Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.
Σκελετός που βρέθηκε σε εκκλησία στο Βέλγιο φαίνεται πως ανήκει στον Ντ’ Αρτανιάν, τον γάλλο στρατιώτη που ενέπνευσε το μυθιστόρημα Οι Τρεις Σωματοφύλακες, αναφέρουν την Τετάρτη τοπικά μέσα.
Ο σκελετός βρέθηκε στο κλίτος μιας εκκλησίας του Μάαστριχτ που χρονολογείται τον 13ο αιώνα. Ήρθε στο φως στη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση τμήματος του δαπέδου που είχε καταρρεύσει τον Φεβρουάριο, μετέδωσε το L1Nieuws.
O Ντ’ Αρτανιάν, κατά κόσμον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, διάσημος σωματοφύλακας των βασιλέων Λουδοβίκου ΙΓ΄ και Λουδοβίκου ΙΔ΄, αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του γαλλικού στέμματος.
Ο ευγενής από τη Γκασκόνη ενέπνευσε τον 19ο αιώνα τους Τρεις Σωματοφύλακες, το διασημότερο έργο του Αλέξανδρου Δουμά.
Στο μυθιστόρημα, ο Ντ’ Αρτανιάν δεν είναι ένας από τους τρεις σωματοφύλακες του τίτλου. Αυτοί είναι οι φίλοι του, Άθως, Πόρθος και Άραμις, τρεις φίλοι που ενώνονται υπό το σύνθημα «Ένας για όλους, όλοι για έναν».
Ο Ντ’ Αρτανιάν σκοτώθηκε το 1673 στη διάρκεια της πολιορκίας του Μάαστριχτ, όπου υπάρχει σήμερα ένα άγαλμα προς τιμήν του. Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο πού ετάφη.
Ο Δουμάς ισχυρίστηκε ότι το μυθιστόρημα ήταν βασισμένο σε χειρόγραφα που ανακάλυψε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Αργότερα όμως αποδείχθηκε ότι είχε βασιστεί στο βιβλίο Τα Απομνημονεύματα του κυρίου Ντ’ Αρτανιάν του Γκασιάν ντε Κουρτί ντε Σαντράς
Ο Δουμάς είχε δανειστεί το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη της Μασσαλίας και δεν το επέστρεψε ποτέ, αφού το πήρε μαζί του στο Παρίσι. Η κάρτα δανεισμού σώζεται έως σήμερα.
Στη διάρκεια της ανασκαφής, ένα γαλλικό νόμισμα βρέθηκε δίπλα στον σκελετό, ανέφερε ο διάκονος Τζος Βαλκε, ο οποίος ήταν παρών στην ανασκαφή.
Στην περιοχή του στήθους βρέθηκε «η σφαίρα που σκότωσε» τον Ντ΄ Αρτανιάν, υποστήριξε στο L1 Nieuws. «Ακριβώς αυτό που περιγράφουν τα βιβλία ιστορίας. Οι ενδείξεις είναι πολύ ισχυρές» είπε.
«Επιπλέον, η τοποθεσία του τάφου δείχνει ότι επρόκειτο για σημαντικό πρόσωπο: ο σκελετός βρέθηκε στη θέση του τέμπλου. Μόνο μέλη της βασιλικής οικογένειας ή άλλα σημαντικά πρόσωπα θάβονταν κάτω από το τέμπλο εκείνη την εποχή» δήλωσε ο διάκονος.
Τα οστά μεταφέρθηκαν σε αρχαιολογικό ινστιτούτο του Ντέβεντερ στη Γερμανία και ένα πρώτο δείγμα DNA εξετάζεται σε εργαστήριο του Μονάχου.
Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.
