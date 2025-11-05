Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

Στην επικράτηση του Ζοχράν Μαμντάνι ο οποίος εξελέγη δήμαρχος Νέας Υόρκης αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο οποίος με παρέμβασή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η εκλογή του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές».

Ο κ. Τσίπρας σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι «είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντα τους».

Όπως τονίζει ο κ. Τσίπρας το πιο σημαντικό είναι ότι «δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας».

Σε άλλο σημείο ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι «ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος».

Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη – συνεχίζει ο κ. Τσίπρας – είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

«Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο. Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο» καταλήγει ο κ. Τσίπρας.

