«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Μάικ Τζέιμς και τον Ολιβιέ Ενκάμουα»

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να βρίσκεται στο κυνήγι μιας θέσης στα play off της Euroleague, όμως έχει βάλει ήδη μπροστά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν κι αναμένεται να ανεβάσει αρκετά το μπάτζετ της. Ο Τσάβι Πασκουάλ ανέλαβε πριν μερικούς μήνες με σκοπό η ομάδα του να ενισχυθεί σημαντικά και να αλλάξει αρκετά το ρόστερ της και ένας από τους παίκτες που θέλει διακαώς ο Καταλανός τεχνικός είναι και ο Μάικ Τζέιμς.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ONE δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση της frontline της, αλλά έχει βάλει στο στόχαστρο και τον Αμερικανό σούπερ σταρ της Μονακό για τη νέα σεζόν.

Δεν είναι μόνο Τζέιμς…

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πως οι Καταλανοί εξετάζουν και την περίπτωση του Φινλανδού φόργουορντ της Βαρέζε, Ολιβιέ Ενκάμουα. Ο διεθνής άσος έχει ύψος 2.03 μ. και, όπως αναφέρει το ONE, βρίσκεται επίσης μέσα στον μεταγραφικό σχεδιασμό του συλλόγου για το καλοκαίρι.

Ο Ενκάμουα άρχισε την επαγγελματική του πορεία από το Ελσίνκι, ακολούθησε η μετακίνησή του στη Κέμνιτς και πλέον αγωνίζεται στην ιταλική λίγκα με τη φανέλα της Βαρέζε.

Το πλάνο της Μπαρτσελόνα για την επόμενη χρονιά δείχνει να ανοίγει σε πολλά μέτωπα, με τους «μπλαουγκράνα» να συνδέονται τόσο με ένα πολύ ηχηρό όνομα όπως ο Μάικ Τζέιμς, όσο και με μια πιο νεανική επιλογή όπως ο Ενκάμουα.