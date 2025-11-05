newspaper
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 03:49

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Spotlight

Η ραγδαία πολιτική άνοδος ενός Δημοκρατικού Σοσιαλιστή, του Ζόχραν Μαμντάνι, έδωσε πανεθνικό χαρακτήρα στις εκλογές για τον Δήμο της Νέας Υόρκης. Στις εκλογές αυτές διασταυρώνουν τα ξίφη τους οι Ζόχραν Μαμντάνι ως η επίσημη συμμετοχή των Δημοκρατικών, ο Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης των Δημοκρατικών που κατέρχεται ως ανεξάρτητος και ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σλίγουα που αρνήθηκε να παραιτηθεί υπέρ του Κουόμο.

YouTube thumbnail

Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών του Ιουνίου, ο 34χρονος βουλευτής της πολιτείας της Νέας Υόρκης νίκησε τον τότε δήμαρχο της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, ο οποίος συνέχισε ως ανεξάρτητος, μέχρι να παραιτηθεί υπέρ του Κουόμο του μεγαλύτερού του του αντιπάλου.

Το «πάγωμα» του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για 43 εκατομμύρια Aμερικανούς, αναμένεται να παίξει ρόλο, καθώς επηρεάζει και τους πολίτες της Νέας Υόρκης. Η αυριανή 36η μέρα του shutdown, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο διάστημα όπου οι ΗΠΑ δεν θα έχουν εγκρίνει κρατικό προϋπολογισμό.

Αντίστοιχα καθώς η Νέα Υόρκη αποτελεί «Πόλη – Άσυλο», η μεταναστευτική πολιτική Τραμπ θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στα Exit Poll, τα οποία επιτρέπεται να δημοσιεύσουν τα κίνητρα των ψηφοφόρων.

YouTube thumbnail

Περισσότερες από 1,7 εκατ. ψήφοι έχουν καταμετρηθεί – Ρεκόρ προσέλευσης Νέας Υόρκης

Η Εκλογική Επιτροπή της Νέας Υόρκης δημοσίευσε τα νέα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα), τα οποία δείχνουν ότι η ιστορική συμμετοχή συνεχίζει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, έχουν καταμετρηθεί πάνω από 1,7 εκατομμύρια ψήφοι. Από αυτές, 1,01 εκατομμύρια καταμετρήθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με τα στοιχεία. Οι υπόλοιπες 700.000 ψήφοι αποτελούν διαφορετικής μορφής ψήφο, καθώς υπάρχει η επιλογή για τους πολίτες να ψηφίσουν νωρίτερα από το επίσημο (early voting), εφόσον έχει κατασταλάξει εκλογικά.

Η προσέλευση έχει ήδη ξεπεράσει το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 20 ετών με τις κάλπες να κλείνουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας.

Οι ψήφοι των υποψηφίων και το παρασκήνιο

Οι Ζοράν Μαμντάνι, ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο και ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σλίβα ψήφισαν νωρίτερα σήμερα.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς ψήφισε τον Άντονι Κουόμο σήμερα το απόγευμα, ενώ ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ (ο οποίος δεν υποστήριξε τον Μαμντάνι) αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιον ψήφισε.

Τα πρώτα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης και η εκλογική επιτροπή της Νέας Υόρκης θα συνεχίσει να ανακοινώνει τα ποσοστά των υποψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τις πρωινές ώρες Ελλάδας θα υπάρχει ασφαλής εικόνα για τον νικητή, αν όχι νωρίτερα.

Ψήφος αποδοκιμασίας προς τον Τραμπ

Σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις που παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον — τις εκλογές για κυβερνήτη στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, τις εκλογές για δήμαρχο στη Νέα Υόρκη και την πρόταση 50 για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον Τραμπ, με την έντονη αποδοκιμασία για την απόδοσή του να υπερτερεί κατά πολύ της έντονης επιδοκιμασίας.

Στη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ και την Καλιφόρνια, περίπου το ήμισυ ή περισσότερο του εκλογικού σώματος θεωρεί ότι η ψήφος του στέλνει ένα μήνυμα στον Τραμπ. Και αυτό το μήνυμα είναι σε μεγάλο βαθμό μήνυμα αντίθεσης, παρά υποστήριξης, όπως αναφέρει το CNN.

Ταυτόχρονα, ενώ όλες αυτές οι περιοχές ψήφισαν τους Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, καμία από αυτές δεν δίνει επί του παρόντος ιδιαίτερα θετικές κριτικές στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Η δημοτικότητα του Δημοκρατικού Κόμματος κυμαίνεται γύρω στο 50% στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, αν και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι ακόμη πιο αντιδημοφιλές σε αυτές τις περιοχές. Όμως στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, οι ψηφοφόροι υποστηρίζουν το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε παραπλήσια ποσοστά.

Ψήφος πίστης ή ψήφος στο «μικρότερο κακό»

Σχεδόν το 90% των υποστηρικτών του Μαμντάνι δηλώνουν ότι η ψήφος τους είναι για να τον υποστηρίξουν και όχι για να αντιταχθούν στους αντιπάλους του.

Οι ψηφοφόροι του Σλίγουα επίσης θεωρούν την ψήφο τους ως δήλωση υποστήριξης. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του Κουόμο είναι σχεδόν ισομερώς χωρισμένοι μεταξύ εκείνων που τον υποστηρίζουν και εκείνων που αντιτίθενται στους άλλους υποψηφίους.

Οι ψηφοφόροι του Μαμντάνι έχουν ως μεγαλύτερη ανησυχία την ακρίβεια, οι ψηφοφόροι του Σλίγουα την εγκληματικότητα και οι ψηφοφόροι του Κουόμο διχογνωμούν ανάμεσα στα δύο αυτά ζητήματα. Μαμντάνι ψηφίζουν αυτοί που ζητούν την αλλαγή και έναν δήμαρχο που να εργάζεται για το καλό τους, Κουόμο ψηφίζουν όσοι θέλουν έναν έμπειρο πολιτικό και Σλίγουα όσοι επιζητούν έναν ειλικρινή πολιτικό που να εργάζεται για το καλό τους.

Τα κίνητρα των ψηφοφόρων σχηματίστηκαν από όσους ψήφισαν με την μέθοδο του Early Voting και όσους ψήφισαν νωρίτερα σήμερα και ερωτήθηκαν σε Exit Poll.

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»
«Ευκολία πρόσβασης» 04.11.25

Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»

Η έρευνα ανατέθηκε στη Μονάδα κατά της κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού - Οι έρευνες αφορούν διάφορες παραβάσεις του TikTok

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Έτοιμος να μεσολαβήσει
Βραζιλία 04.11.25

Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τοποθετείται για διεθνή ζητήματα ασφάλειας και κλιματικής αλλαγής, καλώντας σε διπλωματικές λύσεις και πρακτικές δράσεις

Σύνταξη
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
