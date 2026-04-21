Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Τεχνολογία 21 Απριλίου 2026, 21:28

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Η ρυθμιστική αρχή για τα ΜΜΕ της Βρετανίας Ofcom, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το Telegram. Αναφέρει ότι υπάρχουν «στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι παιδική πορνογραφία» ενδέχεται να έχει κοινοποιηθεί στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αυτή η έρευνα ξεκίνησε βάσει του Νόμου περί Ηλεκτρονικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στοχεύει να «προσδιορίσει εάν το Telegram δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή σε δελτίο Τύπου.

Η εταιρεία του Telegram έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο. Πριν από δύο χρόνια, ο ιδρυτής της Πάβελ Ντούροφ, είχε συλληφθεί στη Γαλλία, καθώς κρίθηκε υπεύθυνος για διακίνηση παράνομου περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας.

Πρόστιμο

Θεωρητικά, η έρευνα της βρετανικής αρχής για τα ΜΜΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 10% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Η Ofcom εξηγεί ότι «έλαβε πληροφορίες από το Καναδικό Κέντρο για την Προστασία των Παιδιών σχετικά με την φερόμενη παρουσία και κοινοποίηση παιδικής πορνογραφίας στο Telegram». Σημειώνει επίσης ότι διεξήγαγε τη «δική της αξιολόγηση» πριν ξεκινήσει την έρευνά της.

Η ρυθμιστική αρχή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πάροχοι υπηρεσιών «από χρήστη σε χρήστη» «υποχρεούνται να αξιολογούν και να μετριάζουν τον κίνδυνο» της κοινής χρήσης ή κατοχής παράνομου περιεχομένου, όπως παιδικής πορνογραφίας, «που διακινείται στις πλατφόρμες τους».

Το Telegram αρνείται τις κατηγορίες

«Από το 2018, το Telegram έχει ουσιαστικά εξαλείψει τη δημόσια διανομή παιδικής πορνογραφίας στην πλατφόρμα του μέσω προηγμένων αλγορίθμων ανίχνευσης και της συνεργασίας του με ΜΚΟ», απάντησε η εταιρεία. Στη δήλωσή της μετά την ανακοίνωση για την έρευνα, τόνισε ότι «αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ofcom».

«Είμαστε έκπληκτοι από αυτήν την έρευνα και ανησυχούμε ότι θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης κατά των διαδικτυακών πλατφορμών που υπερασπίζονται την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα», πρόσθεσε.

Ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, εξέφρασε τη Δευτέρα την υποστήριξή του στον Έλον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης του Χ κλήθηκε για ανάκριση στο Παρίσι από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές καταχρήσεις του κοινωνικού του δικτύου, X. «Η Γαλλία του Μακρόν χάνει τη νομιμότητά της χρησιμοποιώντας ποινικές έρευνες για την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικότητας», έγραψε ο Ντούροφ στο X και το Telegram.

Ο Έλον Μασκ πάντως δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Γεννημένος στη Ρωσία και πολιτογραφημένος Γάλλος πολίτης το 2021, ο Ντούροφ έχει κατηγορηθεί από τις γαλλικές αρχές για διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψής του να ενεργήσει κατά της διάδοσης εγκληματικού περιεχομένου στο Telegram.

