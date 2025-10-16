Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η απόφαση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής εις βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί, έδωσε στον Γάλλο πρωθυπουργό μια σημαντική «ανάσα» να προχωρήσει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Και ενώ οι Σοσιαλιστές υπερασπίστηκαν την κίνησή τους ως προσπάθεια να προστατευθεί η σταθερότητα στη Γαλλία, αλλά και μέσω διαπραγματεύσεων να υπάρξουν περισσότερα κέρδη για τους εργαζόμενους, βρέθηκαν απέναντι στους συμμάχους τους στην Αριστερά. Επιμένουν ότι δεν έχουν δώσει λευκή επιταγή.

Δυσφορία μεταξύ των Σοσιαλιστών για την κυβερνητική ασάφεια

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κέρδισε την «ανοχή» των Σοσιαλιστών, καθώς ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Εμανουέλ Μακρόν έως τις προεδρικές εκλογές. Η αύξηση των ορίων ηλικίας και άλλα μέτρα που προέβλεπε ο προϋπολογισμός ήταν «κόκκινη γραμμή» για όλη την Αριστερά.

Η οποία ζητούσε επίσης εφαρμογή του φόρου Ζουκμάν στους υπερπλούσιους αλλά και πρωθυπουργό προερχόμενο από την Αριστερά.

«Προδοσία!»

Κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων μομφής στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, την ώρα που ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, ανέβηκε στο βήμα, μια κραυγή τον υποδέχθηκε: «Προδοσία!». Ήταν ο Αντουάν Λεομέν, της Ανυπότακτης Γαλλίας που φώναξε τη βαριά αυτή κουβέντα. Το κόμμα της Αριστεράς βλέπει πίσω από την απόφαση των Σοσιαλιστών κάποιας μορφής συναλλαγή ή εξαπάτηση. Η Ανυπότακτη Γαλλία υποστηρίζει ότι ο Λεκορνί ψεύδεται όταν υπόσχεται αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζήτησε «την άμεση και πλήρη αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων, δηλαδή του μέτρου για το όριο ηλικίας και της περιόδου εισφορών μέσω μιας κυβερνητικής τροπολογίας που εισήχθη στο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης».

Το βράδυ της Τρίτης, ο υπουργός Εργασίας, Ζαν-Πιερ Φαραντού, μίλησε για έναν ειδικό νόμο για την αναστολή της μεταρρύθμισης. Αργότερα, ο πρωθυπουργός Λεκορνί υποσχέθηκε τροπολογία στον προϋπολογισμό.

Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει την κυβέρνηση Λεκορνί ότι διατηρεί αυτή την ασάφεια για υποχρεώσει τους Σοσιαλιστές να ψηφίσουν ολόκληρο νομοσχέδιο για την Κοινωνική Ασφάλιση. Συνεπώς, και άλλα μέτρα που η Αριστερά ζητούσε να καταργηθούν: όπως η μείωση των ιατρικών εισφορών και η σαρωτική περικοπή των δαπανών για την υγεία.

Δυσφορία και μετέωρο βήμα

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν ψήφισε την πρόταση μομφής, ωστόσο στις τάξεις του επικρατούσε δυσφορία για τη στάση της κυβέρνησης και την ασάφεια σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, επισημαίνει η Monde.

Ο Μπορίς Βαλό, σε συνέντευξή του στην L’Humanité, άφησε να εννοηθεί ότι ο προϋπολογισμός δεν θα είναι περίπατος για την κυβέρνηση. «Δεν τίθεται θέμα να περάσει ο προϋπολογισμός ως έχει. Δεν υπήρξε ποτέ καμία δέσμευση για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Θα το πολεμήσουμε άρθρο προς άρθρο», είπε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Dans le débat qui s’ouvre, à gauche nous serons ensemble pour défendre la taxe Zucman, les services publics et protéger les plus modestes des mesures portées par le Gouvernement. Nous avons déjà fait des choix différents et cela n’a pas empêché les socialistes, écologistes et… pic.twitter.com/U6C3B3bwAv — Olivier Faure (@faureolivier) October 15, 2025

