Πηγές του τουρκικού υπουργείου Αμυνας προειδοποίησαν ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να έχουν «επικίνδυνες συνέπειες», σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί συμφωνίας με το Ισραήλ για προμήθεια συστήματος αεράμυνας (η φωτογραφία από το philenews.com, επάνω, φέρεται να απεικονίζει τη μεταφορά των Barak ΜΧ στους δρόμους της Κύπρου).

«Κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά»

Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου στην Αγκυρα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ανώτατες πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ τόνισαν ότι η Τουρκία «παρακολουθεί με προσοχή» τις εξελίξεις και ότι «Κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Οι ίδιες πηγές επανέλαβαν την πάγια τουρκική θέση για την πολιτική και στρατιωτική στήριξη του ψευδοκράτους, επισημαίνοντας ότι «η Τουρκία, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, βρίσκεται στο πλευρό της τδβκ και την υποστηρίζει. Ο τουρκοκυπριακός λαός βρίσκεται υπό την προστασία της Τουρκίας».

Για τους S–400

Σε αναφορά για τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S–400, οι πηγές απέρριψαν σενάρια περί απαίτησης επιστροφής τους, δηλώνοντας ότι «Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας».

Η τοποθέτηση των τουρκικών πηγών έρχεται στο πλαίσιο εντεινόμενων δηλώσεων και κινήσεων στην περιοχή, εν μέσω ευρύτερης έντασης για ζητήματα ασφάλειας και στρατιωτικής ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: philenews.com