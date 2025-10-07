newspaper
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 14:42
Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι
Γιατί οι πλούσιοι δεν αγοράζουν, αλλά ταξιδεύουν;
Οικονομία 07 Οκτωβρίου 2025 | 12:56

Γιατί οι πλούσιοι δεν αγοράζουν, αλλά ταξιδεύουν;

Η πολυτέλεια μετακινείται από τα «αντικείμενα» στην εμπειρία ακόμα και αν οι πλούσιοι δαπανούν και 7.000 ευρώ τη βραδιά σε ένα ξενοδοχείο.

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Spotlight

Αν και οι ειδικοί του κλάδου περίμεναν μια κακή χρονιά για τον τουρισμό, λόγω αυστηρότερων μεταναστευτικών κανόνων στις ΗΠΑ, εμπορικών πολέμων και γεωπολιτικής ρευστότητας, οι ταξιδιώτες πολυτελείας στήριξαν την αγορά. Σύμφωνα με τον Economist οι πλούσιοι προτίμησαν να πάρουν τη βαλίτσα τους και να αφήσουν ακριβά αντικείμενα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, σήμερα παρατηρείται ένα ρήγμα στη βιομηχανία της πολυτέλειας.

Η οικονομική αβεβαιότητα κάνει τους καταναλωτές να ξοδεύουν λιγότερο σε «φανταχτερά» αγαθά, όπως γόβες και τσάντες. Η Bain, μια συμβουλευτική εταιρεία, εκτιμά ότι οι πωλήσεις προσωπικών ειδών πολυτελείας θα μειωθούν φέτος κατά 2–5%.

Κι όμως, οι ευκατάστατοι συνεχίζουν να ξοδεύουν αδρά σε πολυτελή ταξίδια: «σαλονάτα» ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια πρώτης θέσης και εμπειρίες της ζωής τους.

Η McKinsey, άλλη συμβουλευτική, υπολογίζει ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για πολυτελή φιλοξενία θα ξεπεράσουν τα 390 δισ. δολάρια το 2028, από λιγότερα από 240 δισ. το 2023.

Στον όμιλο Accor, που κατέχει την εκλεπτυσμένη αλυσίδα Sofitel αλλά και τα οικονομικά Ibis, ο διευθύνων σύμβουλος Σεπαστιέν Μπαζέν στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο των ταμειακών ροών από τον κλάδο της πολυτέλειας από περίπου 35% σήμερα σε 50% το 2030. Μπορεί να διαρκέσει αυτή η άνθηση των πολυτελών ταξιδιών;

Τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο στα πολυτελή ξενοδοχεία ήταν κάθε μήνα φέτος υψηλότερα απ’ ό,τι το 2024, σύμφωνα με τη CoStar, εταιρεία δεδομένων ακινήτων· για τα φθηνότερα δωμάτια, τα έσοδα υποχώρησαν τις περισσότερες φορές.

Στη Chase Travel, που ανήκει στη JPMorgan Chase, τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, οι κρατήσεις πτήσεων πρώτης θέσης αυξήθηκαν πάνω από 20% σε ετήσια βάση μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου. Η IBA, πάροχος δεδομένων αεροπορίας, προβλέπει την παράδοση περίπου 820 ιδιωτικών τζετ το 2025, άνοδο 7,3%.

Οι εταιρείες πολυτελείς επενδύουν στον τουρισμό

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Κλαρκ της Bernstein, χρηματιστηριακής εταιρείας, η τάση εξηγείται από μια ευρύτερη μετατόπιση της δαπάνης από τα αγαθά στις εμπειρίες.

Τα επώνυμα ρούχα και οι τσάντες είναι πλέον διαθέσιμα παγκοσμίως και τα κρατούν τόσο η ευκατάστατη μεσαία τάξη όσο και οι υπερπλούσιοι.

Αντίθετα, οι διακοπές «μια φορά στη ζωή», που μπορούν να κοστίζουν χιλιάδες λίρες ανά άτομο την ημέρα, εξακολουθούν να μοιάζουν πραγματικά αποκλειστικές. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν να επιδεικνύεις ένα ζηλευτό ταξίδι το ίδιο εύκολα όσο και μια καινούργια εμφάνιση.

Ορισμένες εταιρείες ειδών πολυτελείας έχουν ήδη αρχίσει να επενδύουν στον ταξιδιωτικό τουριστικό κλάδο.

Μάρκες όπως οι Bulgari και Armani άνοιξαν ξενοδοχεία με το brand τους. Η LVMH, ιδιοκτήτρια των Louis Vuitton και Fendi, λάνσαρε πριν από λίγους μήνες ένα πολυτελές υπνοκίνητο τρένο στη Βρετανία.

Το γιοτ Orient Express μήκους 230 μέτρων με 54 σουίτες, που κατασκευάζεται σε συνεργασία με την Accor, αναμένεται να σαλπάρει από τη Γαλλία του χρόνου. Οι Dolce & Gabbana και Burberry συνεργάστηκαν με ξενοδοχειακές αλυσίδες για να ανοίξουν pop-up καταστήματα και beach clubs.

Οι κίνδυνοι και οι παγίδες

Ο κίνδυνος είναι οι εταιρείες πολυτελών ταξιδιών να επαναλάβουν τα λάθη που έκαναν στο παρελθόν οι οίκοι μόδας. Γύρω στην αλλαγή της χιλιετίας, τα fashion houses άρχισαν να φλερτάρουν τους «εύπορους, αλλά όχι τους πάμπλουτους. Αυτό τις έκανε ευάλωτες όταν η οικονομία γύρισε.

