NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 05:00

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Την ώρα που χιλιάδες πεζοναύτες ταξιδεύουν για τη Μέση Ανατολή και όλοι φοβούνται επέκταση του πολέμου με αμερικανική (πιθανόν και ισραηλινή) χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι το σκέφτεται σοβαρά. Κι ας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν αποκλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, οι συζητήσεις σχετικά με την πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του, αναφέρουν πηγές. Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ενδεχομένως χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, καθώς αναζητά έναν τρόπο να επιτύχει ορισμένους από τους βασικούς του στόχους και να τερματίσει τον πόλεμο. Αυτό αναφέρουν στο δίκτυο δύο νυν Αμερικανοί αξιωματούχοι, δύο πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.


Επίσης, ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, μιλώντας στο CNN, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν.

«Όλες οι επιλογές» είναι διαθέσιμες όσον αφορά την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων εντός του Ιράν, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η υποβάθμιση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας από τον αέρα ή τη θάλασσα παραμένει η «προτιμώμενη επιλογή». Και πρόσθεσε ότι οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν την ικανότητα να εισέλθουν στο Ιράν και να καταλάβουν εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου «με πολύ στοχευμένο τρόπο».

Στρατηγική αξία

Οποιαδήποτε ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν θα ενείχε αυξημένο κίνδυνο, αλλά και μια πιθανή στρατηγική αξία για την επίσπευση του τερματισμού του πολέμου, επισημαίνει το NBC. Υπάρχουν αρκετές επιλογές υπό συζήτηση, ανέφεραν οι πηγές.

Μία θα στοχεύει στην απελευθέρωση της διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ με την ανάπτυξη στρατευμάτων σε ιρανικά λιμάνια ή μικρά νησιά στον Περσικό Κόλπο για τον μετριασμό της απειλής για τα πλοία, ανέφεραν οι πηγές.

Άλλες περιλαμβάνουν μια χερσαία επιχείρηση για την ανάκτηση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν ή τη χρήση στρατευμάτων για την κατάληψη ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων με σκοπό την αποκοπή μιας βασικής οικονομικής γραμμής και την προσπάθεια απόσπασης παραχωρήσεων από το καθεστώς.

Ωστόσο, επισήμαναν, καμία από τις επιλογές που εξετάζονται σοβαρά δεν αναμένεται να περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη δυνάμεων όπως αυτές στους πολέμους στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν.

Διαψεύδουν, αλλά…

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε την Παρασκευή: «Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, δεν σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα πουθενά – αλλά σοφά δεν μεταδίδει τη στρατιωτική του στρατηγική στα μέσα ενημέρωσης». Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.


Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητά –σχεδόν απαιτεί- την εμπλοκή και άλλων συμμαχικών χωρών, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις πηγές, η κλίμακα και η διάρκεια οποιασδήποτε ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν θα εξαρτηθεί από τον τύπο που θα επιλεγεί για τη χερσαία επιχείρηση. Αλλά, επισημαίνεται, θα μπορούσε να κυμαίνεται από εκατοντάδες εξειδικευμένες δυνάμεις που επιχειρούν επί τόπου για αρκετές ώρες, παρόμοια με την επιχείρηση που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έως χιλιάδες σε διάστημα εβδομάδων, σύμφωνα με τους δύο νυν Αμερικανούς αξιωματούχους και τους δύο πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Υπάρχουν ποικίλοι βαθμοί δυσκολίας για καθεμία από αυτές τις επιχειρήσεις, αν και όλες θα είναι υψηλού ρίσκου και επικίνδυνες. Όλες διατρέχουν τον κίνδυνο να υπάρξουν θύματα μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών», δήλωσε ο Τζο Κόστα, διευθυντής του προγράμματος Forward Defense του Κέντρου Στρατηγικής και Ασφάλειας Scowcroft στο Ατλαντικό Συμβούλιο. Είπε ότι η αποστολή στρατιωτών στο έδαφος είναι πιο επικίνδυνη από μια αεροπορική εκστρατεία. «Έρχεται με πολύ υψηλότερο κίνδυνο για τους στρατιώτες μας», είπε.

Θα υπάρξουν Αμερικανοί θύματα…

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν δημιουργήσει συνθήκες στο Ιράν που καθιστούν την ανάπτυξη στρατευμάτων «λιγότερο επικίνδυνη» από ό,τι θα ήταν νωρίτερα στον πόλεμο. Ωστόσο, ο αξιωματούχος είπε ότι η αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν θα αύξανε την απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλους συμμάχους συγκεντρώθηκαν πρόσφατα για μια κοινή ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο. Εκεί εξέτασαν πληροφορίες που έδειξαν ότι μια πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν πιθανότατα θα στοχεύσει αμερικανικές βάσεις εάν ο Τραμπ αναπτύξει χερσαία στρατεύματα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την ενημέρωση.

Οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ διεξάγουν επιχειρήσεις για να «υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν» τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν. Χτυπούν χιλιάδες στόχους και δολοφονούν κορυφαίους αξιωματούχους του καθεστώτος.

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

World
Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

inWellness
inTown
Stream newspaper
Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου;

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Σύνταξη
Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου;

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ
Κλιματική αλλαγή 21.03.26

Ο καύσωνας λιώνει τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ

Θα ήταν «σχεδόν αδύνατο σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή», τονίζουν επιστήμονες, να προκληθεί αυτό το κύμα πρωτοφανούς καύσωνα που χτυπά τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά
Κοντά στο Ληξούρι 21.03.26

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά

Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Έρευνα για τα αίτια 21.03.26

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Νότια Κορέα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Euroleague 20.03.26

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

