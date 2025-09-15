newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Επικαιρότητα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Οι πρόσφατες εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν στους δρόμους της Κύπρου μεταφορά μονάδων του συστήματος αεράμυνας Barak ΜΧ, έχουν λάβει ασύλληπτες διαστάσεις (η φωτογραφία από το philenews.com, επάνω, που φέρεται να απεικονίζει τη μεταφορά των Barak ΜΧ στους δρόμους της Κύπρου).

Οχι μόνο στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με την Google είναι το πιο πολυδιαβασμένο θέμα σε τουρκόφωνα μέσα ενημέρωσης.

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα του Ισραήλ, πιο επικίνδυνο από το ρωσικό S-300»

Ακόμα και δημοσιεύματα στην Ινδία αναφέρονται στο αμυντικό σύστημα Barak Mx που φέρεται να προμηθεύτηκε η Κυπριακή Δημοκρατία από το Ισραήλ (εικόνα από philenews.com)

Οπως διαπιστώνει το philenews, ακόμα και δημοφιλής ιστοσελίδα της πολυπληθέστερης χώρας στον κόσμο κάνει αναφορά στην είδηση. Ο λόγος για τον ενημερωτικό ιστότοπο της Ινδίας, india.com.

Η ιστοσελίδα της χώρας με το 1.4 δισ. κατοίκους, σχολιάζοντας γενικότερα τη συμφωνία Κύπρου – Ισραήλ για την απόκτηση του συστήματος σημειώνει:

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα του Ισραήλ, πιο επικίνδυνο από το ρωσικό S-300».

Αρκετά είναι και τα τουρκόφωνα ηλεκτρονικά Μέσα, τα οποία αναφέρονται στο Barak Mx και τη συμφωνία.

Νωρίτερα εντός της ημέρας ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Γιανκί Μπαγτζιόγλου, είχε εκδώσει γραπτή δήλωση με αφορμή τους ισχυρισμούς ότι η Λευκωσία το προμηθεύτηκε.

«Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Υποστήριξε ότι η παραλαβή του στο λιμάνι Λεμεσού «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και της τδβκ».

Το Barak MX, το οποίο παρέχει κάλυψη 360 μοιρών και μπορεί να εξουδετερώσει αεροσκάφη, drones και πυραύλους, «αποτελεί πολύ πιο προηγμένο σύστημα από τους ρωσικούς S-300 που δεν είχαν καταλήξει στην Κύπρο το 1997 λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας», ανέφερε.

Επισήμανε ότι το νέο οπλικό σύστημα θα μπορούσε να εγκατασταθεί στην Πάφο, επιτρέποντας μέσω του 3D πολυλειτουργικού ραντάρ του την παρακολούθηση της εναέριας δραστηριότητας μέχρι και την περιοχή Ακσάζ – Αλεξανδρέττα στην Τουρκία.

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι μέσω της δικτυακής του δομής το σύστημα θα μπορούσε να διασυνδεθεί με το Ισραήλ, μεταφέροντας κρίσιμα δεδομένα για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Μπαγτζιόγλου ανέφερε ότι το Barak MX θα ενισχύσει τα υπάρχοντα συστήματα Tor-M1 και Buk M1-2 της Κυπριακής Δημοκρατίας, «μετατρέποντας το νησί σε προκεχωρημένη αμυντική βάση με την υποστήριξη Ισραήλ, ΗΠΑ και Γαλλίας».

Τέλος, κάλεσε την Αγκυρα «να δώσει έναν αποφασιστικό διπλωματικό αγώνα ενάντια στις τετελεσμένες ενέργειες των Ελληνοκυπρίων και να επιδείξει με σαφήνεια την αποτρεπτικότητά της», ώστε – όπως είπε– «να διαφυλαχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», όπως μεταδίδει το politis.com.cy., επικαλούμενο το ΚΥΠΕ.

