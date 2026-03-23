Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.
- Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας – Πότε τίθεται σε εφαρμογή το νέο ωράριο
- 25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
- ΗΠΑ: Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης ανέλαβαν την ασφάλεια σε 14 αεροδρόμια
- Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Πολύ δύσκολα φαίνεται πως θα παραμείνει ο Μάικ Τζέιμς στη Μονακό και πλέον έχουν αρχίσει τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν αναφορικά με το μέλλον του.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος της Mundo Deportivo, Λούκας Κλεμέντε, ο Αμερικανός γκαρντ -που είχε συνδεθεί πολλές φορές στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό– αποτελεί τον βασικό στόχο της Μπαρτσελόνα εν όψει της ερχόμενης καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.
Μάλιστα, όπως τονίζεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ήδη οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν περάσει στο στάδιο των επαφών. Υπάρχει επικοινωνία σε εξέλιξη μεταξύ του Μάικ Τζέιμς και της ισπανικής ομάδας, ενώ εκτιμάται πως δεν αποκλείεται να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η Μπαρτσελόνα επιθυμεί διακαώς την ενίσχυσή της στην περιφέρεια και ένα σενάριο εκ νέου συνεργασίας των Τζέιμς και Τσάβι Πασκουάλ -μετά από εκείνη στον Παναθηναϊκό– θα ήταν το ιδανικό σενάριο για τους Καταλανούς.
- Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
- Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
- Οι 1.302 ημέρες και η αδήριτη ανάγκη του Τσιτσιπά (vids)
- Η παραμονή του Σπαλέτι και η μεταγραφική λίστα της Γιουβέντους
- Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
- Ο Κλοπ έκλεισε πόρτες και παράθυρα για το μέλλον του αλλά όχι την καριέρα του
- ΠΣΑΠΠ: «Ο Μάνταλος άφησε αποτύπωμα στην Εθνική και αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους»
- Προπονήθηκε η Εθνική Ανδρών ενόψει των φιλικών με Παραγουάη και Ουγγαρία (pics)
