Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»
Opinion 04 Νοεμβρίου 2025 | 10:41

Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»

Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα να αυτοεπιβεβαιωθούν

Αναστασία Γιάμαλη
ΆποψηΑναστασία Γιάμαλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Spotlight

Την ώρα που η εγχώρια Δεξιά παρέα με την αστική τάξη της χώρας διαγκωνίζονται για ένα κλικ στο πλάι ή έστω στο φόντο της νεοαφιχθείσας αμερικανίδας πρέσβειρας, η εγχώρια Αριστερά αναλύει κοπιωδώς και κάπως επιλεκτικά, το φαινόμενο Μαμντάνι.

Mετά από μια εντυπωσιακά αυξημένη συμμετοχή στο early voting, σήμερα οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης ψηφίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος τους. Σε φαβορί έχει αναδειχθεί ο 34χρονος Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών παρά το γεγονός πως βρίσκεται στα αριστερά του κόμματος κι ανήκει στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές. Αντίπαλοι του Μαμντάνι είναι οι Άντριου Κουόμο και Κέρτις Σλίβα. Ο Κουόμο έχει διατελέσει κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όμως αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμα μετά τις πολλές καταγγελίες γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση κι ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας και κατεβαίνει για Δήμαρχος ως ανεξάρτητος καθώς έχασε το χρίσμα των Δημοκρατικών από τον Μαμντάνι. Ο Σλίουα είναι Ρεπουμπλικάνος.

Η εγχώρια Αριστερά επιχειρεί να φέρει τον Μαμντάνι στα μέτρα της

Και τώρα που περιγράψαμε τα βασικά, έχει ενδιαφέρον η ανάγνωση που κάνει ο εγχώριος προοδευτικός κόσμος που ενδιαφέρεται για την πολιτική, ασχολείται με τα της Αριστεράς και είτε συμμετέχει, είτε παρακολουθεί τις διαδικασίες κάποιου κόμματος που βρίσκεται στα αριστερά του κέντρου. Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα, ακόμη κι αν αυτό έρχεται από έναν σημαντικό Δήμο στην άλλη άκρη του κόσμου, να αυτοεπιβεβαιωθούν. Δικαιολογημένη ανάγκη αν αναλογιστούμε τις πολλαπλές ματαιώσεις που έχει υποστεί ο κόσμος της Αριστεράς.

Κι όμως, η απόσταση αντί να επιτρέπει νηφάλια ανάγνωση θυμίζει περισσότερο ελατήριο που αυξάνει ή μειώνει ανάλογα με το ποιός ή ποιά το κρατά, αν έχει υπάρξει οργανωμένος/η στην Αριστερά, αν έχει απλά ψηφίσει, αν έχει απλά διαβάσει στα μικράτα του/της, αν συμμετέχει αυτόνομα σε κινηματικές διαδικασίες, αν συμμετέχει αυτόνομα μόνο σε σοσιαλμιντιακές κινηματικές διαδικασίες, αν αισθάνεται ότι είναι «καθοδήγηση», αν έχει πετύχει, αποτύχει ή δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στην καθημερινή ζωή κάποιας συλλογικότητας ή φορέα.

Ο Μαμντάνι δεν φοβάται τον ριζοσπαστικό λόγο

Ο Μαμντάνι πετυχαίνει στην Νέα Υόρκη του 2025, όχι μόνο γιατί έχει εξαιρετικά σόσιαλ μίντια, ούτε γιατί είναι εμφανίσιμος τόσο όσο χρειάζεται για να είναι ένας από μας αλλά και εξαιρετικά εύγλωττος και κατανοητός. Ούτε πετυχαίνει ως μονοθεματική υποψηφιότητα που επικεντρώνεται στην ανάγκη μείωσης του κόστους ζωής στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαμντάνι μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική ισότητα, μιλά για αξιοπρέπεια και προτείνει αύξηση φόρων για τους πλούσιους και τις μεγάλες εταιρίες. Θα είχε πλάκα να φέρουμε στα μέτρα μας και στην ελληνική καθημερινότητα τις προτάσεις Μαμντάνι. Τον κάνω εικόνα να πρωταγωνιστεί στα βίντεο της Ομάδας Αλήθειας και να τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι «ναι, αλλά που θα βρείτε τα λεφτά;».

