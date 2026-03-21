Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 09:05

ΗΠΑ: Πιθανή χρήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν – «Δεν θα σας το έλεγα αν το έκανα» λέει ο Τραμπ

Χιλιάδες πεζοναύτες μετακινούνται τώρα στη Μέση Ανατολή

Λεπτομερείς προετοιμασίες για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, έχουν κάνει αξιωματούχοι του Πενταγώνου, όπως δήλωσαν στο CBS News πηγές που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα με στόχο την προετοιμασία για μια τέτοια επιλογή, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ ζυγίζει κινήσεις στη σύγκρουση με το Ιράν, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να καταλάβει το νησί Χαργκ ανά πάσα στιγμή, εφόσον ο Πρόεδρος δώσει την εντολή», ανέφερε στο μεταξύ ο ιστότοπος Axios, υπενθυμίζοντας την απειλή Τραμπ να στοχεύσει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού εάν το Ιράν συνεχίσει να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα σας το έλεγα αν το έκανα» λέει ο Τραμπ

Ο κ. Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, δήλωσαν πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια. Δεν ήταν σαφές υπό ποιες συνθήκες θα ενέκρινε τη χρήση στρατευμάτων επί του εδάφους.

«Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη όταν ρωτήθηκε για τα χερσαία στρατεύματα, αλλά πρόσθεσε γρήγορα: «Αν ήμουν, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Αξιωματούχοι της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ παρέπεμψαν ερωτήσεις από το CBS News στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο.

Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε: «Είναι δουλειά του Πενταγώνου να κάνει προετοιμασίες ώστε να δώσει στον Αρχηγό τη μέγιστη δυνατή επιλογή, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρόεδρος έχει λάβει απόφαση και, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος χθες στο Οβάλ Γραφείο, δεν σχεδιάζει να στείλει χερσαία στρατεύματα πουθενά αυτή τη στιγμή».

Ο στρατός έχει επίσης πραγματοποιήσει συσκέψεις για να προετοιμαστεί για το πώς θα χειριστεί την πιθανή κράτηση Ιρανών στρατιωτών και παραστρατιωτικών σε περίπτωση που ο πρόεδρος αποφασίσει να στείλει αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος – συμπεριλαμβανομένου του πού θα σταλούν οι Ιρανοί, ανέφεραν δύο πηγές.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναπτύξουν στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη Δύναμη Παγκόσμιας Αντίδρασης του Στρατού και την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών του Σώματος Πεζοναυτών.

Στη Μέση Ανατολή χιλιάδες πεζοναύτες

Χιλιάδες πεζοναύτες μετακινούνται τώρα στη Μέση Ανατολή. Τρία πολεμικά πλοία και περίπου 2.200 πεζοναύτες από μια εκστρατευτική μονάδα αναχώρησαν από την Καλιφόρνια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ήταν η δεύτερη τέτοια μονάδα πεζοναυτών που στάλθηκε από την έναρξη του πολέμου και θα μπορούσαν να περάσουν μερικές εβδομάδες μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Η πρώτη στάλθηκε από τον Ειρηνικό και εξακολουθεί να κινείται προς την περιοχή.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την προσπάθεια του Πενταγώνου να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος, ακόμη και όταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης αρνούνται δημόσια να συζητήσουν πιθανά επόμενα βήματα.

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ και τι σημαίνει για τις τιμές

ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ και τι σημαίνει για τις τιμές

Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου;

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

