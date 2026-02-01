newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 17:25
Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο - Κατέρρευσε τμήμα της στέγης
Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;
Διεθνής Οικονομία 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:00

Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;

Νέα έρευνα δείχνει ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι σκοπεύουν να αναδιοργανώσουν τα οικονομικά τους φέτος - Δείτε τους πιο έξυπνους τρόπους για να γίνετε πλούσιοι μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

Οι ανταγωνιστικές απαιτήσεις της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής συχνά μπορούν να ωθήσουν τη διαχείριση των οικονομικών σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι φόροι έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και πως θα πρέπει να εργαστούμε για περισσότερο χρόνο, λόγω ασφαλιστικού συστήματοςμ υπάρχει αναμφισβήτητα μεγαλύτερο κίνητρο από ποτέ να εξασφαλίσετε επαρκή περιουσία για να ζήσετε οικονομικά άνετα, ακόμη και για να γίνετε πλούσιοι.

Μια έρευνα της εταιρείας συνταξιοδοτικών υπηρεσιών Scottish Widows έδειξε ότι 20 εκατομμύρια από εμάς σχεδιάζουμε να λάβουμε οικονομικές αποφάσεις το 2026. Τα πιο δημοφιλή περιλαμβάνουν την έναρξη επενδύσεων ή την αύξηση του ποσού που αποταμιεύουν (στόχος που έθεσε το 26% των ερωτηθέντων) και την αύξηση των συνεισφορών για τη σύνταξη (15%).

Κάντε, λοιπόν, το 2026 τη χρονιά εκείνη που θα δεσμευτείτε να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας και να γίνετε πλουσιότεροι το 2026 με αυτές τις συμβουλές από ειδικούς που συνέλεξαν οι Times.

Κάντε το βήμα – επενδύστε

Ίσως ήδη αποταμιεύετε χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, αν δεν επενδύετε, ενδέχεται να χάνετε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η μελέτη Barclays Equity Gilt Study δείχνει ότι, ιστορικά και με συνέπεια, οι μετοχές έχουν αποδώσει καλύτερα από τα μετρητά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία εξετάζει δεδομένα από το 1899, οι επενδύσεις σε μετοχές των ΗΠΑ απέδωσαν κατά μέσο όρο 6,8% ετησίως τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ οι μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου απέδωσαν 5,4%. Τα μετρητά απέδωσαν μόλις 0,7%.

Δώστε προτεραιότητα στις συντάξεις

Μπορεί να είστε εγγεγραμμένοι στο ασφαλιστικό σύστημα για να πάρετε μια… μέρα σύνταξη, αλλά αποταμιεύετε αρκετά; Πιθανώς όχι.

Αν θέλετε να αυξήσετε τα συνταξιοδοτικά σας αποθέματα φέτος, είναι πολύ απλό. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι είναι δυνατό να αποταμιεύουν σε ένα προσωπικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα επιπλέον του προγράμματος από την εργασία τους, ειδικά όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και να καταβάλλετε τακτικά εισφορές σε αυτό, απολαμβάνοντας τα ίδια φορολογικά πλεονεκτήματα. Φυσικά, δεν θα λάβετε εισφορές από τον εργοδότη σας, οπότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταβάλει αρκετές εισφορές στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα από τη δουλειά σας, ώστε να λάβετε το μέγιστο από αυτό, πριν αρχίσετε να αποταμιεύετε σε ένα ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Επενδύστε για τα παιδιά σας

Παρά το γεγονός ότι ιστορικά οι επενδύσεις αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από τις καταθέσεις μακροπρόθεσμα, πολλοί γονείς εξακολουθούν να προτιμούν να αποταμιεύουν για τα παιδιά τους αντί να επενδύουν.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι χάνουν μια ευκαιρία που θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά τους να πληρώσουν τα έξοδα των σπουδών τους, να ταξιδέψουν ή να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι.

Θα πρέπει να επιλέξετε επενδύσεις ή να επιλέξετε ένα έτοιμο χαρτοφυλάκιο που προσφέρεται από τις πλατφόρμες, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε.

Ζητήστε αξιόπιστη επαγγελματική βοήθεια

Η διαχείριση των οικονομικών σας, από τον καθημερινό προϋπολογισμό έως τις επενδύσεις και τις φορολογικές υποθέσεις, είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ίσως αναρωτιέστε αν αξίζει να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια για να απαλλαγείτε από αυτό το βάρος.

Αν και ένας οικονομικός σύμβουλος θα σας κοστίσει, τα χρήματα αυτά θα είναι καλά ξοδεμένα αν σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Εξετάστε επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου

Οι πλούσιοι, έμπειροι επενδυτές, που έχουν ήδη εξαντλήσει τα όρια των ετήσιων επιδομάτων και συντάξεων, θα αναζητήσουν άλλους τρόπους για να εξοικονομήσουν φόρους το 2026.

Επενδύοντας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (VCT), μπορείτε να επωφεληθείτε από έκπτωση φόρου εισοδήματος εκ των προτέρων.

Ανάλυση της εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων Wealth Club δείχνει ότι τα VCT έχουν χάσει κατά μέσο όρο 2,4% σε τρία χρόνια, αλλά έχουν αποδώσει 14% σε πέντε χρόνια και 47% σε 10 χρόνια. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν επανεπενδυόμενα μερίσματα. Εάν ζητήσετε βοήθεια από έναν οικονομικό σύμβουλο, αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητήσετε.

Συντάξτε… διαθήκη

Αυτό δεν θα αυξήσει τον πλούτο σας, βεβαίως, αλλά θα σας βοηθήσει να τον διατηρήσετε όταν έρθει η ώρα να κληρονομηθεί η περιουσία σας.

Από την άλλη πλευρά, μπορεί και να μην σας νοιάζει για τους κληρονόμους – δικαίωμά σας!

Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

inWellness
inTown
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της απάτης του playback και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Ξανά στο φως 01.02.26

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της απάτης του playback και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE
Τι λένε οι γιατροί 01.02.26

Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE

Το υγειονομικό προσωπικό καταγγέλλει παρεμβάσεις στο έργο του, ενώ απορρίπτει τις εξηγήσεις για τα τραύματα που προκάλεσαν αιμορραγία. Πράκτορες της ICE τον κρατήσουν σιδεροδέσμιο στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί

Συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία ο Λεβαδειακός που παραμένει σταθερά 4ος και αήττητος για 9ο συνεχόμενο ματς. Κόντρα στον Αστέρα είχε σε μεγάλη μέρα τον Παλάσιος που πέτυχε γκολ και έβγαλε δυο ασίστ

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
Μπάσκετ 01.02.26

Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στο προσεχές ματς με τη Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα και παράλληλα σημείωσε πως το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στις Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποια θα είναι η τύχη της Συμφωνίας EU – Mercosur;
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Ποια θα είναι η τύχη της Συμφωνίας EU – Mercosur;

Για μια μεγάλη νίκη της Αριστεράς και των Ευρωπαίων αγροτών μιλά ο αντιπρόεδρος της Left Κώστας Αρβανίτης και εξηγεί τι σημαίνει πρακτικά η παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τουρκία: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα
Κόσμος 01.02.26

Tραγωδία στην Αττάλεια: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Σύνταξη
