newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Ο Μπαράκ Ομπάμα επέκρινε τις πολιτικές Τραμπ σε προεκλογικές συγκεντρώσεις υποψήφιων κυβερνητών
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025 | 08:39

ΗΠΑ: Ο Μπαράκ Ομπάμα επέκρινε τις πολιτικές Τραμπ σε προεκλογικές συγκεντρώσεις υποψήφιων κυβερνητών

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, βρέθηκε σε ομιλίες υποψήφιων κυβερνητών, τασσόμενος κατά των τακτικών του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Spotlight

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα επέκρινε χθες Σάββατο τον Ντόναλντ Τραμπ για τις «χαοτικές» πολιτικές του και προειδοποίησε για τους κινδύνους που απειλούν την αμερικανική δημοκρατία σε ομιλίες του σε δύο ξεχωριστές προεκλογικές συγκεντρώσεις υποψήφιων κυβερνητών των Δημοκρατικών.

Σε ζοφερό σημείο οι ΗΠΑ, ανέφερε ο Ομπάμα

Ο Ομπάμα, που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, επιτέθηκε στις πολιτικές του νυν προέδρου του ΗΠΑ στην προεκλογική συγκέντρωση της υποψήφιας κυβερνήτη της Βιρτζίνια Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ και του υποψήφιου κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ.

«Ας το παραδεχθούμε, η χώρα μας και η πολιτική μας βρίσκονται σε ένα αρκετά ζοφερό σημείο αυτή τη στιγμή», είπε ο πρώην πρόεδρος απευθυνόμενος στους υποστηρικτές της Σπάνμπεργκερ που είχαν συγκεντρωθεί στο πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

«Είναι δύσκολο να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω διότι κάθε ημέρα αυτός ο Λευκός Οίκος προσφέρει στους πολίτες μια νέα φουρνιά ανομίας και απερισκεψίας και κακόβουλης και απλώς παράλογης τρέλας», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα καταφέρθηκε εναντίον της «χαοτικής» δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ και της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πολιτείες.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ «η κατάσταση έχει βελτιωθεί» για εκείνους που θέλησαν «να δοκιμάσουν την τύχη τους» με τον Ρεπουμπλικάνο, αναρωτήθηκε ο Ομπάμα.

«Η οικονομία λειτουργεί καλύτερα για εσάς; Διότι έχει σίγουρα βελτιωθεί για τον Τραμπ και την οικογένειά του», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εξάλλου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την έκπληξή του για το πόσο γρήγορα επιχειρηματίες, δικηγορικά γραφεία και πανεπιστήμια επέλεξαν «να κλίνουν το γόνυ» για να κατευνάσουν τον Τραμπ.

Κατέκρινε την άρνηση των Ρεπουμπλικανών να περιορίσουν τον Τραμπ

Αργότερα, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ, ο Ομπάμα επέμεινε στα ίδια θέματα και συνέχισε να επικρίνει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween, όμως έχει μόνο κόλπα και κανένα κέρασμα», σχολίασε ο Ομπάμα, χρησιμοποιώντας τη φράση «trick or treat» (κόλπο ή κέρασμα) που λένε τα παιδιά το βράδυ της γιορτής αυτής.

Από την ομιλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ δεν έλειψαν και τα ειρωνικά σχόλια, όταν αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στην απόφαση του Τραμπ να ανακαινίσει κάποια δωμάτια του Λευκού Οίκου εν μέσω παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

«Για να είμαστε δίκαιοι, έχει επικεντρωθεί σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, όπως να βάλει πλακάκια στον Κήπο των Ρόδων προκειμένου να μην γεμίζουν λάσπες τα παπούτσια των ανθρώπων και να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού αξίας 300 εκατ. δολαρίων», σχολίασε ο Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος (2009-2017) αναφέρθηκε και ευρύτερα στην αμερικανική πολιτική, εκφράζοντας τις ανησυχίες του. «Δεν χρειάζεται να εικάσουμε για τους κινδύνους που απειλούν τη δημοκρατία μας: είναι πραγματικοί», τόνισε.

Παράλληλα επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ομπάμα, «αρνούνται να αντιταχθούν στον πρόεδρο ακόμη κι όταν γνωρίζουν ότι είναι εκτός ορίων», ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο «δεν δείχνει την παραμικρή βούληση να ελέγξει τις υπερβολές αυτής της κυβέρνησης».

Τα αποτελέσματα των εκλογών για κυβερνήτη στη Βιρτζίνια και το Νιού Τζέρσεϊ, που θα διεξαχθούν την Τρίτη, αναμένονται με αγωνία καθώς θα αποτελέσουν, σε έναν βαθμό, βαρόμετρο για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, πρώην μέλος της CIA και γερουσιάστρια επί έξι χρόνια, είναι φαβορί να κερδίσει στη Βιρτζίνια. Ωστόσο ο Μίκι Σέριλ εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Ρεπουμπλικάνο Τζακ Τσιαταρέλι στο Νιού Τζέρσεϊ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Economy
Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
Αλλαγή ισορροπιών 02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει
"Code Plato" 02.11.25

Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τους 10 σοβαρά τραυματίες σε τρένο κοντά στο Χάντιγκτον κήρυξε κωδικό «Πλάτων». Τι αφορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 04:39

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 02.11.25

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson
Μπάσκετ 02.11.25

O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson

Ο Άρης Betsson ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μετά το παιχνίδι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο και του General Manager, Νίκου Ζήση.

Σύνταξη
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
Νέα ΚΥΑ 02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μήπως οι ταινίες τρόμου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία;
Το παράδοξο του φόβου 02.11.25

Μήπως οι ταινίες τρόμου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία;

Υπάρχει κάτι μαγνητικό στις ταινίες τρόμου: μας αγχώνουν, μας αηδιάζουν, μας φοβίζουν, και όμως, παρ’ όλα αυτά, τον αναζητούμε ξανά και ξανά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Εύγε! 02.11.25

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Σύνταξη
Κάλπη: Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους
Μετακινήσεις 02.11.25

Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους

Η σεναριολογία για τρεις νέους σχηματισμούς, η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και η χρονική απόσταση από την κάλπη ενισχύουν τη ρευστότητα και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια – Νομικά έγγραφα γεμάτα λάθη το αποδεικνύουν
Υπάρχουν παγίδες 02.11.25

Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια – Νομικά έγγραφα γεμάτα λάθη το αποδεικνύουν

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαφημιστεί ως ιδανικός βοηθός σε πολλούς τομείς της εργασίας. Ωστόσο, έρευνα Γάλλου νομικού απέδειξε ότι τα chatbots δεν είναι αλάνθαστα και η «ευκολία» έρχεται με προβλήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας
Περιβάλλον 02.11.25

Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας

Η ανακάλυψη ότι οι πλούσιες γειτονιές έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη φύση έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ευημερία και ρίχνει φως στις διαρθρωτικές αδικίες των πόλεων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο