Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Μάικ Τζέιμς: «Η αποχώρηση του Σπανούλη μας ξύπνησε…» (pic)
Μπάσκετ 25 Μαρτίου 2026, 22:15

Ο Μάικ Τζέιμς με ανάρτησή του εξήγησε πως η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τη Μονακό αποτέλεσε κάποιου είδους αφύπνιση για κάποιους παίκτες των Μονεγάσκων.

Ο Μάικ Τζέιμς τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα social media σχετικά με το σερί που έχει κάνει η Μονακό μετά τη φυγή του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Αμερικανός επέλεξε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και τόνισε πως η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική ηγεσία  ήταν καμπανάκι για ορισμένους παίκτες της ομάδας.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μάικ Τζέιμς:

«Νομίζω ότι θα μπορούσε (σ.σ. η αποχώρηση του Σπανούλη) να ήταν αφύπνιση για κάποιους παίκτες. Και επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι νικήσαμε μια ομάδα του Ολυμπιακού με την οποία παίζουμε πάντα κλειστά παιχνίδια, χωρίς τον καλύτερο της παίκτη και τον καλύτερο της αμυντικό, και στη συνέχεια νικήσαμε δύο ομάδες που δεν είναι στα playoffs. Μου αρέσει να διατηρώ την προοπτική και να παραμένω προσγειωμένος».

Ενεργειακή κρίση: Η Ευρώπη ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

Κόσμος
Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» αν το Ιράν δεν παραδεχθεί την ήττα του

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Euroleague 25.03.26

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
Μπάσκετ 24.03.26

Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη τη Βαλένθια, όμως δύο 2/3 βολές του Ντε Λαρέα με 2,9'' για τη λήξη και στη συνέχεια ένα άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού ως τότε Φουρνιέ οδήγησαν σε ήττα....

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Μπάσκετ 24.03.26

Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.03.26

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.03.26

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού
Μπάσκετ 24.03.26

Θετικά νέα για τη χιλιοταλαιπωρημένη φέτος Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στις προπονήσεις. Τι ισχύει σχετικά με τη συμμετοχή του στον αγώνα των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό (27/3, 21:15)

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25.03.26

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέα παρέμβαση 25.03.26

Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Μέση Ανατολή 25.03.26

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

