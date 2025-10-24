newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
Κόσμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 19:37

Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι

Οι Σοσιαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Λεκορνί, αν δεν αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Και κραδαίνουν ως απειλή την πρόταση μομφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

Spotlight

Μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης ζητούν από την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί οι Γάλλοι Σοσιαλιστές, χάρη στην ανοχή των οποίων κατόρθωσε να επιβιώσει από δύο προτάσεις μομφής. Οι Σοσιαλιστές, από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης μίλησαν ανοιχτά για τον «φόρο Ζουκμάν», δηλαδή τη φορολόγηση με 2% των υπερπλούσιων Γάλλων. Νωρίτερα, οι ηγέτες τους κατέστησαν σαφές ότι, αν δεν εισακουστούν, θα καταθέσουν μομφή. Και τότε η κυβέρνηση, για μια ακόμη φορά, θα πέσει.

Οι Σοσιαλιστές απείχαν από τις ψηφοφορίες για τις προτάσεις μομφής, αφότου ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, έχουν υποσχεθεί να αγωνιστούν για να περάσουν στον προϋπολογισμό τη φορολόγηση των υπερπλουσίων.

«Έχουμε να σας κάνουμε προτάσεις»

Ο βουλευτής των Σοσιαλιστών, Φιλίπ Μπρουν, ήταν αυτός που μίλησε εκ μέρους του κόμματος κατά την έναρξη της συνεδρίασης για την έγκριση του προϋπολογισμού. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση πρότασης της Ανυπότακτης Γαλλίας να απορριφθεί το νομοσχέδιο.

Ο Φιλίπ Μπρουν είπε στη Βουλή: «Θα υποστηρίξουμε τον φόρο Ζουκμάν» / REUTERS/Sarah Meyssonnier

Οι Σοσιαλιστές, ως ρυθμιστές στο κοινοβούλιο κατέστησαν από την αρχή σαφή τη θέση τους. «Αν βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα, είναι επειδή οι Σοσιαλιστές κάναμε μια σημαντική επιλογή: να μην ψηφίσουμε πρόταση μομφής για μια κυβέρνηση με την οποία είμαστε σθεναρά αντίθετοι», είπε ο Φιλίπ Μπρουν. Και πρόσθεσε:  «Δεν ψηφίσαμε τη μομφή, όχι γιατί συμφωνούμε με τις πολιτικές σας, αλλά διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες αντιπάλων στην πολιτική: εσείς και οι θανάσιμοι εχθροί της δημοκρατίας, η ακροδεξιά».

Και στη συνέχεια άσκησε κριτική στον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί. Είπε ότι το σχέδιο αυτό «δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις», κυρίως επειδή «ο αντίκτυπός του είναι υφεσιακός». Και «πάνω απ’ όλα», είπε, «αυτός ο προϋπολογισμός είναι άδικος επειδή επιβαρύνει κυρίως την εργατική και τη μεσαία τάξη».

«Αποκατάσταση δημοσιονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης»

Μετά πέρασε στο προκείμενο:

«Τώρα που το Κοινοβούλιο ανακτά τις εξουσίες του, έχουμε να σας κάνουμε προτάσεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πάνω απ’ όλα, «για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς την οποία καμία προσπάθεια δεν είναι δυνατή».

«Πρέπει πρώτα να εμπλέξουμε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, τους πολύ πλούσιους, φυσικά. Θα υποστηρίξουμε ακούραστα και αδιάκοπα την εισαγωγή ενός ελάχιστου φόρου περιουσίας, βασισμένου στο μοντέλο που προτείνει ο οικονομολόγος Γκάμπριελ Ζούκμαν, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων για τους δισεκατομμυριούχους».

Όπως είπε ο Φιλίπ Μπρουν, οι Σοσιαλιστές ζητούν την «αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ισότητας».

«Τίποτα δεν θα ήταν χειρότερο από έναν προϋπολογισμό που δεν κατανοεί την οργή που αυξάνεται στη χώρα», πρόσθεσε. Είπε ότι οι Σοσιαλιστές έκαναν το καθήκον τους, συνεπώς, ο ήρθε η ώρα ο πρωθυπουργός της Γαλλίας και το στρατόπεδό του να κάνουν το δικό τους.

