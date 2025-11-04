newspaper
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
ΗΠΑ: Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ζόραν Μαμντάνι – Όλα τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 21:00

ΗΠΑ: Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ζόραν Μαμντάνι – Όλα τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία έχοντας ως κεντρική προεκλογική υπόσχεσή του ένα χαμηλότερο κόστος διαβίωσης για τους πολλούς.

Σύνταξη
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης ψηφίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος τους. Ο Δημοκρατικός Ζόραν Μαμντάνι φωνάζει «παρών» και είναι έτοιμος να «ταράξει τα νερά».

Με κεντρικό του σύνθημα την κοινωνική δικαιοσύνη ο Μαμντάνι κομίζει ένα αέρα αλλαγής στην αμερικανική πολιτική σκηνή

Ο 34χρονος «σοσιαλιστής» και «περήφανος μουσουλμάνος» κατά δήλωσή του είναι ινδικής καταγωγής και προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Δηλώνει ένθερμος αντίπαλος των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αν και μέχρι πρότινος ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό έχει γίνει εδώ και καιρό, από  αουτσάιντερ, το απόλυτο φαβορί.

Άνοιξαν οι κάλπες

People fill their ballots during the New York City mayoral election, at a polling site at the High School of Art and Design in the Manhattan borough of New York City, U.S., November 4, 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Έτοιμος να «τιμωρήσει» του νεοϋορκέζους ο Τραμπ αν ψηφίσουν Μαμντάνι

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια, με εξαίρεση τα ελάχιστα απαιτούμενα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος φροντίζοντας να δυναμιτίσει το κλίμα και να στείλει μήνυμα στους νεοϋορκέζους στηρίζοντας ανοιχτά τον κύριο αντίπαλό του, Άντριου Κουόμο. Παράλληλα, απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, «τιμωρώντας» τους κατοίκους της μεγαλούπολης αν ψηφίσουν Μαμντάνι.

Με κεντρικό του σύνθημα την κοινωνική δικαιοσύνη σε μια πόλη μεγάλων ανισοτήτων και αντιθέσεων, ο Ζόραν Μαμντάνι έρχεται με ένα αέρα αλλαγής, έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι βασικοί του αντίπαλοι είναι οι:

  • Ο 67χρονος  Άντριου Κουόμο (Δημοκρατικός), πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, που παραιτήθηκε το 2021 λόγω σκανδάλων σεξουαλικής παρενόχλησης και τώρα διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης ως ανεξάρτητος.
  • Ο 71χρονος Κέρτις Σλίουα (Ρεπουμπλικανός), ένας θιασώτης του δόγματος «νόμος και τάξη» που αρνείτο να αποσυρθεί από την κούρσα, που είχε χαμένη από χέρι.

Ακλόνητο φαβορί

Εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μαμντάνι να προηγείται με 4,5 έως 16 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Κουόμο.

Κεντρική προεκλογική υπόσχεσή του είναι ένα χαμηλότερο κόστος διαβίωσης για τους πολλούς, σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου, με ισχυρές οικονομικές ελίτ. ο Μαμντάνι μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική ισότητα, μιλά για αξιοπρέπεια και προτείνει αύξηση φόρων για τους πλούσιους και τις μεγάλες εταιρίες.

Η Νέα Υόρκη εκλέγει τον δήμαρχό της

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει προσιτή στέγαση και έλεγχο ενοικίων, δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν φροντίδα παιδιών ηλικίας έως 5 ετών, δημοτικά παντοπωλεία και ελάχιστο ωρομίσθιο 30 δολαρίων έως το 2030, με χρηματοδότηση μέσω και της αύξησης των φόρων στα υψηλά εισοδήματα και τους οικονομικούς κολοσσούς.

Περίπου 735.300 ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει πρόωρα, τέσσερις φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, το 2021. Ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που παραδοσιακά έχει μεγαλύτερη απήχηση στους Δημοκρατικούς, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου.

Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 21:00 (04:00 ώρα Ελλάδας, αύριο Τετάρτη).

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»
«Ευκολία πρόσβασης» 04.11.25

Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»

Η έρευνα ανατέθηκε στη Μονάδα κατά της κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού - Οι έρευνες αφορούν διάφορες παραβάσεις του TikTok

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Έτοιμος να μεσολαβήσει
Βραζιλία 04.11.25

Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τοποθετείται για διεθνή ζητήματα ασφάλειας και κλιματικής αλλαγής, καλώντας σε διπλωματικές λύσεις και πρακτικές δράσεις

Σύνταξη
Ολλανδία: Παραδοχή ήττας στις εκλογές από τον ακροδεξιό Βίλντερς – Συνεχάρη τον Γέτεν
Ολλανδία 04.11.25

Παραδοχή ήττας στις εκλογές από τον ακροδεξιό Βίλντερς - Συνεχάρη τον Γέτεν

Η πρόκληση τώρα για τον Γέτεν είναι να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, αφού ο κατακερματισμός του ολλανδικού πολιτικού τοπίου δεν επέτρεψε σε κανένα κόμμα να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Σύνταξη
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα
Ελ Φασέρ 04.11.25

Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπισμούς και μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο

Σύνταξη
Economist σε Ευρωπαίους: Μη βλέπετε τη χρηματοδότηση του πολέμου ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία
Τόλμη ή ανοησία; 04.11.25

Economist σε Ευρωπαίους: Μη βλέπετε τη χρηματοδότηση του πολέμου ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία

Με ένα τολμηρό άρθρο ο Economist ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο στη Ουκρανία για τα επόμενα χρόνια, για να γυρίσουν το χαμένο παιχνίδι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Ο Τραμπ θέλει «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι - «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει γιατί τι μιλάει»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
