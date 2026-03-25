Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία προχώρησαν στην υπογραφή μιας ιδιαίτερα σημαντικής συμφωνίας στον τομέα της άμυνας, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων λιρών.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε δρομολογηθεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορά την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία, σε ένα πρόγραμμα συνολικής αξίας περίπου 8 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η νέα αυτή φάση της συμφωνίας δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά των αεροσκαφών, αλλά επεκτείνεται κυρίως στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, στοιχείο κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αξιοποίηση των Typhoon.

Εκπαίδευση πιλότων και τεχνικών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο πλαίσιο της συμφωνίας υποστήριξης, η οποία υπογράφηκε στο Λονδίνο από τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι και τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκουλέρ, προβλέπεται η εκπαίδευση Τούρκων στελεχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, θα εκπαιδευτούν δέκα πιλότοι της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και περίπου εκατό τεχνικοί εδάφους.

Η εκπαίδευση θα καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η μηχανική των αεροσκαφών, η αεροηλεκτρονική, τα οπλικά συστήματα και τα συστήματα αποστολής.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης.

«Καθώς οι πιλότοι των Typhoon του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να εκτελούν αμυντικές αποστολές πάνω από τη Μέση Ανατολή, είμαι περήφανος που Τούρκοι πιλότοι και μηχανικοί θα εκπαιδεύονται μαζί με το προσωπικό της RAF για να ενισχύσουν τη συλλογική μας ασφάλεια – αυτή είναι η άμυνα που αποδίδει για τη Βρετανία», δήλωσε ο Χίλι.

Βιομηχανική συνεργασία

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή και προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των τουρκικών Typhoon. Σημαντικό μέρος του έργου θα υποστηριχθεί από μεγάλες βρετανικές αμυντικές εταιρείες, όπως οι BAE Systems, Leonardo UK, MBDA, Rolls Royce και Martin Baker.

Η συμμετοχή της βρετανικής βιομηχανίας ενισχύει την εγχώρια οικονομία και δημιουργεί ένα ευρύ δίκτυο θέσεων εργασίας. Εκτιμάται ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εκατοντάδες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής.

Θέσεις εργασίας και περιφερειακή ανάπτυξη

Η συμφωνία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς εκτιμάται ότι υποστηρίζει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο στο πρόγραμμα Typhoon, χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται σε κρίσιμες βιομηχανικές μονάδες.

Ενδεικτικά, σχεδόν 6.000 θέσεις συνδέονται με τις εγκαταστάσεις της BAE Systems στο Warton και το Samlesbury, όπου πραγματοποιείται η παραγωγή και συναρμολόγηση των αεροσκαφών. Επιπλέον, πάνω από 1.100 θέσεις υποστηρίζονται στη νοτιοδυτική Αγγλία μέσω της Rolls-Royce, ενώ στη Σκωτία περίπου 800 θέσεις σχετίζονται με την παραγωγή προηγμένων συστημάτων ραντάρ από τη Leonardo.

Στρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ

Η απόκτηση των Typhoon από την Τουρκία δεν έχει μόνο διμερή χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της τουρκικής αεροπορικής ισχύος αναμένεται να συμβάλει στην ενδυνάμωση της αμυντικής παρουσίας της Συμμαχίας στην ανατολική της πτέρυγα.

Παράλληλα, τα Typhoon συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε ενεργές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή τους αξία και αξιοπιστία.

Ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ-Βρετανίας

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη βρετανική αμυντική βιομηχανία και ως παράγοντα ενίσχυσης της συμμαχίας με την Τουρκία. Όπως σημείωσε, η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στην εξαγωγή οπλικών συστημάτων, αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία ισχυρότερων διεθνών δεσμών.

Από την πλευρά της βιομηχανίας, εκπρόσωποι της BAE Systems τόνισαν ότι η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών και υποστηρίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Τουρκίας μέσω εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.