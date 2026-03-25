newspaper
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών
Κόσμος 25 Μαρτίου 2026, 14:52

Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε δρομολογηθεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορά την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Spotlight

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία προχώρησαν στην υπογραφή μιας ιδιαίτερα σημαντικής συμφωνίας στον τομέα της άμυνας, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων λιρών.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε δρομολογηθεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορά την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία, σε ένα πρόγραμμα συνολικής αξίας περίπου 8 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η νέα αυτή φάση της συμφωνίας δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά των αεροσκαφών, αλλά επεκτείνεται κυρίως στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, στοιχείο κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αξιοποίηση των Typhoon.

Εκπαίδευση πιλότων και τεχνικών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο πλαίσιο της συμφωνίας υποστήριξης, η οποία υπογράφηκε στο Λονδίνο από τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι και τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκουλέρ, προβλέπεται η εκπαίδευση Τούρκων στελεχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, θα εκπαιδευτούν δέκα πιλότοι της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και περίπου εκατό τεχνικοί εδάφους.

Η εκπαίδευση θα καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η μηχανική των αεροσκαφών, η αεροηλεκτρονική, τα οπλικά συστήματα και τα συστήματα αποστολής.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης.

«Καθώς οι πιλότοι των Typhoon του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να εκτελούν αμυντικές αποστολές πάνω από τη Μέση Ανατολή, είμαι περήφανος που Τούρκοι πιλότοι και μηχανικοί θα εκπαιδεύονται μαζί με το προσωπικό της RAF για να ενισχύσουν τη συλλογική μας ασφάλεια – αυτή είναι η άμυνα που αποδίδει για τη Βρετανία», δήλωσε ο Χίλι.

Βιομηχανική συνεργασία

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή και προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των τουρκικών Typhoon. Σημαντικό μέρος του έργου θα υποστηριχθεί από μεγάλες βρετανικές αμυντικές εταιρείες, όπως οι BAE Systems, Leonardo UK, MBDA, Rolls Royce και Martin Baker.

Η συμμετοχή της βρετανικής βιομηχανίας ενισχύει την εγχώρια οικονομία και δημιουργεί ένα ευρύ δίκτυο θέσεων εργασίας. Εκτιμάται ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εκατοντάδες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής.

Θέσεις εργασίας και περιφερειακή ανάπτυξη

Η συμφωνία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς εκτιμάται ότι υποστηρίζει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο στο πρόγραμμα Typhoon, χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται σε κρίσιμες βιομηχανικές μονάδες.

Ενδεικτικά, σχεδόν 6.000 θέσεις συνδέονται με τις εγκαταστάσεις της BAE Systems στο Warton και το Samlesbury, όπου πραγματοποιείται η παραγωγή και συναρμολόγηση των αεροσκαφών. Επιπλέον, πάνω από 1.100 θέσεις υποστηρίζονται στη νοτιοδυτική Αγγλία μέσω της Rolls-Royce, ενώ στη Σκωτία περίπου 800 θέσεις σχετίζονται με την παραγωγή προηγμένων συστημάτων ραντάρ από τη Leonardo.

Στρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ

Η απόκτηση των Typhoon από την Τουρκία δεν έχει μόνο διμερή χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της τουρκικής αεροπορικής ισχύος αναμένεται να συμβάλει στην ενδυνάμωση της αμυντικής παρουσίας της Συμμαχίας στην ανατολική της πτέρυγα.

Παράλληλα, τα Typhoon συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε ενεργές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή τους αξία και αξιοπιστία.

Ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ-Βρετανίας

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη βρετανική αμυντική βιομηχανία και ως παράγοντα ενίσχυσης της συμμαχίας με την Τουρκία. Όπως σημείωσε, η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στην εξαγωγή οπλικών συστημάτων, αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία ισχυρότερων διεθνών δεσμών.

Από την πλευρά της βιομηχανίας, εκπρόσωποι της BAE Systems τόνισαν ότι η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών και υποστηρίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Τουρκίας μέσω εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Πόλεμος 25.03.26

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25.03.26

«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Σύνταξη
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Σύνταξη
«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Κόσμος 25.03.26

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Σύνταξη
Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ
26η μέρα πολέμου 25.03.26 Upd: 13:14

Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25.03.26

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Σύνταξη
Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 25.03.26

Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!

Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Σύνταξη
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Πόλεμος 25.03.26

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25.03.26

«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Σύνταξη
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Απόρρητο