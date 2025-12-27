science
Android Auto: Έχει ένα «κρυφό μενού», αλλά πολλοί δεν το γνωρίζουν
27 Δεκεμβρίου 2025

Android Auto: Έχει ένα «κρυφό μενού», αλλά πολλοί δεν το γνωρίζουν

Το Android Auto συνδέει το smartphone σας με την οθόνη του αυτοκινήτου σας, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε πολλές από τις αγαπημένες σας εφαρμογές.

Το Android Auto είναι ένα από τα καλύτερα προϊόντα της Google. Ναι, έχει μειονεκτήματα και θα μπορούσε να βελτιωθεί, αλλά η αξία που προσθέτει στην οδηγική εμπειρία είναι σημαντική.

Συνδέει το smartphone σας με την οθόνη του αυτοκινήτου σας, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε πολλές από τις αγαπημένες σας εφαρμογές

Είναι ακόμα πιο χρήσιμο όταν ξεκλειδώσετε τις κρυφές ρυθμίσεις του και εκμεταλλευτείτε πλήρως τις εφαρμογές από τρίτες πηγές.

Μια μικρή ρύθμιση

Από προεπιλογή, το Android Auto περιορίζεται σε εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί μέσω του Google Play Store, αλλά αν αλλάξετε μια μικρή ρύθμιση στο «κρυφό μενού για προγραμματιστές», μπορείτε να επεκτείνετε την υποστήριξη εφαρμογών, ξεκλειδώνοντας ακόμη περισσότερες λειτουργίες.

Όμως, πόσο διαδεδομένο είναι στην ευρύτερη κοινότητα του Android Auto αυτό το «κρυφό μενού»;

Το αποτέλεσμα

Το androidauthority.com «μέτρησε» τον αριθμό των αναγνωστών που χρησιμοποιούν τη «ρυθμίσεις προγραμματιστή» και αυτών που επιτρέπουν εφαρμογές από τρίτες πηγές.

Από τις σχεδόν 5.000 ψήφους που έλαβε περίπου το 27,6% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν σε κάποιο βαθμό τις «ρυθμίσεις προγραμματιστή» του Android Auto. Αυτό είναι ένα εκπληκτικά υψηλό ποσοστό, δεδομένου του υψηλού ποσοστού (σχεδόν 40%) των χρηστών που δεν έχουν ιδέα ότι αυτό το μενού υπάρχει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα επιπλέον 22,6% των ψηφοφόρων δεν έχει δοκιμάσει καθόλου να ξεκλειδώσει τις «ρυθμίσεις προγραμματιστή», αλλά θα ήθελε να το κάνει, ενώ λίγο περισσότερο από το 11% δεν πιστεύει ότι χρειάζεται πρόσβαση σε αυτές.

Υπήρξαν και 1700 συμμετέχοντες, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί, που χρησιμοποιούν εφαρμογές στο Android Auto που δεν προέρχονται από το Play Store. Αρκετές εξαιρετικές εφαρμογές λειτουργούν με το «εργαλείο» της Google, αλλά δεν είναι διαθέσιμες στο Play Store.

Λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί αποκλειστικά εφαρμογές από το Play Store, ενώ το 26% δεν γνωρίζει ότι το Android Auto μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές από τρίτες πηγές.

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

