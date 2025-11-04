newspaper
Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ

Γιατί οι σημερινές εκλογές στη Νέα Υόρκη και η αναμενόμενη εκλογή του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτών

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
Spotlight

Αυτήν την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου του 2025, οι ψηφοφόροι στη Νέα Υόρκη ετοιμάζονται -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- να γράψουν ιστορία.

Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για την εκλογή νέου δημάρχου στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ και παγκόσμια πρωτεύουσα του καπιταλισμού έδιναν άνετο προβάδισμα στον Ζόραν Μαμντάνι.

Τον 34χρονο αυτοαποκαλούμενο «σοσιαλιστή» και «υπερφήφανο μουσουλμάνο», με μεταναστευτικό υπόβαθρο και φιλοπαλαιστιακές θέσεις υποψήφιο των Δημοκρατικών, σε μια πόλη με την μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο, εκτός του Ισραήλ.

Μέχρι πρότινος άγνωστος στο ευρύ κοινό τοπικός βουλευτής στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, έχει γίνει εδώ και καιρό, από  αουτσάιντερ, το απόλυτο φαβορί.

Έχει απέναντί του ως βασικό αντίπαλο έναν αμφιλεγόμενο, ηττημένο από τον ίδιο στις προκριματικές των Δημοκρατικών εκπρόσωπο του παλιού κατεστημένου και γόνο πολιτικής δυναστείας: τον 67χρονο  Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, που παραιτήθηκε το 2021 λόγω σκανδάλων σεξουαλικής παρενόχλησης και τώρα διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης ως ανεξάρτητος.

«Δεν είμαι οπαδός του Κουόμο, αλλά αν πρόκειται να είναι μεταξύ ενός κακού Δημοκρατικού και ενός κομμουνιστή, θα επιλέγω τον κακό Δημοκρατικό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «60 Minutes» του δικτύου CBS, την Κυριακή, ενόσω ο υποψήφιος του κόμματός του, ο 71χρονος Κέρτις Σλίουα -ένας θιασώτης του δόγματος «νόμος και τάξη»- αρνείτο να αποσυρθεί από την κούρσα, που είχε χαμένη από χέρι.

Όμως η μεγάλη απήχηση του Μαμντάνι δεν έγκειται στην έλλειψη αξιόμαχων αντιπάλων.

Με κεντρικό του σύνθημα την κοινωνική δικαιοσύνη σε μια πόλη μεγάλων ανισοτήτων και αντιθέσεων, ο Ζόραν Μαμντάνι κομίζει ένα αέρα αλλαγής στην αμερικανική πολιτική σκηνή, έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Δεν αποτελεί μόνο αντίπαλο δέος στον τραμπισμό, ενάντια στον οποίο έχει πλέον αναδυθεί το κίνημα «Όχι Βασιλιάδες», αλλά και ενσάρκωση μιας οιονεί εξέγερσης στην εκλογική βάση των Δημοκρατικών.

YouTube thumbnail

Μια υπαρξιακή μάχη των πολλών έναντι των λίγων

Λέει πολλά το γεγονός ότι οι Νεοϋορκέζοι είναι πρόθυμοι να εμπιστευτούν το μέλλον της μεγαλούπολής τους και οικονομικής πρωτεύουσας των ΗΠΑ σε έναν γεννημένο στην Ουγκάντα γιό Ινδό μεταναστών, που απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα μόλις το 2018, πρωτοεκλέχθηκε στην πολιτειακή Βουλή της Νέας Υόρκης το 2020 και είναι μέλος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, καθώς και της πολιτικο-ακτιβιστικής οργάνωσης «Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής».

Πλέον μόνο μια απρόβλεπτη τροπή των γεγονότων θα μπορούσε να στερήσει την ανάδειξη του πρώτου μουσουλμάνου, του νεότερου εδώ και έναν αιώνα και πιο ριζοσπαστικού δημάρχου στο λεγόμενο «Μεγάλο Μήλο», με ώθηση τη στήριξη κυρίως των νέων και της εργατικής τάξης, που δείχνουν να έχουν γυρίσει τα τελευταία χρόνια την πλάτη στους Δημοκρατικούς.

Το μεγαλύτερο πάντως στοίχημα για τον Ζόραν Μαμντάνι -εφόσον πράγματι κερδίσει- θα είναι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Κεντρική προεκλογική υπόσχεσή του είναι ένα χαμηλότερο κόστος διαβίωσης για τους πολλούς, σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου, με ισχυρές οικονομικές ελίτ.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει προσιτή στέγαση και έλεγχο ενοικίων, δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν φροντίδα παιδιών ηλικίας έως 5 ετών, δημοτικά παντοπωλεία και ελάχιστο ωρομίσθιο 30 δολαρίων έως το 2030, με χρηματοδότηση μέσω και της αύξησης των φόρων στα υψηλά εισοδήματα και τους οικονομικούς κολοσσούς.

