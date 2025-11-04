Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης ψηφίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος τους. Ο Δημοκρατικός Ζόραν Μαμντάνι φωνάζει «παρών» και είναι έτοιμος να «ταράξει τα νερά».

Με κεντρικό του σύνθημα την κοινωνική δικαιοσύνη ο Μαμντάνι κομίζει ένα αέρα αλλαγής στην αμερικανική πολιτική σκηνή

Ο 34χρονος «σοσιαλιστής» και «περήφανος μουσουλμάνος» κατά δήλωσή του είναι ινδικής καταγωγής και προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Δηλώνει ένθερμος αντίπαλος των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αν και μέχρι πρότινος ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό έχει γίνει εδώ και καιρό, από αουτσάιντερ, το απόλυτο φαβορί.

Έτοιμος να «τιμωρήσει» του νεοϋορκέζους ο Τραμπ αν ψηφίσουν Μαμντάνι

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια, με εξαίρεση τα ελάχιστα απαιτούμενα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος φροντίζοντας να δυναμιτίσει το κλίμα και να στείλει μήνυμα στους νεοϋορκέζους στηρίζοντας ανοιχτά τον κύριο αντίπαλό του, Άντριου Κουόμο. Παράλληλα, απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, «τιμωρώντας» τους κατοίκους της μεγαλούπολης αν ψηφίσουν Μαμντάνι.

Με κεντρικό του σύνθημα την κοινωνική δικαιοσύνη σε μια πόλη μεγάλων ανισοτήτων και αντιθέσεων, ο Ζόραν Μαμντάνι έρχεται με ένα αέρα αλλαγής, έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι βασικοί του αντίπαλοι είναι οι:

Ο 67χρονος Άντριου Κουόμο (Δημοκρατικός), πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, που παραιτήθηκε το 2021 λόγω σκανδάλων σεξουαλικής παρενόχλησης και τώρα διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης ως ανεξάρτητος.

Ο 71χρονος Κέρτις Σλίουα (Ρεπουμπλικανός), ένας θιασώτης του δόγματος «νόμος και τάξη» που αρνείτο να αποσυρθεί από την κούρσα, που είχε χαμένη από χέρι.

Ακλόνητο φαβορί

Εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μαμντάνι να προηγείται με 4,5 έως 16 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Κουόμο.

Κεντρική προεκλογική υπόσχεσή του είναι ένα χαμηλότερο κόστος διαβίωσης για τους πολλούς, σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου, με ισχυρές οικονομικές ελίτ. ο Μαμντάνι μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική ισότητα, μιλά για αξιοπρέπεια και προτείνει αύξηση φόρων για τους πλούσιους και τις μεγάλες εταιρίες.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει προσιτή στέγαση και έλεγχο ενοικίων, δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν φροντίδα παιδιών ηλικίας έως 5 ετών, δημοτικά παντοπωλεία και ελάχιστο ωρομίσθιο 30 δολαρίων έως το 2030, με χρηματοδότηση μέσω και της αύξησης των φόρων στα υψηλά εισοδήματα και τους οικονομικούς κολοσσούς.

Περίπου 735.300 ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει πρόωρα, τέσσερις φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, το 2021. Ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που παραδοσιακά έχει μεγαλύτερη απήχηση στους Δημοκρατικούς, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου.

Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 21:00 (04:00 ώρα Ελλάδας, αύριο Τετάρτη).