NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Την ώρα που χιλιάδες πεζοναύτες ταξιδεύουν για τη Μέση Ανατολή και όλοι φοβούνται επέκταση του πολέμου με αμερικανική (πιθανόν και ισραηλινή) χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι το σκέφτεται σοβαρά. Κι ας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν αποκλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, οι συζητήσεις σχετικά με την πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του, αναφέρουν πηγές. Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ενδεχομένως χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, καθώς αναζητά έναν τρόπο να επιτύχει ορισμένους από τους βασικούς του στόχους και να τερματίσει τον πόλεμο. Αυτό αναφέρουν στο δίκτυο δύο νυν Αμερικανοί αξιωματούχοι, δύο πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

NEW: Trump is considering several limited military options that could involve sending U.S. troops into Iran, but no decision has been made. The ideas being discussed include securing shipping routes in the Strait of Hormuz, seizing key oil facilities to pressure Iran… pic.twitter.com/jLvQAZrdNV — Clash Report (@clashreport) March 20, 2026



Επίσης, ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, μιλώντας στο CNN, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν.

«Όλες οι επιλογές» είναι διαθέσιμες όσον αφορά την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων εντός του Ιράν, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η υποβάθμιση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας από τον αέρα ή τη θάλασσα παραμένει η «προτιμώμενη επιλογή». Και πρόσθεσε ότι οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν την ικανότητα να εισέλθουν στο Ιράν και να καταλάβουν εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου «με πολύ στοχευμένο τρόπο».

Στρατηγική αξία

Οποιαδήποτε ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν θα ενείχε αυξημένο κίνδυνο, αλλά και μια πιθανή στρατηγική αξία για την επίσπευση του τερματισμού του πολέμου, επισημαίνει το NBC. Υπάρχουν αρκετές επιλογές υπό συζήτηση, ανέφεραν οι πηγές.

Μία θα στοχεύει στην απελευθέρωση της διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ με την ανάπτυξη στρατευμάτων σε ιρανικά λιμάνια ή μικρά νησιά στον Περσικό Κόλπο για τον μετριασμό της απειλής για τα πλοία, ανέφεραν οι πηγές.

Άλλες περιλαμβάνουν μια χερσαία επιχείρηση για την ανάκτηση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν ή τη χρήση στρατευμάτων για την κατάληψη ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων με σκοπό την αποκοπή μιας βασικής οικονομικής γραμμής και την προσπάθεια απόσπασης παραχωρήσεων από το καθεστώς.

Ωστόσο, επισήμαναν, καμία από τις επιλογές που εξετάζονται σοβαρά δεν αναμένεται να περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη δυνάμεων όπως αυτές στους πολέμους στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν.

Διαψεύδουν, αλλά…

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε την Παρασκευή: «Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, δεν σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα πουθενά – αλλά σοφά δεν μεταδίδει τη στρατιωτική του στρατηγική στα μέσα ενημέρωσης». Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

«We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great Military efforts in the Middle East with respect to the Terrorist Regime of Iran…» – President Donald J. Trump pic.twitter.com/YBG9l492Kf — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2026



Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητά –σχεδόν απαιτεί- την εμπλοκή και άλλων συμμαχικών χωρών, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις πηγές, η κλίμακα και η διάρκεια οποιασδήποτε ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν θα εξαρτηθεί από τον τύπο που θα επιλεγεί για τη χερσαία επιχείρηση. Αλλά, επισημαίνεται, θα μπορούσε να κυμαίνεται από εκατοντάδες εξειδικευμένες δυνάμεις που επιχειρούν επί τόπου για αρκετές ώρες, παρόμοια με την επιχείρηση που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έως χιλιάδες σε διάστημα εβδομάδων, σύμφωνα με τους δύο νυν Αμερικανούς αξιωματούχους και τους δύο πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Υπάρχουν ποικίλοι βαθμοί δυσκολίας για καθεμία από αυτές τις επιχειρήσεις, αν και όλες θα είναι υψηλού ρίσκου και επικίνδυνες. Όλες διατρέχουν τον κίνδυνο να υπάρξουν θύματα μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών», δήλωσε ο Τζο Κόστα, διευθυντής του προγράμματος Forward Defense του Κέντρου Στρατηγικής και Ασφάλειας Scowcroft στο Ατλαντικό Συμβούλιο. Είπε ότι η αποστολή στρατιωτών στο έδαφος είναι πιο επικίνδυνη από μια αεροπορική εκστρατεία. «Έρχεται με πολύ υψηλότερο κίνδυνο για τους στρατιώτες μας», είπε.

Θα υπάρξουν Αμερικανοί θύματα…

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν δημιουργήσει συνθήκες στο Ιράν που καθιστούν την ανάπτυξη στρατευμάτων «λιγότερο επικίνδυνη» από ό,τι θα ήταν νωρίτερα στον πόλεμο. Ωστόσο, ο αξιωματούχος είπε ότι η αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν θα αύξανε την απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλους συμμάχους συγκεντρώθηκαν πρόσφατα για μια κοινή ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο. Εκεί εξέτασαν πληροφορίες που έδειξαν ότι μια πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν πιθανότατα θα στοχεύσει αμερικανικές βάσεις εάν ο Τραμπ αναπτύξει χερσαία στρατεύματα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την ενημέρωση.

Οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ διεξάγουν επιχειρήσεις για να «υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν» τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν. Χτυπούν χιλιάδες στόχους και δολοφονούν κορυφαίους αξιωματούχους του καθεστώτος.