«Φορολογήστε τους πλούσιους!», αναφωνούσε το πλήθος στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του στο Κουίνς -ένα αίτημα που πλέον αντηχεί και στη δημοσιονομικά χειμαζόμενη Γαλλία.

Θα χρειαστεί δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει πολλές από αυτές τις προεκλογικές υποσχέσεις.

Εκφράζονται ωστόσο φόβοι ότι, εφόσον εκλεγεί, η εφαρμογή του προγράμματός του θα σκοντάψει σε προσκόμματα και από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα των ΗΠΑ.

Ο Ζόραν Μαμντάνι πλαισιωμένος από δύο κορυφαία στελέχη της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, τον γερουσιαστή του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς και τη βουλευτή της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, σε προεκλογική συγκέντρωση, στο Κουίνς (REUTERS/Eduardo Munoz)

Σε «Συμπληγάδες», κόντρα στο κατεστημένο

Τα σχέδια του Μαμντάνι για αύξηση των φόρων στο 2% για εισοδήματα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και στο 11,5% για επιχειρήσεις χρειάζονται την έγκριση της νομοθετικής εξουσίας της πολιτείας και τον/την κυβερνήτη της, που ελέγχονται παραδοσιακά από τους Δημοκρατικούς.

Επίκεινται ωστόσο οι ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο του 2026 και η νυν κυβερνήτης, Κάθι Χόκουλ, η οποία έχει υποστηρίξει τον Μαμντάνι, έχει δηλώσει ότι φοβάται πως η αύξηση των φόρων θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων από τη Νέα Υόρκη, δημιουργώντας «τρύπα» στα ταμεία, ενόσω η ίδια διεκδικεί την επανεκλογή της.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη «παγώσει» περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια για δύο μεγάλα έργα υποδομής στη Νέα Υόρκη από την πρώτη ημέρα του «λουκέτου» στη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Κατηγορεί για το λεγόμενο shutdown τους δύο κορυφαίους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο: τους ηγέτες της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις, που προέρχονται από τη Νέα Υόρκη.

Τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, γέννημα θρέμμα Νεοϋορκέζος, απειλεί να κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τη Νέα Υόρκη, εάν κερδίσει στις σημερινές εκλογές «ο επικίνδυνος κομμουνιστής».

Απειλεί επίσης να αναπτύξει στην πόλη την Εθνοφρουρά, με πάγιο πλέον πρόσχημα την τήρηση της δημόσιας τάξης και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Σε αυτόν όμως τον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον του ο ένοικος του Λευκού Οίκου, ο Μαμντάνι δεν είχε τη στήριξη που θα ανέμενε κανείς από τους Δημοκρατικούς.

Πολλά στελέχη τους πήραν αποστάσεις από την υποψηφιότητά του.

Ο 74χρονος Σούμερ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις εάν θα ψηφίσει τον υποψήφιο του ίδιου του κόμματός του.

Ο 55χρονος Τζέφρις τον υποστήριξε απρόθυμα στις 24 Οκτωβρίου.

Μόλις το περασμένο Σάββατο τον πήρε τηλέφωνο ο Μπαράκ Ομπάμα, προσφερόμενος να γίνει «άτυπος σύμβουλος» του Μαμντάνι, εάν εκλεχθεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, χαιρετά υποστηρικτές του στη Νέα Υόρκη (REUTERS/Ryan Murphy)

Ζητείται αλλαγή πλεύσης

Κατά τον Ζόραν Μαμντάνι, πολλοί Νεοϋορκέζοι αποξενώθηκαν από το Δημοκρατικό Κόμμα και ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω των οικονομικών υποσχέσεών του.

Απέσπασε πράγματι ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά στη Νέα Υόρκη, παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών.

Αλλά «ο Τραμπ είπε ψέματα», διακηρύττει ο Μαμντάνι.

Οι Δημοκρατικοί πρέπει να ξανακερδίσουν τους νέους και την εργατική τάξη.

Με εξαίρεση ωστόσο το «λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αρνούμενοι συμβιβασμούς στην υγειονομική περίθαλψη, δείχνουν ακόμη εγκλωβισμένοι στην περσινή εκλογική ήττα τους, ενώ σε ένα χρόνο θα ξανακριθούν οι πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο.

