Κάτι αλλάζει στο Google Photos – Το «μαγικό» κουμπί για τις φωτογραφίες

Με δύο νέες λειτουργίες αναβαθμίζεται το Google Photos. Η Google δημοσίευσε στο «X» την ενεργοποίηση του εργαλείου «AI Enhance», για όλους τους χρήστες Android παγκοσμίως. Η ενημέρωση βρίσκεται σε φάση κυκλοφορίας, οπότε οι χρήστες θα αρχίσουν να το βλέπουν σταδιακά, αν δεν το έχουν ήδη δει.

Την ανακοίνωση συνοδεύει ένα βίντεο που δείχνει το νέο εργαλείο σε δράση.

Η «μαγική διόρθωση» της Google

Το κουμπί αυτό δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μια «μαγική διόρθωση» στις φωτογραφίες τους, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόκειται για ένα κουμπί, σύμφωνα με το 9to5google, που «τα κάνει όλα» και προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακάμψουν την εκτενή επεξεργασία, χάρη σε μια γρήγορη διόρθωση που εστιάζει στην προσαρμογή των επιπέδων φωτισμού και της αντίθεσης.

Did you see the new button in your photo editor? AI Enhance is now available to Android users worldwide! ✨🌎 Elevate your images with a tap, balancing light and color instantly. Because your best memories deserve better than “okay” lighting. 🪄 Output varies by device. pic.twitter.com/eCocp55ybt — Google Photos (@googlephotos) April 6, 2026

Ταχύτητα αναπαραγωγής βίντεο

Όσον αφορά τα βίντεο, η Google ενημέρωσε επίσης στη σελίδα της κοινότητας μια νέα υπηρεσία ελέγχου της ταχύτητας αναπαραγωγής βίντεο που επίσης έχει αρχίσει να διατίθεται σταδιακά σε συσκευές Android.

Σε κάθε βίντεο, το μενού με τις τρεις κουκκίδες θα περιλαμβάνει την επιλογή «ταχύτητα αναπαραγωγής» μεταξύ των άλλων εργαλείων. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ταχύτητες από 0,25x έως 2x. Η Google επισημαίνει ότι πρόκειται για μια λειτουργία που ζητούσαν εδώ και καιρό οι χρήστες.

Η διάθεσή της ενδέχεται να μην είναι ακόμη παγκόσμια και φαίνεται να βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο σε σχέση με το κουμπί «AI Enhance». Ωστόσο, αναμένεται να αρχίσει να εμφανίζεται σε συσκευές Android σύντομα.