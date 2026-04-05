Η Google και η Back Market συνεργάζονται για να «ξαναζωντανέψουν» τον παλιό σου υπολογιστή. Μέσω του νέου ChromeOS Flex USB Kit, παρέχεται πλέον υποστήριξη, σε μια γρήγορη, ασφαλή και βιώσιμη συσκευή.

Το ChromeOS Flex αναβαθμίζει παλιές, αργές και «ξεπερασμένες» συσκευές με ένα γρήγορο, ασφαλές και ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα

O περασμένος Οκτώβριος αποτέλεσε μήνας-σταθμός για εκατοντάδες εκατομμύρια υπολογιστές. Η υποστήριξη για τα Microsoft Windows 10 έληξε, θέτοντας αυτούς τους υπολογιστές σε κίνδυνο να καταστούν παρωχημένοι.

Το πετάς ή αγοράζεις άλλο;

Πολλοί κάτοχοι υπολογιστών βρέθηκαν μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση: να ξοδέψουν εκατοντάδες ευρώ για μια νέα συσκευή ή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν μια ανασφαλή και παρωχημένη συσκευή.

Δείτε τον Luis από το Back Market να σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στη διαδικασία εγκατάστασης.

Για να προσφέρει μια εναλλακτική λύση η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex. Το κόστος είναι στα 3€ και παρέχει απλοποιημένο οδηγό βήμα προς βήμα για το πώς να θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Και χωρίς κόστος από τη Google

Υπάρχει και εναλλακτική με μηδενικό κόστος. Το νέο ChromeOS Flex USB Kit είναι διαθέσιμο και στον του αμερικανικού κολοσσού για να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε το γρήγορο, ασφαλές και δωρεάν λειτουργικό σύστημα και να εκσυγχρονίσετε τον υπολογιστή ή το Mac που ήδη διαθέτετε.