Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Πολύ δύσκολα φαίνεται πως θα παραμείνει ο Μάικ Τζέιμς στη Μονακό και πλέον έχουν αρχίσει τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν αναφορικά με το μέλλον του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος της Mundo Deportivo, Λούκας Κλεμέντε, ο Αμερικανός γκαρντ -που είχε συνδεθεί πολλές φορές στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό– αποτελεί τον βασικό στόχο της Μπαρτσελόνα εν όψει της ερχόμενης καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ήδη οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν περάσει στο στάδιο των επαφών. Υπάρχει επικοινωνία σε εξέλιξη μεταξύ του Μάικ Τζέιμς και της ισπανικής ομάδας, ενώ εκτιμάται πως δεν αποκλείεται να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Μπαρτσελόνα επιθυμεί διακαώς την ενίσχυσή της στην περιφέρεια και ένα σενάριο εκ νέου συνεργασίας των Τζέιμς και Τσάβι Πασκουάλ -μετά από εκείνη στον Παναθηναϊκό– θα ήταν το ιδανικό σενάριο για τους Καταλανούς.