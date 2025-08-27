Η Τουρκία «ρίχνει» 1,5 δισ. για το συστήματα αεράμυνας Steel Dome

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εγκαινίασε μια νέα μονάδα έρευνας και ανάπτυξης της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, σε μια επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων που σηματοδοτεί τη στρατηγική ενίσχυσης του κλάδου που ακολουθεί η Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής στις εγκαταστάσεις της Τεχνολογικής Βάσης Ogulbey κοντά στην Άγκυρα, ο Ερντογάν χαρακτήρισε το έργο ως «τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση στην αμυντική βιομηχανία στην ιστορία της δημοκρατίας μας».

Η νέα μονάδα της Aselsan θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων για ένα πυραυλικό σύστημα, γνωστό ως «Σιδερένιος Θόλος» (Steel Dome), το οποίο θα περιλαμβάνει ραντάρ, αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα για έξυπνα πυρομαχικά. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρέδωσε ήδη 47 εξαρτήματα του εν λόγω συστήματος στον τουρκικό στρατό.

«Εκτόξευση» για τη μετοχή της Aselsan

Νωρίτερα φέτος, η Aselsan ανακοίνωσε ότι θα λάβει κρατικά κίνητρα ύψους 616 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή των επιμέρους στοιχείων του «Σιδερένιου Θόλου» στην Τουρκία, μια επένδυση που αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2.244 νέες θέσεις εργασίας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας υπό την ηγεσία του Ερντογάν για την εγχώρια παραγωγή πολεμικών αεροσκαφών, φρεγατών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων, με στόχο την ισχυροποίηση του στρατού και την επέκταση της επιρροής της στη Μέση Ανατολή και αλλού.

Η Aselsan διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στα περισσότερα από τα φιλόδοξα αμυντικά έργα της Τουρκίας. Παράλληλα, η εταιρεία καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στον δείκτη Borsa Istanbul 100, με την αξία της μετοχής της να έχει σημειώσει άνοδο 153% εντός του έτους, διαμορφώνοντας τη χρηματιστηριακή της αξία σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

