Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Η ραγδαία πολιτική άνοδος ενός Δημοκρατικού Σοσιαλιστή, του Ζόχραν Μαμντάνι, έδωσε πανεθνικό χαρακτήρα στις εκλογές για τον Δήμο της Νέας Υόρκης. Στις εκλογές αυτές διασταυρώνουν τα ξίφη τους οι Ζόχραν Μαμντάνι ως η επίσημη συμμετοχή των Δημοκρατικών, ο Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης των Δημοκρατικών που κατέρχεται ως ανεξάρτητος και ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σλίγουα που αρνήθηκε να παραιτηθεί υπέρ του Κουόμο.

Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών του Ιουνίου, ο 34χρονος βουλευτής της πολιτείας της Νέας Υόρκης νίκησε τον τότε δήμαρχο της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, ο οποίος συνέχισε ως ανεξάρτητος, μέχρι να παραιτηθεί υπέρ του Κουόμο του μεγαλύτερού του του αντιπάλου.

Το «πάγωμα» του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για 43 εκατομμύρια Aμερικανούς, αναμένεται να παίξει ρόλο, καθώς επηρεάζει και τους πολίτες της Νέας Υόρκης. Η αυριανή 36η μέρα του shutdown, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο διάστημα όπου οι ΗΠΑ δεν θα έχουν εγκρίνει κρατικό προϋπολογισμό.

Αντίστοιχα καθώς η Νέα Υόρκη αποτελεί «Πόλη – Άσυλο», η μεταναστευτική πολιτική Τραμπ θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στα Exit Poll, τα οποία επιτρέπεται να δημοσιεύσουν τα κίνητρα των ψηφοφόρων.

Περισσότερες από 1,7 εκατ. ψήφοι έχουν καταμετρηθεί – Ρεκόρ προσέλευσης Νέας Υόρκης

Η Εκλογική Επιτροπή της Νέας Υόρκης δημοσίευσε τα νέα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα), τα οποία δείχνουν ότι η ιστορική συμμετοχή συνεχίζει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, έχουν καταμετρηθεί πάνω από 1,7 εκατομμύρια ψήφοι. Από αυτές, 1,01 εκατομμύρια καταμετρήθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με τα στοιχεία. Οι υπόλοιπες 700.000 ψήφοι αποτελούν διαφορετικής μορφής ψήφο, καθώς υπάρχει η επιλογή για τους πολίτες να ψηφίσουν νωρίτερα από το επίσημο (early voting), εφόσον έχει κατασταλάξει εκλογικά.

Η προσέλευση έχει ήδη ξεπεράσει το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 20 ετών με τις κάλπες να κλείνουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας.

Οι ψήφοι των υποψηφίων και το παρασκήνιο

Οι Ζοράν Μαμντάνι, ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο και ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σλίβα ψήφισαν νωρίτερα σήμερα.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς ψήφισε τον Άντονι Κουόμο σήμερα το απόγευμα, ενώ ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ (ο οποίος δεν υποστήριξε τον Μαμντάνι) αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιον ψήφισε.

Τα πρώτα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης και η εκλογική επιτροπή της Νέας Υόρκης θα συνεχίσει να ανακοινώνει τα ποσοστά των υποψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τις πρωινές ώρες Ελλάδας θα υπάρχει ασφαλής εικόνα για τον νικητή, αν όχι νωρίτερα.

Ψήφος αποδοκιμασίας προς τον Τραμπ

Σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις που παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον — τις εκλογές για κυβερνήτη στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, τις εκλογές για δήμαρχο στη Νέα Υόρκη και την πρόταση 50 για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον Τραμπ, με την έντονη αποδοκιμασία για την απόδοσή του να υπερτερεί κατά πολύ της έντονης επιδοκιμασίας.

Στη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ και την Καλιφόρνια, περίπου το ήμισυ ή περισσότερο του εκλογικού σώματος θεωρεί ότι η ψήφος του στέλνει ένα μήνυμα στον Τραμπ. Και αυτό το μήνυμα είναι σε μεγάλο βαθμό μήνυμα αντίθεσης, παρά υποστήριξης, όπως αναφέρει το CNN.

Ταυτόχρονα, ενώ όλες αυτές οι περιοχές ψήφισαν τους Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, καμία από αυτές δεν δίνει επί του παρόντος ιδιαίτερα θετικές κριτικές στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Η δημοτικότητα του Δημοκρατικού Κόμματος κυμαίνεται γύρω στο 50% στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, αν και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι ακόμη πιο αντιδημοφιλές σε αυτές τις περιοχές. Όμως στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, οι ψηφοφόροι υποστηρίζουν το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε παραπλήσια ποσοστά.

Ψήφος πίστης ή ψήφος στο «μικρότερο κακό»

Σχεδόν το 90% των υποστηρικτών του Μαμντάνι δηλώνουν ότι η ψήφος τους είναι για να τον υποστηρίξουν και όχι για να αντιταχθούν στους αντιπάλους του.

Οι ψηφοφόροι του Σλίγουα επίσης θεωρούν την ψήφο τους ως δήλωση υποστήριξης. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του Κουόμο είναι σχεδόν ισομερώς χωρισμένοι μεταξύ εκείνων που τον υποστηρίζουν και εκείνων που αντιτίθενται στους άλλους υποψηφίους.

Οι ψηφοφόροι του Μαμντάνι έχουν ως μεγαλύτερη ανησυχία την ακρίβεια, οι ψηφοφόροι του Σλίγουα την εγκληματικότητα και οι ψηφοφόροι του Κουόμο διχογνωμούν ανάμεσα στα δύο αυτά ζητήματα. Μαμντάνι ψηφίζουν αυτοί που ζητούν την αλλαγή και έναν δήμαρχο που να εργάζεται για το καλό τους, Κουόμο ψηφίζουν όσοι θέλουν έναν έμπειρο πολιτικό και Σλίγουα όσοι επιζητούν έναν ειλικρινή πολιτικό που να εργάζεται για το καλό τους.

Τα κίνητρα των ψηφοφόρων σχηματίστηκαν από όσους ψήφισαν με την μέθοδο του Early Voting και όσους ψήφισαν νωρίτερα σήμερα και ερωτήθηκαν σε Exit Poll.