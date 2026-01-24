Γαλλία: Η φορολογία τρομάζει τους πλούσιους – Στο μάτι του κυκλώνα τα ακίνητα

Η πολιτική και δημοσιονομική αναταραχή στη Γαλλία έχει καταφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στην αγορά πολυτελών ακινήτων στο Παρίσι, η οποία παρά την ισχυρή ανάκαμψη πέρυσι, φαίνεται πως πυροδότησε ένα «κίνημα» εχθρότητας προς τους πλούσιους.

Αποτέλεσμα, οι πλουσιότεροι της Γαλλίας να σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, την ίδια στιγμή που βλέπουν μια σειρά από ευκαιρίες ξένοι επενδυτές.

Η Barnes, η οποία δραστηριοποιείται σε 22 χώρες και κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 25% στον τομέα των πολυτελών ακινήτων στο Παρίσι, σημείωσε πέρυσι αύξηση 22% στον αριθμό των συναλλαγών στη γαλλική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Για ακίνητα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ (1,17 εκατομμύρια δολάρια), η αύξηση ήταν παρόμοια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ακινήτων.

Φεύγουν από τη Γαλλία;

Ωστόσο, τώρα «ένα μεγάλο μέρος των πελατών μας με εξαιρετικά υψηλή καθαρή θέση μας ενημερώνει ότι επιθυμούν να πουλήσουν τα ακίνητά τους, καθώς θέλουν να εγκαταλείψουν τη Γαλλία», διευκρίνισε στο Bloomberg ο Richard Tzipine, υπεύθυνος της αγοράς της Barnes στο Παρίσι, σημειώνοντας πως όλα εξαρτώνται από τις ακυβερνητικές αποφάσεις.

Η Γαλλία έχει δυσκολευτεί να εγκρίνει τους προϋπολογισμούς από τότε που οι πρόωρες εκλογές του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το 2024 οδήγησαν σε μια Εθνοσυνέλευση όπου κανένα κόμμα δεν έχει την πλειοψηφία. Η διαδοχή πρωθυπουργών έχει δημιουργήσει το φάσμα της εντεινόμενης πολιτικής αστάθειας, με αποτέλεσμα την αισθητή επιβράδυνση της αγοράς ακινήτων υψηλής αξίας από τον Οκτώβριο.

Οι ξένοι αγοραστές

Οι Παριζιάνοι πελάτες βάζουν τα ακίνητά τους προς πώληση, καθώς επιδιώκουν να μετακομίσουν στην Ιταλία, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο ή το Ισραήλ.

Η απειλή για ακόμη μεγαλύτερη φορολόγηση των πλουσιότερων, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, έχει τρομάξει πολλούς. «Σίγουρα έχει επηρεάσει αρνητικά τη διάθεσή τους», ανέφερε ο Tzipine.

Το μόνο θετικό σημείο φαίνεται να είναι ότι οι ξένοι αγοραστές — κυρίως πλούσιοι Αμερικανοί — εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την αγορά ακινήτων στο Παρίσι: «Το 2026 ξεκίνησε σχετικά καλά, αλλά η επιτυχία του 2025 παραμένει αβέβαιη».

Η άνοδος

Η ισχυρή άνοδος το 2025 ήρθε μετά από δύο χρόνια πτώσης των συναλλαγών κατά 15% και 3% αντίστοιχα, μετά την ευφορία του 2022, όταν το κόστος δανεισμού ήταν πολύ χαμηλότερο.

Τα υψηλότερα επιτόκια καθώς και οι εικόνες από τις ενίοτε βίαιες διαμαρτυρίες στη Γαλλία ήταν οι λόγοι που αναφέρθηκαν για την πτώση των συναλλαγών το 2023 και το 2024, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Ενώ οι συναλλαγές ανέκαμψαν πέρυσι, οι τιμές παρέμειναν σταθερές μετά από συνολική πτώση 10% τα δύο προηγούμενα χρόνια, ανέφερε η Barnes.

Το Παρίσι παραμένει στους 10 κορυφαίους προορισμούς που αναζητούν οι υπερπλούσιοι, αλλά άλλες πόλεις έχουν γίνει πιο δημοφιλείς στους πλουσιότερους.

Η Μαδρίτη, ακολουθούμενη από το Μιλάνο, το Ντουμπάι, το Μαϊάμι και τη Μαρμπέγια, αποτέλεσαν τις πέντε κορυφαίες πόλεις πέρυσι, σύμφωνα με τον δείκτη πόλεων της Barnes.

Η ισπανική παραθαλάσσια πόλη ανέβηκε 30 θέσεις, καθώς η πλούσια τάξη εκτίμησε το κλίμα της, καθώς και το δίκτυο ποιοτικών σχολείων και νοσοκομείων, πέραν των σχεδόν ανύπαρκτων φόρων κληρονομιάς στην περιοχή, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Barnes ορίζει τα άτομα με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία ως εκείνα με καθαρά περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΟΤ