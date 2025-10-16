Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί. Υπέρ της πρότασης, την οποία είχε καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία, ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Η επόμενη δύσκολη «πίστα» για τον Λεκορνί θα είναι η έγκριση ενός προϋπολογισμού λιτότητας μέχρι το τέλος του έτους

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, πιστός συνεργάτης του Μακρόν και διορισμένος από τον ίδιο δύο φορές στη θέση του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε την Τετάρτη στην Εθνοσυνέλευση ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – σημαία της νεοφιλελεύθερης ατζέντας του γάλλου προέδρου – θα ανασταλεί έως τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Έπειτα από αυτή τη δέσμευση, οι Σοσιαλιστές άφησαν να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, ρίχνοντας έτσι την κυβέρνηση, αν και τις προηγούμενες ημέρες ζητούσαν κατάργηση και όχι αναστολή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Τα δυσκολότερα μπροστά

Παρ’ όλα αυτά, η αναστολή της μεταρρύθμισης θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξεις στον ήδη εύθραυστο μειοψηφικό συνασπισμό της κυβέρνησης. Ο Μπρούνο Ρεταγιό, επικεφαλής των Les Républicains, δήλωσε ότι «η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων και η σιωπή του πρωθυπουργού για τη μετανάστευση αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση κρατείται όμηρος των Σοσιαλιστών».

Τώρα που ο Λεκορνί πέρασε τον σκόπελο των προτάσεων μομφής, θα πρέπει να περάσει στην επόμενη δύσκολη πίστα που είναι η έγκριση ενός προϋπολογισμού λιτότητας μέχρι το τέλος του έτους.

Ο νέος προϋπολογισμός έχει ως προτεραιότητα να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα από 5,4% σε 4,7% σε έναν χρόνο, ποσοστό ελάχιστα μεγαλύτερο από το 4,6% που στόχευε ο Μπαϊρού. Για να γίνει αυτό και να υπάρξει περαιτέρω μείωση τα επόμενα χρόνια, ο Λεκορνί παρουσίασε ένα σχέδιο περικοπών 17 δισ. από δημόσιες δαπάνες και 14 δισ. αύξησης των εσόδων. Σύμφωνα με τη Le Monde oι συνολικές δημόσιες δαπάνες θα αυξηθούν κατά 0,2% εξαιρουμένου του πληθωρισμού, έξι φορές λιγότερο από ό,τι το 2025.