Κατά το 68% των Αμερικανών, το Δημοκρατικό Κόμμα παραμένει εκτός πραγματικότητας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Ipsos για την Washington Post και το ABC News-Ipsos, έναντι 61% των ερωτηθέντων που εκφράζουν την ίδια άποψή για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ το 59% αποδοκιμάζει τον τρόπο άσκησης της εξουσίας από τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το Pew Research Center, οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών είναι πολύ πιο αρνητικοί -συγκριτικά με τους Ρεπουμπλικανούς- απέναντι στο ίδιο τους το κόμμα, με το 67% να δηλώνει σήμερα απογοητευμένο.

Έρευνα της αριστερής δεξαμενής σκέψης Data for Progress κατέδειξε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι είναι «εξαιρετικά ανήσυχοι» κυρίως για δύο ζητήματα: το κόστος ζωής (43%) και τον διχασμό στην κοινωνία (42%).

Σε αυτό το φόντο, η εκλογική βάση των Δημοκρατικών δείχνει ζητά αλλαγή σελίδας, με νέο «αίμα» στην ηγεσία, νέα ρητορική, ένα σαφές εναλλακτικό όραμα για τη χώρα και λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των απλών ανθρώπων.

Μαθήματα πολιτικής

Με αυτή τη δυναμική κινούνται ο αριστερός Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, αλλά και οι Δημοκρατικές Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ και Μίκι Σέριλ, επικρατέστερες υποψήφιες στις επίσης σημερινές εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήτη στις πολιτείες της Βιρτζίνια και του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο δε απερχόμενος κυβερνήτης της Καλιφόρνια και επίδοξος προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών το 2028, Γκάβιν Νιούσομ, θέτει επίσης σήμερα σε δημοψήφισμα την αλλαγή του εκλογικού χάρτη της πολιτείας, με ανακατανομή των περιφερειών που θα ευνοεί τους Δημοκρατικούς και πιθανόν θα επηρεάσει σημαντικά τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Πρόκειται για μια ευθεία απάντηση στις αντίστοιχες κινήσεις των Ρεπουμπλικανών σε δικού τους ελέγχου πολιτείες, από το Τέξας έως τη Βόρεια Καρολίνα.

Παρ’ όλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει το δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια ως «ανέντιμο», ενώ ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτισε τη σημασία του.

Για τους Δημοκρατικούς θεωρείται ένα κρίσιμο τεστ για το πόσο είναι διατεθειμένοι, και δη οι αιρετοί αξιωματούχοι τους, να αντιμετωπίσουν την τραμπική λαίλαπα στις ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη πάντως, γράφει το Politico, τα βλέμματα κομμάτων της Aριστεράς είναι εστιασμένα στον Ζοράν Μαμντάνι.

«Θέλουν να δουν αν η εκστρατεία του, η οποία επικεντρώθηκε σε ζητήματα οικονομικής προσιτότητας, θα έχει την ίδια επιτυχία στις πόλεις και τις περιοχές τους», αναφέρει.

Ορισμένοι, όπως η Μανόν Ομπρί της «Ανυπότακτης Γαλλίας» -με το βλέμμα στις γαλλικές δημοτικές εκλογές το 2026- καθώς και στελέχη του γερμανικού κόμματος της Αριστεράς (Die Linke), έχουν ήδη ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να τον συναντήσουν.

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ – Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς
Στη Γάζα 03.11.25

Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ - Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές φαίνεται να έχουν παγιδευτεί στην πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» που ελέγχει το Ισραήλ - Δηλώσεις για το ζήτημα έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η γυναίκα είχε μεταβεί από τα Χανιά στα Βορίζια του πρωί του Σαββάτου για το μνημόσυνο του ενός έτους από τον θάνατο του πατέρα της - Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών

Σύνταξη
Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας
Ακρίβεια 04.11.25

Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρώπη, με αυξήσεις 1,7% τον Οκτώβριο. Όμως οι σωρευτικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε βάθος πενταετίας, είναι εξωφρενικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Σοκ στη Χαλκίδα: 23χρονος νεκρός και ένας ακόμη νεαρός σοβαρά τραυματισμένος από επιθέσεις με μαχαίρι
Στη Χαλκίδα 04.11.25

Σοκ από τα φονικά μαχαιρώματα τη νύχτα: 23χρονος νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος

Σοκ στην κοινωνία της Χαλκίδας προκαλούν τα μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 23χρονος και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