Αγώνας για τον «φόρο Ζουκμάν»

Την ίδια ώρα οι Σοσιαλιστές δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν για την επιβολή φόρου 2% στα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Ο λεγόμενος «φόρος Ζουκμάν», σύμφωνα με τον οικονομολόγο εμπνευστή του, αφορά μόλις 1.800 νοικοκυριά (0,01% των φορολογουμένων) και θα αποφέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στην Εθνοσυνέλευση, οι Σοσιαλιστές, μέσω του επικεφαλής τους, Μπορίς Βαλό, δήλωσαν ότι η φορολόγηση των προσώπων με πολύ υψηλό πλούτο θα είναι «μία από τις κύριες μάχες μας και θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια σε αυτήν». Ο «φόρος Ζουκμάν» είναι πολύ δημοφιλής στη Γαλλία, καθώς υπόσχεται μια μορφή φορολογικής δικαιοσύνης, και τον στηρίζει η πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Λεκορνί, όπως και τα κόμματα που τον στηρίζουν, δεν δείχνει διατεθειμένος να επιβάλει ένα μέτρο που θα μπορούσε να θίξει τα υψηλά εισοδήματα.

Οι Σοσιαλιστές, γνωρίζοντας ότι οι προτάσεις μομφής ήταν απλώς μια μάχη, και όχι ο πόλεμος που θέλει να κερδίσει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, υπόσχονται σκληρή μάχη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και αυτό γιατί, αν δεν περάσει ο προϋπολογισμός, η κυβέρνηση πάλι θα πέσει.

Ο προϋπολογισμός του 2026 στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ από το 5,4%. Η επιτυχία του εξαρτάται από μια περικοπή δαπανών άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, προβλέπει περικοπές στις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων, αυστηρότερους κανόνες για τις εισφορές κοινωνικής πρόνοιας και νέων φόρους.

Μάχη άρθρο με άρθρο

Οι Σοσιαλιστές, ως ρυθμιστές της πλειοψηφίας μέσα στην Εθνοσυνέλευση, θέλουν τώρα να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλεονέκτημα. Υπερηφανεύονται γιατί ο Λεκορνί υποσχέθηκε ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί από τη Βουλή και δεν θα περάσει κατ’ επιβολήν. Δηλαδή με επίκληση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, λόγω κρίσιμων συνθηκών.

Les masques vont tomber !

Pour la première fois, avec l’abandon du 49-3, les députés seront de vrais législateurs. Chacun devra assumer ses votes : nous verrons ceux qui préfèrent taxer les retraités ou les milliardaires, et ceux qui préfèrent taxer les salariés ou le patronat.… pic.twitter.com/113qKSpK2E — Olivier Faure (@faureolivier) October 16, 2025

Κυρίως όμως υπόσχονται για να προωθήσουν κάποια μορφή φόρου περιουσίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηγέτης τους, Ολιβιέ Φορ, έγραψε: «Στην επικείμενη συζήτηση, εμείς στην Αριστερά θα συνεργαστούμε για να υπερασπιστούμε τον “φόρο Ζουκμάν” και τις δημόσιες υπηρεσίες και να προστατεύσουμε τους φτωχότερους».

Και πρόσθεσε ότι, εάν δεν ψηφιστεί ο «φόρος Ζουκμάν», υπάρχουν άλλες επιλογές. «Θα έχουμε άλλες προτάσεις για μια ολόκληρη σειρά μέτρων που θα στοχεύσουν τις μεγάλες περιουσίες, τον υψηλό πλούτο και τις μεγάλες εταιρείες».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει αντιταχθεί δημόσια στον «φόρο Ζουκμάν». Στην πρώτη του ομιλία στην Εθνοσυνέλευση, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υιοθετήσει «μια έκτακτη εισφορά στις μεγάλες περιουσίες». Αλλά πρόσθεσε ότι η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης «θα κοστίσει στο δημόσιο ταμείο» και αυτό το κενό «θα πρέπει να καλυφθεί».