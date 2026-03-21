Λεπτομερείς προετοιμασίες για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, έχουν κάνει αξιωματούχοι του Πενταγώνου, όπως δήλωσαν στο CBS News πηγές που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα με στόχο την προετοιμασία για μια τέτοια επιλογή, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ ζυγίζει κινήσεις στη σύγκρουση με το Ιράν, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να καταλάβει το νησί Χαργκ ανά πάσα στιγμή, εφόσον ο Πρόεδρος δώσει την εντολή», ανέφερε στο μεταξύ ο ιστότοπος Axios, υπενθυμίζοντας την απειλή Τραμπ να στοχεύσει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού εάν το Ιράν συνεχίσει να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα σας το έλεγα αν το έκανα» λέει ο Τραμπ

Ο κ. Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, δήλωσαν πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια. Δεν ήταν σαφές υπό ποιες συνθήκες θα ενέκρινε τη χρήση στρατευμάτων επί του εδάφους.

«Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη όταν ρωτήθηκε για τα χερσαία στρατεύματα, αλλά πρόσθεσε γρήγορα: «Αν ήμουν, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Αξιωματούχοι της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ παρέπεμψαν ερωτήσεις από το CBS News στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο.

Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε: «Είναι δουλειά του Πενταγώνου να κάνει προετοιμασίες ώστε να δώσει στον Αρχηγό τη μέγιστη δυνατή επιλογή, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρόεδρος έχει λάβει απόφαση και, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος χθες στο Οβάλ Γραφείο, δεν σχεδιάζει να στείλει χερσαία στρατεύματα πουθενά αυτή τη στιγμή».

Ο στρατός έχει επίσης πραγματοποιήσει συσκέψεις για να προετοιμαστεί για το πώς θα χειριστεί την πιθανή κράτηση Ιρανών στρατιωτών και παραστρατιωτικών σε περίπτωση που ο πρόεδρος αποφασίσει να στείλει αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος – συμπεριλαμβανομένου του πού θα σταλούν οι Ιρανοί, ανέφεραν δύο πηγές.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναπτύξουν στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη Δύναμη Παγκόσμιας Αντίδρασης του Στρατού και την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών του Σώματος Πεζοναυτών.

Στη Μέση Ανατολή χιλιάδες πεζοναύτες

Χιλιάδες πεζοναύτες μετακινούνται τώρα στη Μέση Ανατολή. Τρία πολεμικά πλοία και περίπου 2.200 πεζοναύτες από μια εκστρατευτική μονάδα αναχώρησαν από την Καλιφόρνια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ήταν η δεύτερη τέτοια μονάδα πεζοναυτών που στάλθηκε από την έναρξη του πολέμου και θα μπορούσαν να περάσουν μερικές εβδομάδες μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Η πρώτη στάλθηκε από τον Ειρηνικό και εξακολουθεί να κινείται προς την περιοχή.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την προσπάθεια του Πενταγώνου να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος, ακόμη και όταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης αρνούνται δημόσια να συζητήσουν πιθανά επόμενα βήματα.