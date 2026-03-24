Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να στείλει άλλους 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο αναμένεται να στείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση αυτού του θέματος, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή θα γίνει μολονότι η κυβέρνηση του αερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Η είδηση για τις ενισχύσεις έρχεται μόλις μία μέρα αφότου ο Τραμπ ανέβαλε τις απειλές για βομβαρδισμό ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέροντας ότι είχαν πραγματοποιηθεί «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν.

Ωστόσο, μετά το σχόλιο του Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα, το Ιράν αρνήθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποια περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα ούτε το πότε αναμένεται να φτάσουν εκεί. Οι στρατιώτες σήμερα σταθμεύουν στο Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν, δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters, αλλά θα ενισχύσουν την ικανότητα για πιθανές μελλοντικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το Πεντάγωνο επρόκειτο να αποστείλει μεταξύ 3.000 και 4.000 στρατιώτες.

Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή. Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την απειλή του ότι θα βομβαρδίσει ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, λέγοντας ότι είχε «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Μετά την ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, το Ιράν διέψευσε ότι έγιναν οποιεσδήποτε συνομιλίες.