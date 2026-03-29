Google: Η «κρυφή» λειτουργία του Android 17 για ταχύτερη φόρτιση
Τεχνολογία 29 Μαρτίου 2026, 22:30

Μια νέα λειτουργία που δοκιμάζεται στο Android 17 Beta 3 υπόσχεται πιο γρήγορη φόρτιση.

Το Android 17 είναι η επόμενη μεγάλη αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος της Google και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο δοκιμών (Beta).

Η νέα έκδοση εστιάζει τόσο σε «αόρατες» βελτιώσεις στο παρασκήνιο όσο και σε νέα χαρακτηριστικά για τον χρήστη

H Google έχει κυκλοφορήσει την 3η έκδοση Beta, η οποία υπόσχεται τη «σταθερότητα της πλατφόρμας» (platform stability). Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές λειτουργίες και τα εργαλεία για τους προγραμματιστές έχουν «κλειδώσει» και η αμερικανική εταιρεία τώρα επικεντρώνεται πλέον στη διόρθωση σφαλμάτων και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης πριν από την τελική κυκλοφορία.

«Priority Charging»

Η έκδοση Android 17 Beta 3, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, περιλαμβάνει πολλές ορατές αλλαγές, αλλά, κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία κρύβονται καλά κάτω από τα ραντάρ.

Εξερευνώντας την έκδοση, το androidauthority εντόπισε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται «Priority Charging», και θα μπορούσε να είναι μία από αυτές τις φαινομενικά απλές προσθήκες που τελικά αποδεικνύονται πραγματικά χρήσιμες.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για εκείνες τις στιγμές που δεν έχετε πολύ χρόνο και θέλετε το κινητό σας να φορτιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Πώς λειτουργεί

Όταν είναι ενεργοποιημένη θα διακόψει προσωρινά τις δραστηριότητες στο παρασκήνιο, όπως τις ενημερώσεις εφαρμογών, και θα επικεντρώσει τους πόρους του συστήματος στην επίτευξη ταχύτερων χρόνων φόρτισης. Ωστόσο, οι κλήσεις και τα μηνύματα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται κανονικά.

Τα στοιχεία που βρέθηκαν στον κώδικα δείχνουν ότι η λειτουργία πιθανότατα θα προτείνει χρήση φορτιστή 30W ή ισχυρότερου. Αυτό υποδηλώνει ότι η Google σχεδιάζει το «Priority Charging» ως ένα εργαλείο για περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει λίγο χρόνο και θέλει να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερη μπαταρία.

Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Priority Charging», το Android θα ρυθμίζει ενεργά τη θερμοκρασία του κινητού ώστε να διατηρεί την μπαταρία εντός ασφαλών ορίων. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η ταχύτερη φόρτιση συνήθως συνεπάγεται μεγαλύτερη θερμότητα.

Εν αναμονή της κυκλοφορίας του Android 17

Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ορατή επιλογή για ενεργοποίηση της λειτουργίας από τον χρήστη. Αυτό δείχνει ότι η Google την εξετάζει ή τη δοκιμάζει σε επίπεδο ανάπτυξης, χωρίς να είναι ακόμα έτοιμη για χρήση.

Μένει πλέον να φανεί αν τελικά φτάσει στην τελική έκδοση του Android 17.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

