15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Google: Η τεχνολογία στη μάχη της πρόβλεψης φυσικών καταστροφών – Το εργαλείο που παρέχει προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15 Μαρτίου 2026, 23:10

Google: Η τεχνολογία στη μάχη της πρόβλεψης φυσικών καταστροφών – Το εργαλείο που παρέχει προειδοποιήσεις

Η Google ανακοίνωσε το «Groundsource», εισάγοντας μια νέα μεθοδολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στράτος Ιωακείμ
Όταν συμβαίνει μια καταστροφή, η πληροφόρηση αποτελεί σωτηρία. Εδώ και χρόνια, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Google, παρέχονται έγκαιρες προειδοποιήσεις για φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι ξαφνικές πλημμύρες, δεν υπήρχαν δεδομένα υψηλής ακρίβειας. Αυτό το κενό έρχεται να καλυφθεί με την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ώστε να προβλέπουν τις ξαφνικές πλημμύρες πριν αυτές συμβούν.

Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να αναλύει εκατομμύρια δεδομένα για την πρόβλεψη φυσικών καταστροφών

Ο τεχνολογικός κολοσσός από τις ΗΠΑ παρουσιάζει το «Groundsource» εισάγοντας μια νέα μεθοδολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το νέο εργαλείο μετατρέπει δημόσιες πληροφορίες σε ένα αρχείο «υψηλής ποιότητας» με «ιστορικά δεδομένα καταστροφών» αρχής γενομένης από τις πλημμύρες και τις αστραπές σε αστικές περιοχές.

Το νέο μοντέλο και η εκπαίδευσή του

Χρησιμοποιεί το Gemini για να αναλύσει αναφορές δεκαετίων εντοπίζοντας πάνω από 2,6 εκατομμύρια περιστατικά πλημμυρών σε περισσότερες από 150 χώρες. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των Google Maps προσδιορίζει τα ακριβή γεωγραφικά όρια για κάθε περιστατικό, προκειμένου να δημιουργήσει ένα σύνολο δεδομένων επικεντρωμένο στις ξαφνικές πλημμύρες.

Χρησιμοποιώντας το σύνολο δεδομένων που συγκεντρώθηκαν εκπαίδευσε ένα νέο μοντέλο που φέρεται να σημειώνει απτή πρόοδο στην πρόβλεψη ξαφνικών πλημμυρών σε αστικές περιοχές έως και 24 ώρες νωρίτερα.

Οι προβλέψεις για τις αστικές πλημμύρες είναι διαθέσιμες στο Flood Hub της Google -μαζί με τις υπάρχουσες προβλέψεις για πλημμύρες ποταμών που καλύπτουν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 150 χώρες- σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση των δυνατοτήτων στον τομέα της πρόβλεψης.

Για όλο τον κόσμο αυτό σημαίνει καλύτερη προετοιμασία πριν το ξέσπασμα μιας καταστροφής.

Επέκταση των σημερινών δυνατοτήτων

Σύμφωνα με τη Google το «Groundsource» παρέχει ένα τεράστιο, ανοιχτού κώδικα σημείο αναφοράς για την εκτίμηση του αντίκτυπου των πλημμυρών, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν ιστορικά δεδομένα.

Σήμερα, το μοντέλο και το σύνολο δεδομένων εντάσσονται στο Google Earth AI. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο αμερικανικός κολοσσός έχει πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσει το μοντέλο και σε άλλες φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθήσεις ή καύσωνες, μετατρέποντας επαληθευμένες αναφορές από όλο τον κόσμο σε σύνολα δεδομένων που επιτρέπουν τη βελτίωση της παγκόσμιας ανθεκτικότητας.

Η κλιματική αλλαγή

Οι ξαφνικές πλημμύρες (flash floods) αποτελούν μία από τις πιο θανατηφόρες και οικονομικά δαπανηρές φυσικές καταστροφές παγκοσμίως. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, η συχνότητα και η έντασή τους έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Υπολογίζεται ότι ευθύνονται για ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών θανάτων που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα παγκοσμίως. Περίπου 1,81 δισεκατομμύρια άνθρωποι (το 23% του παγκόσμιου πληθυσμού) είναι άμεσα εκτεθειμένοι σε κίνδυνο σοβαρών πλημμυρών. Το 89% αυτών ζει σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Το κόστος των ζημιών από πλημμύρες συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω της αστικοποίησης και της ανεπαρκών υποδομών. Οι ξαφνικές πλημμύρες προκαλούν οικονομικές ζημιές που υπερβαίνουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σημασία της πρόληψης

Η Ελλάδα, λόγω του αναγλύφου της (απότομες κλίσεις, μικρές λεκάνες απορροής) και της άναρχης δόμησης σε πολλές περιοχές, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις ξαφνικές πλημμύρες. Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο έχει ενταθεί, με τη Θεσσαλία και την Αττική να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η πρόληψη και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μπορούν να μειώσουν τις ζημιές κατά τουλάχιστον 30%, όμως ένα μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου εξακολουθεί να στερείται τέτοιων εργαλείων.

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

WSJ: Ο Τραμπ προωθεί διεθνή συμμαχία για προστασία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Deepfakes: Πώς να εντοπίζετε τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν
Τι να κάνετε 12.03.26

Φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά μηνύματα και βιντεοκλήσεις που είναι κατασκευασμένα είναι δυνατόν να αναγνωριστούν όταν δίνετε προσοχή στη λεπτομέρεια - Πώς δημιουργούνται τα deepfakes

Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Τα τάνκερ βγήκαν στη στεριά – Ο αόρατος πόλεμος των παρεμβολών GPS στη Μέση Ανατολή
Τεχνολογία 11.03.26

Εκατοντάδες πλοία στα στενά του Ορμούζ εμφανίζονται να βρίσκονται στη στεριά λόγω παρεμβολών στο GPS. Η πρακτική φέρεται να εφαρμόζεται και από τις δύο πλευρές.

Όσκαρ εν μέσω πολέμου – Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Αντίστροφη μέτρηση 15.03.26

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Όλα ανοιχτά 15.03.26

Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 0-0: Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (vid)
Super League 15.03.26

Ο Παναθηναϊκός είχε εκτεταμένο ροτέισον με το μυαλό στη Μπέτις, ο Παναιτωλικός πάλεψε για το καλύτερο, αλλά οι παίκτες σπατάλησαν μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ένα γκολ.

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Κόσμος 15.03.26

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

