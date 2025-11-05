«Δεν γίνεται να ζεις σε μία σύγχρονη δημοκρατία και συγχρόνως να μην μπορείς να βγάλεις τον μήνα, κάτι δεν πάει καλά», τόνισε ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξή του στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», στην οποία αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων από τα ΕΛΤΑ μέχρι τη νίκη Μαμντάνι στις εκλογές για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη.

Σχετικά με τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε: «Είναι μία πόλη που έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό. Έχει έναν προϋπολογισμό που είναι πάνω από 100 δις δολάρια. Ο Μαμντάνι βρεθηκε απέναντι στο παραδοσιακό κατεστημένο. Απέναντι στους παραδοσιακούς πολιτικούς όπως ο αντίπαλός του Άντριου Κουόμο που προέρχεται επίσης από του Δημοκρατικούς αλλά βρομάει σύστημα. Είναι ένας άνθρωπος (σ.σ ο Κουόμο) που πέρα από τις καταγγελίες γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση, έχει και ένα δείγμα γραφής που είναι μέσα από την διαπλοκή, το κατεστημένο και τα συμφέροντα. Αυτό που βλέπουμε νομίζω είναι μια νέα τάση απέναντι στον λαϊκισμό της Δεξιάς και στον συστημισμό του δήθεν προοδευτικού κατεστημένου».

Σύμφωνα με τον κ. Κασσελάκη, «έχουμε άρχισε να βγάζουμε φρέσκα πρόσωπα, που έχουν παρεμβατικές ιδέες για την οικονομία. Είναι οι νέες γενιές που τους βγάζουν, αλλάζουν το εκλογικό σώμα. Το ζήτημα είναι να το δούμε να εφαρμόζεται».

Κασσελάκης: Τα ΕΛΤΑ είναι άλλο ένα παράδειγμα έλλειψης χρηστής διοίκησης από τους «άριστους» της ΝΔ

«Η Νέα Εύορκης όπως και η Ελλάδα – σε τελείως διαφορετικά μεγέθη- έχει ένα τεράστιο κόστος για την διαβίωση του κόσμου. Δεν γίνεται να ζεις σε μία σύγχρονη δημοκρατία και συγχρόνως να μην μπορείς να βγάλεις τον μήνα, κάτι δεν πάει καλά», συνέχισε ο κ. Κασσελάκης και αναφέρθηκε στο θέμα με τα ΕΛΤΑ.

«Στην Αμερική τα ταχυδρομεία είναι ζημιογόνα. Είναι μια υπηρεσία που θεωρείται δημόσιο αγαθό και χρηματοδοτείται γι΄αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε μία άλλη εικόνα. Είχαμε μια εταιρεία η όποια ήταν κερδοφόρα πριν από 6 χρόνια. Μετά από πολλές απευθείας αναθέσεις και κακοδιαχείριση έχει αυτή την στιγμή βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα ίδια κεφάλαια. Τα ΕΛΤΑ είναι μία μορφή δημοκρατίας. Το θέμα είναι γιατί έχουν χωρίσει τόσες υπηρεσίες σε ιδιώτες. Είναι άλλο ένα παράδειγμα έλλειψης αριστείας, έλλειψης χρηστής διοίκησης από τους «άριστους» της ΝΔ», σημείωσε.

Για Βορίζια

Για το μακελειό στα Βορίζια, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε: «Προφανώς έχει πολιτικές προεκτάσεις το γεγονός εφόσον κανείς δεν έχει τολμήσει να προβεί σε αφοπλισμό αυτών των χωριών.

Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο αυτό να γίνει ίσως με ένα πρόγραμμα αμνηστίας. Δεν πρόκειται να γίνουμε φαρ ουέστ, βλέπουμε τι γίνεται τώρα που δεν υπάρχει καταγραφή και καταμέτρηση των όπλων.

Η Αμερική έχει αποτύχει τελείως στο ζήτημα αυτό. Φυσικά χρειάζεται πρόληψη και καλή ψυχική υγεία. Όποιος αφοπλίσει την Κρήτη θεωρώ θα έχει θετικό αντίκτυπο. Είναι ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό δεν είναι παράδοση, είναι σήψη. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που οι περισσότερες γυναίκες με έχουν προσεγγίσει για ζητήματα έμφυλης βίας. Δεν είναι «ματσό» για μένα αυτό, είναι μία αηδία, είναι παράνομο, ανήθικο και πρέπει να το ξεριζώσουμε. Αυτό που βλέπουμε στην Κρήτη δεν εκπροσωπεί την Κρήτη».

Για τον Τσίπρα

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι «δεν θα αγοράσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Προσωπικά επικεντρώνομαι στο μέλλον, δεν έχω όρεξη να αναμοχλεύω ιστορίες από το 2015. Είναι τραυματικές εμπειρίες για ένα μεγάλο κομμάτι τη χώρας. Δεν νομίζω ότι γράφει πολλά για μένα ή αν γράφει και για μένα».