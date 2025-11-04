newspaper
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 23:40

Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Τρεις διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται στις εκλογές στη Νέα Υόρκη, με την κάθε ομάδα να θέλει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά της. Παρουσιάζεται ως μια μάχη ανάμεσα στο νέο και το παλιό, όμως στην ουσία της αυτή η εκλογική αναμέτρηση απειλεί να αναδιαμορφώσει τις δομές εξουσίας στην πόλη και την μάχη ανάμεσα στις κυρίαρχες ιδεολογίες των ΗΠΑ.

Η υποψηφιότητα Μαμντάνι ως αυτή που φαίνεται και όχι ως του δημάρχου που μπορεί να γίνει, δείχνει έναν τρίτο δρόμο στην αμερικανική πολιτική, με φορολόγηση του πλούτου, κοινωνικές παροχές, ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά της Νέας Υόρκης και προσιτή στέγαση. Κάτι που δεν ακούγεται απειλητικό για τη Νέα Υόρκη, όμως είναι ιδιαίτερα απειλητικό όχι μόνο για τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και για τους Δημοκρατικούς.

Όλα αυτά απειλούν ευθέως τους μεγαλοϊδιοκτήτες κατοικιών στην Νέα Υόρκη, απειλούν τον μεγάλο πλούτο και τον Ντόναλντ Τραμπ ηθικά και προσωπικά που διατηρεί περιουσιακά στοιχεία στην πόλη.

Το διακύβευμα όμως είναι μεγαλύτερο για τους ίδιους τους φτωχούς κατοίκους που έχουν μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη, μια πόλη που απειλεί να εκδιώξει εξαιτίας της ακρίβειας όλους όσους εργάζονται στην πόλη και για την πόλη της Νέας Υόρκης.

Ένας «ανεξάρτητος» Δημοκρατικός με στήριξη Τραμπ

Ο τίτλος μπορεί να ακούγεται ως ψευδής είδηση, όμως είναι 100% αλήθεια. Ο 67χρονος πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, αρχικά μπήκε στην κούρσα ως Δημοκρατικός για να αμφισβητήσει τον νυν δήμαρχο Έρικ Άνταμς , ο οποίος έχει αντιμετωπίσει ευρεία κριτική για διαφθορά. Ωστόσο, μετά την ήττα του από τον Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ο Κουόμο ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος.

Παρά την πολυετή πολιτική εμπειρία του, η υποψηφιότητα του Κουόμο, που υποστηρίζεται από μερικούς από τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες ακινήτων και εταιρικούς δωρητές της πόλης, δυσκολεύεται να κερδίσει έδαφος έναντι του ριζοσπάστη Μαμντάνι, όπως υποστηρίζει ο Guardian.

Ο Κουόμο συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως το σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης 13 γυναικών που οδήγησε στην παραίτησή του από κυβερνήτης το 2021 και κατηγοριών για κακοδιαχείριση των οίκων ευγηρίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ωστόσο, ο Κουόμο έχει επικεντρώσει την εκστρατεία του στην εμπειρία του, το μακρόχρονο έργο του στη δημόσια υπηρεσία και τα επιτεύγματά του στον τομέα των υποδομών. Μεταξύ των υποστηρικτών του συγκαταλέγονται αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού κατεστημένου, όπως ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας δεξιός ιδεολόγος με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, που όμως είναι απλός

Ο Κέρτις Σλίγουα, ο 71χρονος ιδρυτής των Guardian Angels, φόρεσε τον χαρακτηριστικό κόκκινο μπερέ του και μπήκε στην κούρσα για τη δημαρχία της πόλης ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων. Γνωστός για την πολυετή δράση του στην πρόληψη του εγκλήματος με ομάδες περιφρούρησης του (βίαιου) Μετρό της Νέας Υόρκης, ο Σλίγουα έχει επίσης παραδεχτεί ότι επινόησε μερικές από τις επιτυχίες της ομάδας του για λόγους δημοσιότητας.

Ωστόσο, αρνείται να αποσυρθεί από τις φετινές εκλογές, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι οι σύμμαχοι του Κουόμο του προσέφεραν έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για να το κάνει. «Όλοι πιστεύουν ότι ο καθένας έχει μια τιμή», δήλωσε νωρίτερα φέτος, προσθέτοντας: «Ο Κέρτις Σλίγουα δεν έχει τιμή. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο χωρίς τίποτα, θα φύγω χωρίς τίποτα – στάχτη στη στάχτη, χώμα στο χώμα».

Ο Σλίγουα, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος για δήμαρχος το 2021 και έχει μια βαθιά αγάπη για τις γάτες, έχει τοποθετήσει τον εαυτό του ως έναν αουτσάιντερ που αψηφά ισχυρές προσωπικότητες και από τα δύο κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των Κουόμο, Τραμπ, καθώς και του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Μπιλ Άκμαν. Η εκστρατεία του έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην εικόνα του ως υπερασπιστή των απλών Νεοϋορκέζων.

Ο Μαμντάνι υπόσχεται μια Νέα Υόρκη για όλους, δηλαδή ελπίδα

Ο Ζοράν Μαμντάνι, 34χρονος από το Κουίνς, δημοφιλής υποψήφιος των Δημοκρατικών και επικρατέστερος για τη νίκη, έχει βασίσει την εκστρατεία του σε ένα κεντρικό ζήτημα: την οικονομική επιβίωση σε μία από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. Γεννημένος στην Ουγκάντα και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνι αυτοχαρακτηρίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής και, αν εκλεγεί, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης.

Μια σχετικά άγνωστη φιγούρα στην πολιτική της Νέας Υόρκης μέχρι πριν από λίγους μήνες, ο Μαμντάνι έχει ηγηθεί μιας προοδευτικής, πολυφυλετικής λαϊκής εκστρατείας που έχει ενθουσιάσει τους νέους ψηφοφόρους, τις οικογένειες της εργατικής τάξης και τις κοινότητες των μειονοτήτων και στις πέντε περιφέρειες.

Το πρόγραμμά του, που επικεντρώνεται στο πάγωμα των ενοικίων, στην επέκταση της πρόσβασης σε δωρεάν παιδικούς σταθμούς και στη δωρεάν μεταφορά με τα αστικά λεωφορεία, τον έχει αναδείξει σε μεγάλο βαθμό ως σύμβολο της αλλαγής γενιάς και ηγετική φυσιογνωμία στην αναβίωση της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Παρά το hype και την ελπίδα που συνοδεύει την υποψηφιότητα Μαμντάνι, δεν τον αντιμάχονται μόνο οι πλούσιοι ή μόνο οι ακροδεξιοί. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, αποφεύγει να απαντήσει σε κάθε ερώτηση για τον Μαμντάνι, ενώ ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον υποστήριξε απρόθυμα στα τέλη Οκτωβρίου κάτι που έπραξε αντίστοιχα απρόθυμα η κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ.

Κάθε πολιτική στήριξη υπέρ του Μαμντάνι από οποιονδήποτε θεωρείται «αιτία πολέμου», κυρίως επειδή ο Μαμντάνι έχει ασκήσει σκληρή κριτική στο Ισραήλ, κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε κάθε Εβραίο της Νέας Υόρκης που θα ψηφίσει τον Μαμντάνι ως «ηλίθιο». Ο τελευταίος υποσχέθηκε πως θα μειώσει την χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης στα απολύτως υποχρεωτικά από τον νόμο.

Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inStream - Ροή Ειδήσεων
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους»
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους»

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
