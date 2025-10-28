Κασσελάκης: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται, κατακτάται κάθε μέρα, με αλήθεια, με συμμετοχή, με δικαιοσύνη

«Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται, κατακτάται κάθε μέρα, με αλήθεια, με συμμετοχή, με δικαιοσύνη», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως τόνισε ο κ. Κασσελάκης, «το 1940 ενώθηκαν όλοι. Παρά τη δικτατορία. Εργάτες και δικηγόροι, αγρότες και δάσκαλοι, δεξιοί, κεντρώοι, οι διωκόμενοι και φυλακισμένοι αριστεροί, κάτοικοι πόλεων και χωριών. Όλοι κάτω από την ίδια σημαία, απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό. Έδωσαν τη μάχη της ανεξαρτησίας για την πατρίδα».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε επίσης πως «πάντοτε έρχεται η στιγμή στην Ιστορία κάθε γενιάς για ένα νέο Όχι’».

Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης:

«Η 28η Οκτωβρίου παραμένει ορόσημο στη μακρά ιστορία του λαού μας για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Αλλά και υπενθύμιση.

Υπενθύμιση ότι τα μεγάλα ΝΑΙ και τα ακόμα μεγαλύτερα ΟΧΙ τα φωνάζει ο ίδιος ο λαός.

Ενωμένος.

Όταν βάζει το “εμείς” πάνω από το “εγώ”, μπορεί να σταθεί όρθιος απέναντι σε κάθε απειλή, εξωτερική ή εσωτερική.

Το 1940 ενώθηκαν όλοι.

Παρά τη δικτατορία.

Εργάτες και δικηγόροι, αγρότες και δάσκαλοι, δεξιοί κ εντρώοι, οι διωκόμενοι και φυλακισμένοι αριστεροί, κάτοικοι πόλεων και χωριών.

Όλοι κάτω από την ίδια σημαία, απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό.

Έδωσαν τη μάχη της ανεξαρτησίας για την πατρίδα.

Και πάντοτε έρχεται η στιγμή στην Ιστορία κάθε γενιάς για ένα νέο «Όχι».

Το «Όχι» του ’40 ήταν πράξη ελευθερίας.

Το «Όχι» του σήμερα είναι πράξη δημοκρατίας.

Όχι στην παραίτηση.

Όχι στη σιωπή.

Όχι στην αδικία.

Όχι στη διαίρεση.

Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται, κατακτάται κάθε μέρα, με αλήθεια, με συμμετοχή, με δικαιοσύνη.

Χρόνια πολλά».