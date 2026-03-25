Σε συμφωνίες με αμυντικές βιομηχανίες προχωρά το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σήμερα, προκειμένου να τεθεί η παραγωγή πυραύλων «σε ετοιμότητα», καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί την Ουάσιγκτον να δαπανήσει τα πυρομαχικά της με γοργό ρυθμό.

Η εκτεταμένη χρήση πυραύλων αναχαίτισης από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου για την αντιμετώπιση των ιρανικών αντιθέσεων εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών των πολύ ακριβών όπλων.

Οι ανακοινώσεις από το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα τον τετραπλασιασμό της παραγωγής ενός βασικού εξαρτήματος για το THAAD, ένα αντιπυραυλικό σύστημα μεγάλου υψόμετρου που θεωρείται από τα πιο προηγούμενα στον κόσμο και χρησιμοποιείται ευρέως τις τελευταίες εβδομάδες στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η συμφωνία με την Lockheed Martin και την BAE Systems αφορά τις κεφαλές ανίχνευσης πυραύλων. Στα τέλη Ιανουαρίου, η Lockheed Martin είχε ήδη ανακοινώσει την επιτάχυνση της παραγωγής THAAD από περίπου 100 σε περίπου 400 ετησίως μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σύναψε συμφωνία με την εταιρεία αυτή για την «επιτάχυνση» της παραγωγής των PrSM, ενός τακτικού βαλιστικού πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχη εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για τον διάδοχο του ATACMS.

Αυτή η συμφωνία «θέτει την αμυντική βιομηχανία σε πολεμική ετοιμότητα» και μας επιτρέπει να «κατασκευάσουμε το οπλοστάσιο της ελευθερίας», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Η παραγωγή των PrSM θα τετραπλασιαστεί, επιβεβαίωσε η Lockheed Martin σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ, ανακοίνωσε επίσης και μια τρίτη συμφωνία με την Honeywell Aerospace για την ενίσχυση της παραγωγής «κρίσιμων εξαρτημάτων για το απόθεμα πυρομαχικών των ΗΠΑ».