Google: Η τεχνολογία στη μάχη της πρόβλεψης φυσικών καταστροφών – Το εργαλείο που παρέχει προειδοποιήσεις
Η Google ανακοίνωσε το «Groundsource», εισάγοντας μια νέα μεθοδολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.
- Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
- Επτά θάνατοι, ένας Μονέ, μια κατάρα: Το «στοιχειωμένο» Palazzo Ca’ Dario της Βενετίας ψάχνει τον επόμενο ιδιοκτήτη του
- Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
- Πότε περνάμε με πορτοκαλί φανάρι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ
Όταν συμβαίνει μια καταστροφή, η πληροφόρηση αποτελεί σωτηρία. Εδώ και χρόνια, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Google, παρέχονται έγκαιρες προειδοποιήσεις για φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι ξαφνικές πλημμύρες, δεν υπήρχαν δεδομένα υψηλής ακρίβειας. Αυτό το κενό έρχεται να καλυφθεί με την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ώστε να προβλέπουν τις ξαφνικές πλημμύρες πριν αυτές συμβούν.
Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να αναλύει εκατομμύρια δεδομένα για την πρόβλεψη φυσικών καταστροφών
Ο τεχνολογικός κολοσσός από τις ΗΠΑ παρουσιάζει το «Groundsource» εισάγοντας μια νέα μεθοδολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το νέο εργαλείο μετατρέπει δημόσιες πληροφορίες σε ένα αρχείο «υψηλής ποιότητας» με «ιστορικά δεδομένα καταστροφών» αρχής γενομένης από τις πλημμύρες και τις αστραπές σε αστικές περιοχές.
Το νέο μοντέλο και η εκπαίδευσή του
Χρησιμοποιεί το Gemini για να αναλύσει αναφορές δεκαετίων εντοπίζοντας πάνω από 2,6 εκατομμύρια περιστατικά πλημμυρών σε περισσότερες από 150 χώρες. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των Google Maps προσδιορίζει τα ακριβή γεωγραφικά όρια για κάθε περιστατικό, προκειμένου να δημιουργήσει ένα σύνολο δεδομένων επικεντρωμένο στις ξαφνικές πλημμύρες.
Χρησιμοποιώντας το σύνολο δεδομένων που συγκεντρώθηκαν εκπαίδευσε ένα νέο μοντέλο που φέρεται να σημειώνει απτή πρόοδο στην πρόβλεψη ξαφνικών πλημμυρών σε αστικές περιοχές έως και 24 ώρες νωρίτερα.
Οι προβλέψεις για τις αστικές πλημμύρες είναι διαθέσιμες στο Flood Hub της Google -μαζί με τις υπάρχουσες προβλέψεις για πλημμύρες ποταμών που καλύπτουν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 150 χώρες- σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση των δυνατοτήτων στον τομέα της πρόβλεψης.
Για όλο τον κόσμο αυτό σημαίνει καλύτερη προετοιμασία πριν το ξέσπασμα μιας καταστροφής.
Επέκταση των σημερινών δυνατοτήτων
Σύμφωνα με τη Google το «Groundsource» παρέχει ένα τεράστιο, ανοιχτού κώδικα σημείο αναφοράς για την εκτίμηση του αντίκτυπου των πλημμυρών, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν ιστορικά δεδομένα.
Σήμερα, το μοντέλο και το σύνολο δεδομένων εντάσσονται στο Google Earth AI. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο αμερικανικός κολοσσός έχει πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσει το μοντέλο και σε άλλες φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθήσεις ή καύσωνες, μετατρέποντας επαληθευμένες αναφορές από όλο τον κόσμο σε σύνολα δεδομένων που επιτρέπουν τη βελτίωση της παγκόσμιας ανθεκτικότητας.
Η κλιματική αλλαγή
Οι ξαφνικές πλημμύρες (flash floods) αποτελούν μία από τις πιο θανατηφόρες και οικονομικά δαπανηρές φυσικές καταστροφές παγκοσμίως. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, η συχνότητα και η έντασή τους έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Υπολογίζεται ότι ευθύνονται για ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών θανάτων που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα παγκοσμίως. Περίπου 1,81 δισεκατομμύρια άνθρωποι (το 23% του παγκόσμιου πληθυσμού) είναι άμεσα εκτεθειμένοι σε κίνδυνο σοβαρών πλημμυρών. Το 89% αυτών ζει σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
Το κόστος των ζημιών από πλημμύρες συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω της αστικοποίησης και της ανεπαρκών υποδομών. Οι ξαφνικές πλημμύρες προκαλούν οικονομικές ζημιές που υπερβαίνουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η σημασία της πρόληψης
Η Ελλάδα, λόγω του αναγλύφου της (απότομες κλίσεις, μικρές λεκάνες απορροής) και της άναρχης δόμησης σε πολλές περιοχές, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις ξαφνικές πλημμύρες. Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο έχει ενταθεί, με τη Θεσσαλία και την Αττική να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Η πρόληψη και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μπορούν να μειώσουν τις ζημιές κατά τουλάχιστον 30%, όμως ένα μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου εξακολουθεί να στερείται τέτοιων εργαλείων.
- Όσκαρ εν μέσω πολέμου – Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
- ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
- Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο
- Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητος για την Γιουνάιτεντ
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 25ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
- Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας τη νέα εβδομάδα
