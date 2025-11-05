O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Μαμντάνι νίκησε τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο και τον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σλίβα και θα αντικαταστήσει τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς στη Νέα Υόρκη, ο οποίος αποσύρθηκε από την υποψηφιότητα για επανεκλογή τον Σεπτέμβριο, αλλά παρέμεινε στο ψηφοδέλτιο.

Ο 34χρονος Μαμντάνι αυτοπροσδιορίζεται ως «δημοκρατικός σοσιαλιστής» και θα αποτελέσει τον νεότερο δήμαρχο της Νέας Υόρκης εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Το συνολικό κόστος διαβίωσης στη Νέα Υόρκη και ειδικά το κόστος στέγασης, αποτέλεσε την προμετωπίδα του προεκλογικού του αγώνα, μαζί με μια ψηφιακά άψογη εκστρατεία από τα κοινωνικά δίκτυα.

Congratulations to all the Democratic candidates who won tonight. It’s a reminder that when we come together around strong, forward-looking leaders who care about the issues that matter, we can win. We’ve still got plenty of work to do, but the future looks a little bit brighter. — Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2025

Οι κάλπες έκλεισαν στις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, με τις πρώτες καταμετρημένες ψήφους, αυτές που κατατέθηκαν με το σύστημα του Early Voting να δείχνει τον Ζόχραν Μαμντάνι να προηγείται.

Το AP ανακήρυξε τον Μαμντάνι νικητή «με βάση το προβάδισμά του σε τέσσερις από τις πέντε περιφέρειες, με περισσότερα από τα δύο τρίτα των αναμενόμενων ψήφων να έχουν καταμετρηθεί. Ο Κουόμο προηγούνταν μόνο στο Στάτεν Άιλαντ, την λιγότερο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια. Η περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών ψήφων ήταν το Μπρούκλιν, όπου ο Μαμντάνι είχε το μεγαλύτερο προβάδισμα».

Tι απασχόλησε τους ψηφοφόρους στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Associated Press, οι περισσότεροι ψηφοφόροι της Νέας Υόρκης ανησυχούσαν για το κόστος ζωής και, ειδικότερα, για το κόστος στέγασης.

Περίπου 6 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης δήλωσαν ότι το κόστος ζωής ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η πόλη τους. Περίπου το ένα τέταρτο δήλωσαν ότι το κύριο πρόβλημα ήταν η εγκληματικότητα, ενώ περίπου 1 στους 10 δήλωσαν ότι ήταν η μετανάστευση. Λιγότεροι από 1 στους 10 ανέφεραν την υγειονομική περίθαλψη ή τις μεταφορές.

Περίπου 7 στους 10 ψηφοφόρους δήλωσαν ότι το κόστος στέγασης στον τόπο όπου ζουν ήταν «ένα σημαντικό πρόβλημα», με τους ενοικιαστές να είναι ιδιαίτερα πιθανό να το επισημάνουν ως πρόβλημα. Λιγότεροι ψηφοφόροι χαρακτήρισαν την εγκληματικότητα ως «σημαντικό πρόβλημα» στην πόλη.

To Νιου Τζέρσεϊ παραμένει στους Δημοκρατικούς

Η βουλευτής Μίκι Σέριλ των Δημοκρατικών, πρώην πιλότος ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού και πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας, κέρδισε τις εκλογές για την θέση του κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Associated Press, νικώντας τον πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Τζαν Σιαταρέλι, ο οποίος είχε την στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Θα διαδεχθεί τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Φιλ Μέρφι, ο οποίος έχει συμπληρώσει το όριο θητείας του, και θα είναι η πρώτη φορά από το 1961 που ένα κόμμα κερδίζει τρεις συνεχόμενες θητείες στο κυβερνητικό μέγαρο του Νιου Τζέρσεϊ.

New Jersey, it is the honor of my life to earn your trust to become this great state’s 57th Governor. I promise to listen, lead with courage, and never forget who I serve. pic.twitter.com/gipM0fWnqF — Mikie Sherrill (@MikieSherrill) November 5, 2025

Ο Μαμντάνι πανηγύρισε με βίντεο «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Η ομάδα των κοινωνικών δικτύων του Ζόχραν Μαμντάνι, πανηγύρισε την νίκη του νέου δημάρχου αναρτώντας ένα βίντεο από το μετρό της Νέας Υόρκης με την ατάκα «επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο».

Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλος του Μαμντάνι τον προειδοποίησε να μην εφαρμόσει τον σοσιαλισμό!

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων ευχήθηκε στον Μαμντάνι καλή επιτυχία ως νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αλλά προειδοποίησε ότι θα κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του αν ο δημοκρατικός σοσιαλιστής επιχειρήσει να «εφαρμόσει τον σοσιαλισμό» και να «αποδυναμώσει και να εξουθενώσει την αστυνομία»!

«Δεν οργανωνόμαστε μόνο, αλλά κινητοποιούμαστε και θα γίνουμε οι χειρότεροι εχθροί του εκλεγμένου δημάρχου και των υποστηρικτών του», δήλωσε ο Σλίγουα, ιδρυτής των Guardian Angels, της ομάδας περιπολίας για την ασφάλεια των πολιτών που ίδρυσε το 1979.

Ο Σλίγουα είπε επίσης σε ένα ενθουσιώδες πλήθος ότι «μερικοί από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο» κινητοποιήθηκαν εναντίον της υποψηφιότητάς του. Ο Τραμπ προέτρεψε τους ψηφοφόρους του Σλίγουα να υποστηρίξουν τον Κουόμο για να αποτρέψουν τη νίκη του Μαμντάνι.