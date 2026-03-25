Μάικ Τζέιμς: «Η αποχώρηση του Σπανούλη μας ξύπνησε…» (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα social media σχετικά με το σερί που έχει κάνει η Μονακό μετά τη φυγή του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Αμερικανός επέλεξε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και τόνισε πως η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική ηγεσία ήταν καμπανάκι για ορισμένους παίκτες της ομάδας.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μάικ Τζέιμς:

«Νομίζω ότι θα μπορούσε (σ.σ. η αποχώρηση του Σπανούλη) να ήταν αφύπνιση για κάποιους παίκτες. Και επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι νικήσαμε μια ομάδα του Ολυμπιακού με την οποία παίζουμε πάντα κλειστά παιχνίδια, χωρίς τον καλύτερο της παίκτη και τον καλύτερο της αμυντικό, και στη συνέχεια νικήσαμε δύο ομάδες που δεν είναι στα playoffs. Μου αρέσει να διατηρώ την προοπτική και να παραμένω προσγειωμένος».