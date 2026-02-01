Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;

Οι ανταγωνιστικές απαιτήσεις της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής συχνά μπορούν να ωθήσουν τη διαχείριση των οικονομικών σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι φόροι έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και πως θα πρέπει να εργαστούμε για περισσότερο χρόνο, λόγω ασφαλιστικού συστήματοςμ υπάρχει αναμφισβήτητα μεγαλύτερο κίνητρο από ποτέ να εξασφαλίσετε επαρκή περιουσία για να ζήσετε οικονομικά άνετα, ακόμη και για να γίνετε πλούσιοι.

Μια έρευνα της εταιρείας συνταξιοδοτικών υπηρεσιών Scottish Widows έδειξε ότι 20 εκατομμύρια από εμάς σχεδιάζουμε να λάβουμε οικονομικές αποφάσεις το 2026. Τα πιο δημοφιλή περιλαμβάνουν την έναρξη επενδύσεων ή την αύξηση του ποσού που αποταμιεύουν (στόχος που έθεσε το 26% των ερωτηθέντων) και την αύξηση των συνεισφορών για τη σύνταξη (15%).

Κάντε, λοιπόν, το 2026 τη χρονιά εκείνη που θα δεσμευτείτε να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας και να γίνετε πλουσιότεροι το 2026 με αυτές τις συμβουλές από ειδικούς που συνέλεξαν οι Times.

Κάντε το βήμα – επενδύστε

Ίσως ήδη αποταμιεύετε χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, αν δεν επενδύετε, ενδέχεται να χάνετε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η μελέτη Barclays Equity Gilt Study δείχνει ότι, ιστορικά και με συνέπεια, οι μετοχές έχουν αποδώσει καλύτερα από τα μετρητά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία εξετάζει δεδομένα από το 1899, οι επενδύσεις σε μετοχές των ΗΠΑ απέδωσαν κατά μέσο όρο 6,8% ετησίως τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ οι μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου απέδωσαν 5,4%. Τα μετρητά απέδωσαν μόλις 0,7%.

Δώστε προτεραιότητα στις συντάξεις

Μπορεί να είστε εγγεγραμμένοι στο ασφαλιστικό σύστημα για να πάρετε μια… μέρα σύνταξη, αλλά αποταμιεύετε αρκετά; Πιθανώς όχι.

Αν θέλετε να αυξήσετε τα συνταξιοδοτικά σας αποθέματα φέτος, είναι πολύ απλό. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι είναι δυνατό να αποταμιεύουν σε ένα προσωπικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα επιπλέον του προγράμματος από την εργασία τους, ειδικά όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και να καταβάλλετε τακτικά εισφορές σε αυτό, απολαμβάνοντας τα ίδια φορολογικά πλεονεκτήματα. Φυσικά, δεν θα λάβετε εισφορές από τον εργοδότη σας, οπότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταβάλει αρκετές εισφορές στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα από τη δουλειά σας, ώστε να λάβετε το μέγιστο από αυτό, πριν αρχίσετε να αποταμιεύετε σε ένα ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Επενδύστε για τα παιδιά σας

Παρά το γεγονός ότι ιστορικά οι επενδύσεις αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από τις καταθέσεις μακροπρόθεσμα, πολλοί γονείς εξακολουθούν να προτιμούν να αποταμιεύουν για τα παιδιά τους αντί να επενδύουν.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι χάνουν μια ευκαιρία που θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά τους να πληρώσουν τα έξοδα των σπουδών τους, να ταξιδέψουν ή να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι.

Θα πρέπει να επιλέξετε επενδύσεις ή να επιλέξετε ένα έτοιμο χαρτοφυλάκιο που προσφέρεται από τις πλατφόρμες, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε.

Ζητήστε αξιόπιστη επαγγελματική βοήθεια

Η διαχείριση των οικονομικών σας, από τον καθημερινό προϋπολογισμό έως τις επενδύσεις και τις φορολογικές υποθέσεις, είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ίσως αναρωτιέστε αν αξίζει να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια για να απαλλαγείτε από αυτό το βάρος.

Αν και ένας οικονομικός σύμβουλος θα σας κοστίσει, τα χρήματα αυτά θα είναι καλά ξοδεμένα αν σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Εξετάστε επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου

Οι πλούσιοι, έμπειροι επενδυτές, που έχουν ήδη εξαντλήσει τα όρια των ετήσιων επιδομάτων και συντάξεων, θα αναζητήσουν άλλους τρόπους για να εξοικονομήσουν φόρους το 2026.

Επενδύοντας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (VCT), μπορείτε να επωφεληθείτε από έκπτωση φόρου εισοδήματος εκ των προτέρων.

Ανάλυση της εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων Wealth Club δείχνει ότι τα VCT έχουν χάσει κατά μέσο όρο 2,4% σε τρία χρόνια, αλλά έχουν αποδώσει 14% σε πέντε χρόνια και 47% σε 10 χρόνια. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν επανεπενδυόμενα μερίσματα. Εάν ζητήσετε βοήθεια από έναν οικονομικό σύμβουλο, αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητήσετε.

Συντάξτε… διαθήκη

Αυτό δεν θα αυξήσει τον πλούτο σας, βεβαίως, αλλά θα σας βοηθήσει να τον διατηρήσετε όταν έρθει η ώρα να κληρονομηθεί η περιουσία σας.

Από την άλλη πλευρά, μπορεί και να μην σας νοιάζει για τους κληρονόμους – δικαίωμά σας!