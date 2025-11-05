newspaper
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 04:24

O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζόραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Upd:5.11.2025, 05:03
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Ο Μαμντάνι νίκησε τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο και τον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σλίβα και θα αντικαταστήσει τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς στη Νέα Υόρκη, ο οποίος αποσύρθηκε από την υποψηφιότητα για επανεκλογή τον Σεπτέμβριο, αλλά παρέμεινε στο ψηφοδέλτιο.

Ο 34χρονος Μαμντάνι αυτοπροσδιορίζεται ως «δημοκρατικός σοσιαλιστής» και θα αποτελέσει τον νεότερο δήμαρχο της Νέας Υόρκης εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Το συνολικό κόστος διαβίωσης στη Νέα Υόρκη και ειδικά το κόστος στέγασης, αποτέλεσε την προμετωπίδα του προεκλογικού του αγώνα, μαζί με μια ψηφιακά άψογη εκστρατεία από τα κοινωνικά δίκτυα.

Οι κάλπες έκλεισαν στις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, με τις πρώτες καταμετρημένες ψήφους, αυτές που κατατέθηκαν με το σύστημα του Early Voting να δείχνει τον Ζόχραν Μαμντάνι να προηγείται.

Το AP ανακήρυξε τον Μαμντάνι νικητή «με βάση το προβάδισμά του σε τέσσερις από τις πέντε περιφέρειες, με περισσότερα από τα δύο τρίτα των αναμενόμενων ψήφων να έχουν καταμετρηθεί. Ο Κουόμο προηγούνταν μόνο στο Στάτεν Άιλαντ, την λιγότερο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια. Η περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών ψήφων ήταν το Μπρούκλιν, όπου ο Μαμντάνι είχε το μεγαλύτερο προβάδισμα».

Tι απασχόλησε τους ψηφοφόρους στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Associated Press, οι περισσότεροι ψηφοφόροι της Νέας Υόρκης ανησυχούσαν για το κόστος ζωής και, ειδικότερα, για το κόστος στέγασης.

Περίπου 6 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης δήλωσαν ότι το κόστος ζωής ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η πόλη τους. Περίπου το ένα τέταρτο δήλωσαν ότι το κύριο πρόβλημα ήταν η εγκληματικότητα, ενώ περίπου 1 στους 10 δήλωσαν ότι ήταν η μετανάστευση. Λιγότεροι από 1 στους 10 ανέφεραν την υγειονομική περίθαλψη ή τις μεταφορές.

Περίπου 7 στους 10 ψηφοφόρους δήλωσαν ότι το κόστος στέγασης στον τόπο όπου ζουν ήταν «ένα σημαντικό πρόβλημα», με τους ενοικιαστές να είναι ιδιαίτερα πιθανό να το επισημάνουν ως πρόβλημα. Λιγότεροι ψηφοφόροι χαρακτήρισαν την εγκληματικότητα ως «σημαντικό πρόβλημα» στην πόλη.

To Νιου Τζέρσεϊ παραμένει στους Δημοκρατικούς

Η βουλευτής Μίκι Σέριλ των Δημοκρατικών, πρώην πιλότος ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού και πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας, κέρδισε τις εκλογές για την θέση του κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Associated Press, νικώντας τον πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Τζαν Σιαταρέλι, ο οποίος είχε την στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Θα διαδεχθεί τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Φιλ Μέρφι, ο οποίος έχει συμπληρώσει το όριο θητείας του, και θα είναι η πρώτη φορά από το 1961 που ένα κόμμα κερδίζει τρεις συνεχόμενες θητείες στο κυβερνητικό μέγαρο του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Μαμντάνι πανηγύρισε με βίντεο «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Η ομάδα των κοινωνικών δικτύων του Ζόχραν Μαμντάνι, πανηγύρισε την νίκη του νέου δημάρχου αναρτώντας ένα βίντεο από το μετρό της Νέας Υόρκης με την ατάκα «επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο».

Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλος του Μαμντάνι τον προειδοποίησε να μην εφαρμόσει τον σοσιαλισμό!

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων ευχήθηκε στον Μαμντάνι καλή επιτυχία ως νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αλλά προειδοποίησε ότι θα κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του αν ο δημοκρατικός σοσιαλιστής επιχειρήσει να «εφαρμόσει τον σοσιαλισμό» και να «αποδυναμώσει και να εξουθενώσει την αστυνομία»!

«Δεν οργανωνόμαστε μόνο, αλλά κινητοποιούμαστε και θα γίνουμε οι χειρότεροι εχθροί του εκλεγμένου δημάρχου και των υποστηρικτών του», δήλωσε ο Σλίγουα, ιδρυτής των Guardian Angels, της ομάδας περιπολίας για την ασφάλεια των πολιτών που ίδρυσε το 1979.

Ο Σλίγουα είπε επίσης σε ένα ενθουσιώδες πλήθος ότι «μερικοί από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο» κινητοποιήθηκαν εναντίον της υποψηφιότητάς του. Ο Τραμπ προέτρεψε τους ψηφοφόρους του Σλίγουα να υποστηρίξουν τον Κουόμο για να αποτρέψουν τη νίκη του Μαμντάνι.

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»
«Ευκολία πρόσβασης» 04.11.25

Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»

Η έρευνα ανατέθηκε στη Μονάδα κατά της κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού - Οι έρευνες αφορούν διάφορες παραβάσεις του TikTok

Σύνταξη
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
