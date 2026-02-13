science
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Google: «Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17
Τεχνολογία 13 Φεβρουαρίου 2026, 00:15

Google: «Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17

Αν και η Google είχε αρχικά προγραμματίσει να κυκλοφορήσει σήμερα τη πρώτη Beta του Android 17, φαίνεται ότι υπήρξε μια αλλαγή σχεδίων της τελευταίας στιγμής. Η εταιρεία ενημερώνει τώρα ότι η έκδοση «θα κυκλοφορήσει σύντομα».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

Προσωρινά μένει στον «πάγο» η Beta έκδοση του Android 17 που ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου (2026). Η Google ανακοίνωσε πως «θα κυκλοφορήσει σύντομα» χωρίς ωστόσο να κάνει γνωστή τη νέα ημερομηνία και τον λόγο που χρειάστηκε να δοθεί «παράταση» στην κυκλοφορία.

Η Google λέει πως θα διαθέσει σύντομα την πρώτη beta του Android 17

Η τελευταία ενημέρωση του Android, όταν κυκλοφορήσει, θα περιλαμβάνει εργασίες για πιο προσαρμόσιμες εφαρμογές, σημαντικές αναβαθμίσεις σε δυνατότητες κάμερας και πολυμέσων, νέα εργαλεία για βελτιστοποίηση συνδεσιμότητας.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις στο Android 17

Επιπλέον, η Google εισάγει βελτιωμένους ελέγχους ήχου για την ομαλοποίηση της έντασης σε όλες τις εφαρμογές και υποστήριξη για Versatile Video Coding (VVC). Το πρότυπο συμπίεσης βίντεο μπορεί να προσφέρει παρόμοια ή καλύτερη ποιότητα βίντεο με μικρότερα μεγέθη αρχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή Android περιλαμβάνει επίσης υλικό που το υποστηρίζει.

Υπάρχουν αρκετές άλλες ενημερώσεις για προγραμματιστές στο Android 17 Beta 1, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στην απόδοση για καλύτερη διαχείριση πόρων και ταχύτερες αλληλεπιδράσεις, βελτιώσεις στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, καθώς και βελτιώσεις στη συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο εμφανίζονται οι κλήσεις VoIP (από εφαρμογές όπως το WhatsApp) στον τηλεφωνητή του συστήματος.

Η Google πραγματοποιεί επίσης κάποιες άλλες μικρότερες, αλλά σημαντικές ενημερώσεις. Το Wi-Fi Ranging αποκτά νέες λειτουργίες ανίχνευσης εγγύτητας, επιτρέποντας πιο ακριβείς μετρήσεις απόστασης και ανίχνευση κοντινών συσκευών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Βιομηχανία
Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

inWellness
inTown
Stream science
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Πολεμική μηχανή 12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Έρευνα Reuters 10.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα
Ψηφιακή αυτοπροστασία 06.02.26

Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων χρηστών επέλεξε να μην επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημίσεις, ενώ το 56,2% περιορίζει ή αρνείται την πρόσβαση στη γεωγραφική του θέση

Σύνταξη
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Roblox: Η Αίγυπτος προστέθηκε στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα
«Προστασία ανηλίκων» 05.02.26

Η Αίγυπτος μπλοκάρει την πρόσβαση στο Roblox

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στην πλατφόρμα Roblox μετά τις εκκλήσεις γερουσιαστών για αυστηρότερο έλεγχο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές
Περιβάλλον 13.02.26

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανακάλεσε το θεμελιώδες επιστημονικό πόρισμα ότι τα αέρια του θερμοκηπίου απειλούν την ανθρώπινη ζωή και ευημερία και χάνει το δικαίωμα ρύθμισης.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)
Copa del Rey 13.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό!

Σύνταξη
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»
Αισθησιασμός 12.02.26

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, η οποία πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 20 της χρόνια, μίλησε για το άγχος που βίωνε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται
Susie Dent 12.02.26

Ειδικός προειδοποιεί: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο των παιδιών συρρικνώνεται

Διάσημη λεξικογράφος προτρέπει τις οικογένειες να διαβάζουν, να συζητούν και να παίζουν παιχνίδια με λέξεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά

Σύνταξη
Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη
Μπάσκετ 12.02.26

Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη

Βιλανόβα και Νοτρ Νταμ ανοίγουν τη σεζόν 2026-27 στο PalaTiziano – Στο προσκήνιο και πιθανή παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε
Ελλάδα 12.02.26

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα - Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ενώ η 28χρονη και ο 40χρονος για συνέργεια

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ
Fizz 12.02.26

Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον έχει φέρει νέα δεδομένα στη ζωή της, αλλά και αμηχανία στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Βρετανός οδηγός υπήρξε για χρόνια μέλος του ίδιου στενού κύκλου

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο