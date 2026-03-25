ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών
Το μέγεθος και η ένταση των πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2025 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από την έναρξη των καταγραφών
Την πρόληψη, την ετοιμότητα, την απόκριση και την αποκατάσταση θέτει στο επίκεντρό της η νέα στρατηγική που παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη, η ΕΕ και αφορά στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής των δασικών πυρκαγιών.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «το μέγεθος και η ένταση των πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την ήπειρο, ενώ το 2025 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από την έναρξη των καταγραφών, με πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια καμένης γης. Αυτό οφείλεται στην εντεινόμενη κλιματική αλλαγή και σε άλλους παράγοντες».
Γι’ αυτό το λόγο, η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, με στόχο – μεταξύ άλλων – τη δημιουργία τοπίων ανθεκτικών στη φωτιά και τη μείωση του κινδύνου και των επιπτώσεων, μέσω της προστασίας και αποκατάστασης της φύσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, «η Επιτροπή υιοθέτησε κατευθυντήριες οδηγίες για το Natura 2000 και την κλιματική αλλαγή, οι οποίες παρέχουν συμβουλές για μια δομημένη προσέγγιση στην προσαρμογή των περιοχών Natura 2000».
Η συνεργασία και η βελτίωση δεξιοτήτων στο πεδίο καταγράφηκε στην Ελλάδα
Βασικό βήμα της στρατηγικής αποτελεί η τοποθέτηση επιπλέον πυροσβεστών σε προληπτικό επίπεδο, σε περιοχές υψηλού κινδύνου, και η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων. Όπως δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ετοιμότητα και Διαχείριση Κρίσεων Χατζά Λαμπίμπ, «θα τοποθετήσουμε επίσης περισσότερους πυροσβέστες σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ώστε να είναι έτοιμοι πριν εξαπλωθούν οι πυρκαγιές», τονίζοντας πως αυτή η συνεργασία και η βελτίωση δεξιοτήτων στο πεδίο καταγράφηκε στην Ελλάδα.
«Πυροσβέστες από την Τσεχία εργάζονταν δίπλα σε ελληνικές ομάδες, βοηθώντας στην κρίση, ενώ βελτίωναν τις δεξιότητές τους. Είναι καλό για την Ελλάδα, καλό για την Τσεχία. Μπορούν να μάθουν από την Ελλάδα. Και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», τόνισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο, θα αναπτυχθεί περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Δασικές Πυρκαγιές, με τη στήριξη του δορυφορικού προγράμματος «Copernicus», βελτιώνοντας τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης. Θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για τη δημιουργία μοντέλων κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων.
Τέλος, ο στόλος πυρόσβεσης «rescEU» θα ενισχυθεί με την προμήθεια 12 αεροσκαφών και 5 ελικοπτέρων, ενώ η ΕΕ εργάζεται για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού κόμβου πυρόσβεσης στην Κύπρο, που θα λειτουργεί ως περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.