Τώρα οι εταιρείες πολυτελών ταξιδιών βρίσκονται σε παρόμοιο σταυροδρόμι. Το μερίδιο της δαπάνης για πολυτελή φιλοξενία που προέρχεται από τους υπερπλούσιους πελάτες -με περιουσία 30 εκατ. δολάρια και άνω- μειώνεται, σύμφωνα με τη McKinsey.

Σημάδι ότι όλο και περισσότεροι παραθεριστές θέλουν να νιώσουν «πολυτελείς» είναι πως αυτόν τον μήνα η easyJet Holidays, πάροχος πακέτων διακοπών που συνδέεται με αεροπορική χαμηλού κόστους, ανακοίνωσε ότι λανσάρει μια πολυτελή πρόταση που περιλαμβάνει κομψά ξενοδοχεία, ταχεία επιβίβαση στα αεροδρόμια και «αναβαθμισμένα έξτρα», όπως γεύματα με αστέρια Michelin.

Στην καταδίωξη της ανάπτυξης, οι οίκοι μόδας άρχισαν να μαζικοποιούν την παραγωγή τους, διαβρώνοντας την αύρα αποκλειστικότητας. Αντίστοιχα, οι αναλυτές προειδοποιούν για υπερπροσφορά κορυφαίων ξενοδοχείων.

Η CoStar προβλέπει ότι ο παγκόσμιος αριθμός δωματίων πολυτελείας θα αυξηθεί από 1,8 εκατ. σήμερα σε σχεδόν 2,2 εκατ. έως το 2030, ξεπερνώντας άλλες κατηγορίες. Στο Λονδίνο, οι Rosewood, Six Senses και Auberge -τρεις από τους μεγαλύτερους παίκτες στην υψηλή φιλοξενία- ανοίγουν νέους χώρους φέτος. Η Savills, εταιρεία ακινήτων, εκτιμά ότι υπάρχουν 18.750 δωμάτια πολυτελείας στην πρωτεύουσα και ακόμη 1.618 υπό ανάπτυξη.

Άλλος κίνδυνος το «revenge spending»

Υπάρχει και το ζήτημα των τιμών. Μετά την πανδημία, οι οίκοι μόδας προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το κύμα «revenge spending» ανεβάζοντας τις τιμές. Τα πολυτελή ξενοδοχεία επιχειρούν κάτι αντίστοιχο.

Στην πράξη, σύμφωνα με τη CoStar, τους πρόσφατους μήνες τα ποσοστά πληρότητας στα δωμάτια πολυτελείας ήταν ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με το 2024, αλλά τα υψηλότερα τιμολόγια κράτησαν τα έσοδα σε άνοδο.

Ο Φεντερίκο Μαρκετί, πρώην επικεφαλής της Yoox Net-a-Porter, έχει μια συμβουλή για όποιον πουλά στους πλούσιους: δεν τους αρέσει να αισθάνονται ότι τους «γδύνουν».

Οι εταιρείες πολυτελών ταξιδιών μπορούν να μάθουν όχι μόνο από όσα έκαναν λάθος οι μάρκες πολυτελείας, αλλά και από όσα έκαναν σωστά.

Πηγαίνοντας κόντρα

Μια εταιρεία που «πήγε κόντρα» στην πρόσφατη κάμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας είναι η Hermès. Ο παριζιάνικος οίκος, που εξακολουθεί να διοικείται από την οικογένεια του ιδρυτή του, διατηρεί μακροπρόθεσμη οπτική: παράγει σε σχετικά μικρή κλίμακα, κρατά μετρημένες τις αυξήσεις τιμών και καλλιεργεί μια ατμόσφαιρα αποκλειστικότητας.

Υπάρχουν ξενοδόχοι που ταιριάζουν σε αυτή την περιγραφή. Δείτε την Rocco Forte Group, ιδιοκτήτρια του Brown’s. Παραμένει οικογενειακή και διαθέτει μόλις 15 ξενοδοχεία. Τα τελευταία χρόνια ανέβασε τις τιμές των δωματίων, αλλά περίπου όσο ανέβηκαν και τα κόστη.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται ώστε οι πελάτες να νιώθουν ξεχωριστοί. Ο θυρωρός του Brown’s, για παράδειγμα, καλωσορίζει τους επισκέπτες με το όνομά τους. Σε μια εποχή που πολλοί αναρωτιούνται τι ακριβώς σημαίνει «πολυτέλεια», η προσωπική πινελιά ίσως να είναι η απάντηση, καταλήγει ο Economist.

Economy
Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτικά στοιχεία
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Γάζα: «Η γενοκτονία σε αριθμούς» – Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους
Δύο χρόνια πολέμου 07.10.25

«Η γενοκτονία σε αριθμούς» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους στη Γάζα

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς στη Γάζα, δηλαδή ένα παιδί σκοτώνεται κάθε ώρα εδώ και 24 μήνες - Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο -

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25

«Ο Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
«Εγκλήματα πολέμου» 07.10.25

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες
Super League 07.10.25

Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες

Οι εξετάσεις του Σίριλ Ντέσερς έδειξαν ότι δεν υπάρχει υποτροπή, όμως ο Νιγηριανός επιθετικός θα μείνει ένα μήνα εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Δείτε βίντεο 07.10.25

40, 46 ή 48; - Ο Νετανιάχου είπε on air λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