Πέρα από την πολύ ουσιαστική για την καθημερινότητα των Νεοϋορκέζων, ριζοσπαστική ατζέντα που προωθεί για δημόσιες και δωρεάν συγκοινωνίες, πάγωμα ενοικίων, τριπλασιασμό της κοινωνικής στέγης με σταθερό ενοίκιο κατασκευασμένες από συνδικάτα και με κοινωνικά κριτήρια, καθολική παιδική μέριμνα για παιδιά ηλικίας από 6 εβδομάδες ώς 5 ετών, δημιουργία δημοτικών καταστημάτων τροφίμων για την ανάσχεση της ακρίβειας, ο Μαμντάνι ξέρει για τι και για ποιους μιλάει. Δεν φοβάται τις λέξεις, ούτε τα χιλιόμετρα. Δηλώνει «σοσιαλιστής» και πάει «σπίτι σπίτι», έχει μετατρέψει το μετρό σε στούντιο για reels,  ενώ συνομιλεί με κάθε κοινωνική ομάδα με τρόπο που δείχνει ότι τον αφορούν πραγματικά οι ανάγκες της.

Στην Γουόλ Στριτ, δεν νιώθουν ιδιαίτερα άνετα μαζί του και βάζουν ζητήματα «ανταγωνιστικότητας», εκείνος, απαντά με επιχείρημα την αξιοπρέπεια για τους δημότες. Συναντιέται και συνομιλεί και με τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς να βάζει νερό στο κρασί του ή να αλλάζει τις λέξεις του. Έχει αμβλύνει θέσεις του αναφορικά με την αστυνομία κι έχει δεσμευθεί να διατηρήσει τα σημερινά επίπεδα στελέχωσης  των τμημάτων, αλλά προτείνει να αξιολογούνται διαφορετικά τα περιστατικά ώστε στα μη βίαια να στέλνονται ομάδες ψυχικής υγείας αντί για ένοπλους αστυνομικούς. Έχει σημασία να πούμε πως όλα όσα προτείνει δεν περνάνε μόνο από το χέρι του Δημάρχου βέβαια, κι αυτό έχει σημασία να τονιστεί.

Η διαθεματικότητα του Μαμντάνι

Έχει επίσης σημασία να πούμε πως δεν ιδρώνει τ’ αυτί του, κι αντί για διαπιστευτήρια «νομιμοφροσύνης» απαντά στην ουσία της κριτικής που του γίνεται, ενίοτε με χιούμορ αλλά κατονομάζει και τους εχθρούς του. Έχει δεχθεί κριτική για τη μουσουλμανική του ταυτότητα, όμως αυτό δεν τον έκανε υπεραμυντικό. Αντίθετα, επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για την μειονοτική του εμπειρία και για την ισλαμοφοβία. Και δεν σταμάτησε εκεί, έκανε βίντεο όπου μιλάει στα αραβικά ώστε να απευθυνθεί σε αραβόφωνους μουσουλμάνους ψηφοφόρους.

Όμως ο Μαμντάνι πετυχαίνει και σε κάτι ακόμη, μιλάει ταξικά αλλά δεν αφήνει πίσω καμία ταυτότητα. Γι’ αυτόν, το δίλημμα κυρίαρχες ή δευτερεύουσες αντιθέσεις δεν υπάρχει. Ούτε θεωρεί ότι τον «φιμώνει» η πολιτική ορθότητα ή ότι είναι πολυτέλεια το να έχει θέσεις για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων που στις ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ τελούν υπό διωγμό και διαπόμπευση. Την ίδια στιγμή που οι Δημοκρατικοί παίρνουν αποστάσεις από τη συγκεκριμένη ευάλωτη κοινωνική ομάδα για «αυτοπροστασία», ο Μαμντάνι όχι μόνο μίλησε για τα τρανς άτομα, όχι μόνο διαδήλωσε υπέρ τους, αλλά έκανε και δίλεπτο βιντεάκι ανατέμνοντας την ιστορία των τρανς στην πόλη με ανάλογη μουσική υπόκρουση και δεσμεύτηκε πως τα τρανς άτομα θα έχουν πρόσβαση και σε ιατρικές και σε νομικές υπηρεσίες επί δημαρχίας του.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ τον αποκαλεί κομμουνιστή κι απειλεί να διακόψει τη χρηματοδότηση της πόλης αν εκλεγεί. Αν σας θυμίζει κάτι αυτή η απειλή, μία αντίστοιχη είχε εκτοξεύσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του απερχόμενου και επανεκλεγμένου πλέον Δημάρχου Χαλανδρίου με επίδικο τις χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Η απειλή έγινε εν μέρει πράξη στον Δήμο Αθηναίων όταν η κεντρική κυβέρνηση αφαίρεσε σειρά αρμοδιοτήτων που ο προκάτοχος του Δούκα, κατείχε.