Μομφή, αν δεν υπάρξει πρόοδος

Μπορεί ο Φιλίπ Μπρουν να μην χρησιμοποίησε τις λέξεις «πρόταση μομφής», αλλά το είχε κάνει νωρίτερα ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ. Όπως και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μπορίς Βαλό.

Ο Μπορίς Βαλό είπε ότι όλα θα κριθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο «Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε κυρώσεις» / REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ο Ολιβιέ Φορ, το πρωί της Παρασκευής, πριν από την έναρξη των εργασιών της Βουλής, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, έδωσε διορία τριών ημερών στον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Είπε ότι όλα «θα τελειώσουν» για την κυβέρνηση «αν δεν υπάρξει πρόοδος μέχρι τη Δευτέρα» στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026.

«Πρέπει να στοχεύσουμε τους υπερπλούσιους και όσους έχουν τεράστιες κληρονομιές», είπε ο Ολιβιέ Φορ, επιβεβαιώνοντας τα αιτήματα που διατύπωσε την Πέμπτη ο Μπορίς Βαλό.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι οι Σοσιαλιστές εξετάζουν την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, αν οι υποστηρικτές του Εμανουέλ Μακρόν δεν καταφέρουν να επιδείξουν «την ικανότητα για δημοσιονομική δικαιοσύνη» στον προϋπολογισμό.

«Εάν το μπλοκ των κεντρώων δεν μπορέσει να ψηφίσει τον φόρο Ζουκμάν, αυτόν τον ελάχιστο και απαραίτητο φόρο στους πολύ πλούσιους, εάν δεν μπορέσει να ψηφίσει τον φόρο πλούτου στους δισεκατομμυριούχους, τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί και θα προτείνουμε, εάν δεν μπορέσει να επιτύχει δημοσιονομική δικαιοσύνη, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι δυνατό να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα», είπε στην εφημερίδα Le Parisien.

«Πολλά θα κριθούν αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε ο Μπορίς Βαλό. «Οτιδήποτε είναι πιθανό. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε κυρώσεις ανά πάσα στιγμή».

«Τα νούμερα δεν βγαίνουν»

Σύμφωνα με τον Μπορίς Βαλό, «οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Φορολογική δικαιοσύνη δεν υπάρχει και αναγκάζει τις μεσαίες και εργατικές τάξεις να επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος. Κάτι από το οποίο απαλλάσσονται οι δισεκατομμυριούχοι και οι πολυεθνικές».

«Οι Μακρονιστές έχουν 48 ώρες για να δηλώσουν ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να μας χορηγήσουν», είχε επίσης δηλώσει νωρίτερα ο Φιλίπ Μπρουν. «Εάν δεν ψηφίσουμε σε πρώτη ανάγνωση, δεν θα υπάρξει προϋπολογισμός», πρόσθεσε.

Ήδη, η κυβέρνηση Λεκορνί έχει πάρει το μήνυμα. Κατά την παρουσίαση και συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026 στην αρμόδια επιτροπή, το κείμενο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτή η πρώτη ψηφοφορία θεωρείται ενδεικτική για το τι θα γίνει στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης. Οι Σοσιαλιστές, η στήριξη των οποίων είναι αναγκαία για την επιβίωση της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους. Αλλά το στρατόπεδο του Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη απορρίψει την επαναφορά του φόρου μεγάλης περιουσίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citigroup: Η νέα φάση του κύκλου των μετοχών

Citigroup: Η νέα φάση του κύκλου των μετοχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

World
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«Οne in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία – Μάχη με την πείνα δίνουν οι Παλαιστίνιοι
Δημόσιες επιπλήξεις 24.10.25

Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία - Σε καταστροφικά επίπεδα παραμένει ο λιμός στη Γάζα

Να εξασφαλίσουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα προσπαθούν οι ΗΠΑ - Την ίδια ώρα η κατάσταση στον θύλακα παραμένει δραματική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25

Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)
Μπάσκετ 24.10.25

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)

Με σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό βαρύνεται ο Τέρι Ροζίερ, καθώς φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως θα αποχωρούσε τραυματίας από αγώνα των Χόρνετς…

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Δέκα βουλευτές 24.10.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατέθεσε επιστολή του ΕΟΦ που αναφέρει ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο