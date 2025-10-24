Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι

Μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης ζητούν από την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί οι Γάλλοι Σοσιαλιστές, χάρη στην ανοχή των οποίων κατόρθωσε να επιβιώσει από δύο προτάσεις μομφής. Οι Σοσιαλιστές, από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης μίλησαν ανοιχτά για τον «φόρο Ζουκμάν», δηλαδή τη φορολόγηση με 2% των υπερπλούσιων Γάλλων. Νωρίτερα, οι ηγέτες τους κατέστησαν σαφές ότι, αν δεν εισακουστούν, θα καταθέσουν μομφή. Και τότε η κυβέρνηση, για μια ακόμη φορά, θα πέσει.

Οι Σοσιαλιστές απείχαν από τις ψηφοφορίες για τις προτάσεις μομφής, αφότου ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, έχουν υποσχεθεί να αγωνιστούν για να περάσουν στον προϋπολογισμό τη φορολόγηση των υπερπλουσίων.

«Έχουμε να σας κάνουμε προτάσεις»

Ο βουλευτής των Σοσιαλιστών, Φιλίπ Μπρουν, ήταν αυτός που μίλησε εκ μέρους του κόμματος κατά την έναρξη της συνεδρίασης για την έγκριση του προϋπολογισμού. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση πρότασης της Ανυπότακτης Γαλλίας να απορριφθεί το νομοσχέδιο.

Οι Σοσιαλιστές, ως ρυθμιστές στο κοινοβούλιο κατέστησαν από την αρχή σαφή τη θέση τους. «Αν βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα, είναι επειδή οι Σοσιαλιστές κάναμε μια σημαντική επιλογή: να μην ψηφίσουμε πρόταση μομφής για μια κυβέρνηση με την οποία είμαστε σθεναρά αντίθετοι», είπε ο Φιλίπ Μπρουν. Και πρόσθεσε: «Δεν ψηφίσαμε τη μομφή, όχι γιατί συμφωνούμε με τις πολιτικές σας, αλλά διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες αντιπάλων στην πολιτική: εσείς και οι θανάσιμοι εχθροί της δημοκρατίας, η ακροδεξιά».

Και στη συνέχεια άσκησε κριτική στον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί. Είπε ότι το σχέδιο αυτό «δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις», κυρίως επειδή «ο αντίκτυπός του είναι υφεσιακός». Και «πάνω απ’ όλα», είπε, «αυτός ο προϋπολογισμός είναι άδικος επειδή επιβαρύνει κυρίως την εργατική και τη μεσαία τάξη».

«Αποκατάσταση δημοσιονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης»

Μετά πέρασε στο προκείμενο:

«Τώρα που το Κοινοβούλιο ανακτά τις εξουσίες του, έχουμε να σας κάνουμε προτάσεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πάνω απ’ όλα, «για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς την οποία καμία προσπάθεια δεν είναι δυνατή».

«Πρέπει πρώτα να εμπλέξουμε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, τους πολύ πλούσιους, φυσικά. Θα υποστηρίξουμε ακούραστα και αδιάκοπα την εισαγωγή ενός ελάχιστου φόρου περιουσίας, βασισμένου στο μοντέλο που προτείνει ο οικονομολόγος Γκάμπριελ Ζούκμαν, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων για τους δισεκατομμυριούχους».

Όπως είπε ο Φιλίπ Μπρουν, οι Σοσιαλιστές ζητούν την «αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ισότητας».

«Τίποτα δεν θα ήταν χειρότερο από έναν προϋπολογισμό που δεν κατανοεί την οργή που αυξάνεται στη χώρα», πρόσθεσε. Είπε ότι οι Σοσιαλιστές έκαναν το καθήκον τους, συνεπώς, ο ήρθε η ώρα ο πρωθυπουργός της Γαλλίας και το στρατόπεδό του να κάνουν το δικό τους.

Μομφή, αν δεν υπάρξει πρόοδος

Μπορεί ο Φιλίπ Μπρουν να μην χρησιμοποίησε τις λέξεις «πρόταση μομφής», αλλά το είχε κάνει νωρίτερα ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ. Όπως και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μπορίς Βαλό.

Ο Ολιβιέ Φορ, το πρωί της Παρασκευής, πριν από την έναρξη των εργασιών της Βουλής, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, έδωσε διορία τριών ημερών στον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Είπε ότι όλα «θα τελειώσουν» για την κυβέρνηση «αν δεν υπάρξει πρόοδος μέχρι τη Δευτέρα» στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026.

«Πρέπει να στοχεύσουμε τους υπερπλούσιους και όσους έχουν τεράστιες κληρονομιές», είπε ο Ολιβιέ Φορ, επιβεβαιώνοντας τα αιτήματα που διατύπωσε την Πέμπτη ο Μπορίς Βαλό.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι οι Σοσιαλιστές εξετάζουν την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, αν οι υποστηρικτές του Εμανουέλ Μακρόν δεν καταφέρουν να επιδείξουν «την ικανότητα για δημοσιονομική δικαιοσύνη» στον προϋπολογισμό.

«Εάν το μπλοκ των κεντρώων δεν μπορέσει να ψηφίσει τον φόρο Ζουκμάν, αυτόν τον ελάχιστο και απαραίτητο φόρο στους πολύ πλούσιους, εάν δεν μπορέσει να ψηφίσει τον φόρο πλούτου στους δισεκατομμυριούχους, τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί και θα προτείνουμε, εάν δεν μπορέσει να επιτύχει δημοσιονομική δικαιοσύνη, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι δυνατό να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα», είπε στην εφημερίδα Le Parisien.

«Πολλά θα κριθούν αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε ο Μπορίς Βαλό. «Οτιδήποτε είναι πιθανό. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε κυρώσεις ανά πάσα στιγμή».

«Τα νούμερα δεν βγαίνουν»

Σύμφωνα με τον Μπορίς Βαλό, «οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Φορολογική δικαιοσύνη δεν υπάρχει και αναγκάζει τις μεσαίες και εργατικές τάξεις να επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος. Κάτι από το οποίο απαλλάσσονται οι δισεκατομμυριούχοι και οι πολυεθνικές».

«Οι Μακρονιστές έχουν 48 ώρες για να δηλώσουν ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να μας χορηγήσουν», είχε επίσης δηλώσει νωρίτερα ο Φιλίπ Μπρουν. «Εάν δεν ψηφίσουμε σε πρώτη ανάγνωση, δεν θα υπάρξει προϋπολογισμός», πρόσθεσε.

Ήδη, η κυβέρνηση Λεκορνί έχει πάρει το μήνυμα. Κατά την παρουσίαση και συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026 στην αρμόδια επιτροπή, το κείμενο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτή η πρώτη ψηφοφορία θεωρείται ενδεικτική για το τι θα γίνει στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης. Οι Σοσιαλιστές, η στήριξη των οποίων είναι αναγκαία για την επιβίωση της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους. Αλλά το στρατόπεδο του Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη απορρίψει την επαναφορά του φόρου μεγάλης περιουσίας.