Μαθήματα από έναν νεοϋορκέζο μιλένιαλ σοσιαλιστή

Στο δια ταύτα, ο Μαμντάνι είναι ο νεοϋορκέζος μιλένιαλ σοσιαλιστής του σήμερα. Ξενύχτησε το Σαββατοκύριακο πριν ανοίξουν οι κάλπες σε ΛΟΑΤΚΙ+ club, χόρεψε, μίλησε, ξέρει την πόλη του κι όλες τις κοινωνικές ομάδες της, συνομιλεί με αυτές, και με τους μουσουλμάνους και με τα τρανς άτομα, και με τους λατίνους και με τους μαύρους. Μίλησε για τα Γάζα χωρίς περιστροφές, κι έκανε βίντεο μέσα στο μετρό για το ootd του (outfit of the day/ ντύσιμο της ημέρας), ξέρει που θα φάει το καλύτερο χαλάλ, μπουρίτο, κάρι ή κινέζικο και ενώ τρώει συνομιλεί με τους μικρομαγαζάτορες. Ξέρει τις γειτονιές της Νέας Υόρκης γιατί είναι κομμάτι τους. Δεν πάει να τους διδάξει ή να τους κατηχήσει. Μιλάει για τους πολλούς με τους πολλούς γύρω του. Μαζί του.

Μακάρι η επικείμενη – όπως μοιάζει- νίκη Μαμντάνι να κλονίσει όχι μόνο τους Δημοκρατικούς αλλά και όλους όσοι φοβούνται να μιλήσουν για την Αριστερά μήπως και χάσουν το κέντρο όπως αυτό ορίζεται αποκλειστικά στο φαντασιακό τους. Μακάρι η συζήτηση για το «φαινόμενο Μαμντάνι» να επιτρέψει στα ριζοσπαστικότερα κομμάτια της εγχώριας Αριστεράς να αναλογιστούν αν θα μπορούσε ένας ή μια Μαμντάνι να προκύψει μέσα από τους δικούς της κόλπους. Το μεγαλύτερο μακάρι όμως, δεν είναι άλλο από το μακάρι ο Μαμντάνι να τα καταφέρει ως δήμαρχος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
Το «άμετρο»
Δεινές συμφορές 03.11.25

Το «άμετρο»

Το ποίημα του σφάλματος και της τιμωρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΛΤΑ: «Πού νά ‘βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»
ΕΛΤΑ 03.11.25

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω, θα 'ρθει χειμώνας και βροχή (...)» στο υπέροχο τραγούδι των Γκάτσου - Μούτση, ερμηνευμένο μοναδικά από την τεράστια Βίκυ Μοσχολιού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενώπιον της Ιστορίας
Το μεγάλο θέμα 24.10.25

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Εχθρός λαός
«Γιατί διαμαρτύρεστε;» 24.10.25

Εχθρός λαός

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως εξ ορισμού προβληματική κάθε διαμαρτυρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Ο Τραμπ θέλει «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι - «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει γιατί τι μιλάει»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του
«Δεν το πίστευα» 04.11.25

Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια: Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του στις φυλακές του Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος Νάσερ Αμπού Σρούρ λέει ότι οι φυλακές έγιναν σαν «ένα ακόμη μέτωπο» στον πόλεμο της Γάζας και μιλάει για τον αγώνα του να προσαρμοστεί στη ζωή έξω.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο
Ότι μπορούν 04.11.25

ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση παλεύει να βρει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών στο θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ελλάδα 04.11.25

Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης
Βράβευση 04.11.25

66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)
Language 04.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο