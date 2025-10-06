newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Οι αεροπορικές στρέφονται στην πολυτέλεια – Στοχεύουν στην premium εξυπηρέτηση
Διεθνής Οικονομία 06 Οκτωβρίου 2025

Οι αεροπορικές στρέφονται στην πολυτέλεια – Στοχεύουν στην premium εξυπηρέτηση

Η United, η Delta και η American είναι μεταξύ των μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών που αναδιαμορφώνουν τη διάταξη των καμπινών τους

Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χαβιάρι, σαμπάνια, χώρος να απλώσεις τα πόδια σου όσο μπορείς και οθόνες 27 ιντσών στις πλάτες των καθισμάτων. Οι Αμερικανοί δεν φείδονται χρημάτων για μια καλύτερη εμπειρία πτήσης και οι αεροπορικές εταιρείες ανακαινίζουν τις καμπίνες τους για να επωφεληθούν από τη ζήτηση.

Η United, η Delta και η American είναι μεταξύ των μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών που αναδιαμορφώνουν τη διάταξη των καμπινών τους, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ιδιωτικών σουιτών σε ορισμένες διεθνείς πτήσεις ευρείας ατράκτου, απευθυνόμενες σε ταξιδιώτες που αναζητούν πολυτέλεια.

«Πιθανώς υπήρχε πάντα μεγαλύτερη ζήτηση για premium, αλλά απλώς δεν ανταποκρινόμασταν σε αυτήν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της United Airlines Holdings Inc. Σκοτ Κίρμπι κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης στο Bloomberg News.

Ενώ η εταιρεία προσέφερε μεγαλύτερες θέσεις, δεν συμπεριλάμβανε άλλες ανέσεις, όπως πολυτελή γεύματα και την τελευταία τεχνολογία εν πτήσει. Τώρα η United προσφέρει όλα αυτά και οι πελάτες δεν τα χορταίνουν.

«Έχει υπάρξει μια τέτοια μετατόπιση όπου οι προσδοκίες των καταναλωτών είναι υψηλότερες από ποτέ», δήλωσε στο Bloomberg η Έμιλι Βάις, ανώτερη διευθύνουσα σύμβουλος της Accenture. Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να ευθυγραμμίσουν τις καμπίνες τους με αυτή τη μετατόπιση, είπε.

Ωστόσο, η αλλαγή έχει έρθει εις βάρος των καθισμάτων οικονομικής θέσης που οι περισσότεροι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αγοράζουν στα πίσω μέρη του αεροπλάνου. Σε μια εποχή που η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί σε μείωση των καταναλωτικών δαπανών σε συνηθισμένα είδη, οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς στοιχηματίζουν ότι οι ταξιδιωτικές συνήθειες των επιβατών με υψηλότερο εισόδημα θα είναι πιο ανθεκτικές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ύφεσης.

«Την τελευταία δεκαετία, η αύξηση των εσόδων από premium έχει ξεπεράσει την αύξηση των εσόδων από την κύρια καμπίνα», έγραψαν οι αναλυτές της Deutsche Bank σε πρόσφατο σημείωμα. Αυτοί οι πελάτες υψηλής ποιότητας είναι πιστοί, εκμεταλλευόμενοι άλλες προσφορές που σχετίζονται με την επωνυμία, όπως μια πιστωτική κάρτα και άλλες δραστηριότητες, «οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους», ανέφεραν οι αναλυτές, είπε.

Αναβαθμίσεις της United

Ο Εμπορικός Διευθυντής της United, Άντριου Νοτσέλα, δήλωσε ότι η Premium Plus, η καμπίνα μεταξύ της οικονομικής θέσης και των πιο πολυτελών θέσεων Polaris της αεροπορικής εταιρείας, είναι ώριμη για επέκταση. «Αυτή είναι η καμπίνα που αποφέρει πολύ καλές αποδόσεις», τόνισε στο Bloomberg.

Τον Μάιο, η United παρουσίασε το Elevated εσωτερικό της σε Boeing 787-9 που θα λειτουργούν κυρίως σε διεθνείς διαδρομές. Το αρχικό αεροσκάφος -με 99 premium θέσεις, ή περίπου το 45% του συνόλου- θα αρχίσει να πετά το 2026 μεταξύ Σαν Φρανσίσκο και Σιγκαπούρης και Σαν Φρανσίσκο και Λονδίνου.

Αυτά τα αεροπλάνα θα διαθέτουν οκτώ σουίτες στούντιο Polaris με περισσότερο χώρο, πόρτες για ιδιωτικότητα, καθίσματα πρόσβασης στο διάδρομο που ξαπλώνουν σε οριζόντια θέση και οθόνες 27 ιντσών στις πλάτες των καθισμάτων. Οι παροχές περιλαμβάνουν επίσης πιτζάμες με κουκούλα και παντόφλες, ακουστικά απομόνωσης  θορύβου και… χαβιάρι.

Ο αερομεταφορέας αναμένει τουλάχιστον 30 από τα αεροπλάνα του στόλου του έως το 2027. Τα έσοδα από premium αυξήθηκαν κατά 5,6% στο δεύτερο τρίμηνο της United, ενώ η οικονομική καμπίνα ήταν ζημιογόνος.

Πριν από δύο δεκαετίες, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της πρώτης θέσης σε σχέση με την οικονομική θέση, και λίγοι πελάτες εκμεταλλεύτηκαν την επιλογή υψηλής ποιότητας, δήλωσε ο Κίρμπι της United. Τώρα οι πελάτες έχουν περισσότερες επιλογές, ακόμη και στην υπόλοιπη καμπίνα επιβατών, και τους αρέσει.

Εμπειρία Premium

Οι πελάτες που ταξιδεύουν στις σουίτες κορυφαίας κατηγορίας έχουν συνήθως προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση για το check-in, στην ασφάλεια, στην επιβίβαση και στις αποσκευές, καθώς και πρόσβαση σε lounge.

«Αυτή η εμπειρία είναι πέρα ​​από τη σουίτα ή το κάθισμα συγκεκριμένα. Δεν είναι πραγματικά αυτό που συμβαίνει στο αεροσκάφος, αλλά ξεκινά με την εμπειρία κράτησης και επεκτείνεται μέχρι την παραλαβή αποσκευών», δήλωσε στο Bloomberg ο Τζεφ Ράισκαμπ, ​​αντιπρόεδρος και εκτελεστικός σύμβουλος φιλοξενίας στη Medallia, η οποία συμβουλεύει εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, σχετικά με την εμπειρία των πελατών.

Οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς αποκομίζουν δισεκατομμύρια μέσω των προγραμμάτων πιστωτικών καρτών και επιβράβευσης. Οι συμμετοχές σε προγράμματα επιβράβευσης έχουν αυξηθεί καθώς οι αεροπορικές εταιρείες τις συνέδεσαν με δωρεάν Wi-Fi εν πτήσει και αύξησαν τον αριθμό των τρόπων για να κερδίσουν πόντους όταν χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες που έχουν συν-εμπορική επωνυμία με μεγάλες τράπεζες. Οι καταναλωτές που συμμετέχουν στα προγράμματα συχνά αποκτούν πιστωτικές κάρτες και, με την πάροδο του χρόνου, ταξιδεύουν περισσότερο και μεταβαίνουν σε premium θέσεις.

Η Delta Air Lines θα έχει ρεκόρ θέσεων premium τον επόμενο χρόνο, ενώ η κύρια καμπίνα εσωτερικού θα παραμείνει σταθερή έως ελαφρώς μειωμένη, δήλωσε ο πρόεδρος Γκλεν Χαουενστάι. Πάνω από το 50% των εσόδων της συνδέεται με προϊόντα και υπηρεσίες premium, τέλη εκτός εισιτηρίων και πιστωτικές κάρτες, είπε σε ένα συνέδριο του κλάδου τον Σεπτέμβριο.

Η Delta ξεκίνησε να τοποθετεί σουίτες Delta One το 2017. Η αεροπορική εταιρεία επεκτείνει ενεργά τις premium καμπίνες και ανταμείβει τους πιο συχνούς επιβάτες της με αναβαθμίσεις.

Η American Airlines Group ξεκίνησε να πουλάει θέσεις Flagship Suite τον Ιούνιο σε ένα νέο αεροσκάφος Boeing Co. 787-9. Ο αερομεταφορέας αναμένει να έχει 30 νέα 787-9 έως το 2029, συμβάλλοντας στην αύξηση των καθισμάτων με δυνατότητα ανάκλησης και premium οικονομικής θέσης κατά το ήμισυ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η Flagship Suite τελικά θα βρίσκεται επίσης στα ανακαινισμένα αεροσκάφη Boeing 777-300 και Airbus SE A321XLR του αερομεταφορέα.

Οι 51 θέσεις Flagship Suites της American – συμπεριλαμβανομένων οκτώ που είναι μεγαλύτερες προτιμώμενες εκδόσεις – διαθέτουν πόρτες ιδιωτικότητας και περισσότερο χώρο για κρεβάτια και καθιστικό. Τα καθίσματα με δυνατότητα ανάκλησης διαθέτουν επιλογή «ξαπλώστρας» και υπάρχει ασύρματη βάση φόρτισης και γεύματα πολλαπλών πιάτων. Τα 32 αναβαθμισμένα premium economy καθίσματα της αεροπορικής εταιρείας περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενα στηρίγματα ποδιών και άλλα αξεσουάρ.

Η Delta πέρυσι αύξησε την Premium Select από διεθνείς διαδρομές στην εγχώρια αγορά σε ορισμένες πτήσεις Νέας Υόρκης-Λος Άντζελες. Η American θα αρχίσει να προσφέρει την Premium Economy θέση της στις πτήσεις Νέας Υόρκης-Λος Άντζελες τον Οκτώβριο.

Και στις δύο αεροπορικές εταιρείες, οι θέσεις διαθέτουν προτεραιότητα στο check-in, στην ασφάλεια και στην επιβίβαση, κιτ περιποίησης, περισσότερο χώρο για τα πόδια, επιλογές ζεστών -κυρίως- πιάτων, μαξιλάρι και κουβέρτα.

Πηγή: ot.gr

