Προσωρινά μένει στον «πάγο» η Beta έκδοση του Android 17 που ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου (2026). Η Google ανακοίνωσε πως «θα κυκλοφορήσει σύντομα» χωρίς ωστόσο να κάνει γνωστή τη νέα ημερομηνία και τον λόγο που χρειάστηκε να δοθεί «παράταση» στην κυκλοφορία.

Η Google λέει πως θα διαθέσει σύντομα την πρώτη beta του Android 17

Η τελευταία ενημέρωση του Android, όταν κυκλοφορήσει, θα περιλαμβάνει εργασίες για πιο προσαρμόσιμες εφαρμογές, σημαντικές αναβαθμίσεις σε δυνατότητες κάμερας και πολυμέσων, νέα εργαλεία για βελτιστοποίηση συνδεσιμότητας.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις στο Android 17

Επιπλέον, η Google εισάγει βελτιωμένους ελέγχους ήχου για την ομαλοποίηση της έντασης σε όλες τις εφαρμογές και υποστήριξη για Versatile Video Coding (VVC). Το πρότυπο συμπίεσης βίντεο μπορεί να προσφέρει παρόμοια ή καλύτερη ποιότητα βίντεο με μικρότερα μεγέθη αρχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή Android περιλαμβάνει επίσης υλικό που το υποστηρίζει.

Υπάρχουν αρκετές άλλες ενημερώσεις για προγραμματιστές στο Android 17 Beta 1, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στην απόδοση για καλύτερη διαχείριση πόρων και ταχύτερες αλληλεπιδράσεις, βελτιώσεις στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, καθώς και βελτιώσεις στη συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο εμφανίζονται οι κλήσεις VoIP (από εφαρμογές όπως το WhatsApp) στον τηλεφωνητή του συστήματος.

Η Google πραγματοποιεί επίσης κάποιες άλλες μικρότερες, αλλά σημαντικές ενημερώσεις. Το Wi-Fi Ranging αποκτά νέες λειτουργίες ανίχνευσης εγγύτητας, επιτρέποντας πιο ακριβείς μετρήσεις απόστασης και ανίχνευση κοντινών συσκευών.