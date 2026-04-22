Πρόσφατα η Google έφερε το Personal Intelligence το οποίο επιτρέπει στο Gemini να κάνει αναζήτηση στο Gmail και τις φωτογραφίες σας ώστε να γνωρίζει τις αγαπημένες σας συνήθειες όπως ένα ταξιδιωτικό ταξίδι χωρίς καμία δική σας παρέμβαση. Τώρα, το ίδιο χρήσιμο εργαλείο έρχεται να προστεθεί και σε θέματα που αφορούν την εργασία σας.

Μετά το Personal Intelligence έρχεται το Workspace Intelligence

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός παρουσίασε το Workspace Intelligence. Αυτή η νέα λειτουργία δημιουργεί ένα «γράφημα γνώσης» προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Συνδέοντας πληροφορίες από τα έγγραφά σας, τις συζητήσεις στο Gmail, αλλά και από εφαρμογές τρίτων όπως το Salesforce και το Jira, το Gemini έχει πλέον τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τι είναι πραγματικά σημαντικό στη λίστα των υποχρεώσεών σας.

Τι αλλάζει στο Google Chat

Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα παρατηρήσετε είναι μια νέα γραμμή εντολών στο Google Chat. Πλέον, εκτός από την ανταλλαγή μηνυμάτων με τους συναδέλφους σας, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το Gemini μέσα από το chat. Σας παρέχει μια καθημερινή ενημέρωση με επείγοντα θέματα που ίσως σας ξέφυγαν όσο απουσιάζατε.

Μπορείτε επίσης να του ζητήσετε να «προγραμματίσει μια συνάντηση με την ομάδα», και θα βρει μια κατάλληλη ώρα και θα στείλει προσκλήσεις χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε το ημερολόγιό σας.

Επίσης, στα Google Sheets, μπορείς πλέον να δημιουργείς σύνθετα υπολογιστικά φύλλα χρησιμοποιώντας απλώς φυσική γλώσσα. Το Gemini αναλαμβάνει τα βήματα, αντλώντας δεδομένα από τα email σου και το διαδίκτυο για να συμπληρώσει τα κελιά.

Στα Docs και τα Slides, μπορείτε να δημιουργήσετε παρουσιάσεις με ένα μόνο κλικ. Απλώς καθοδηγήστε το Gemini σε έναν φάκελο έργου και θα δημιουργήσει μια παρουσίαση που θα ακολουθεί τα πρότυπα της επωνυμίας και το οπτικό στυλ της εταιρείας σας.