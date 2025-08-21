Oι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες Delta Air Lines και United Airlines μηνύθηκαν από επιβάτες που ισχυρίστηκαν ότι πλήρωσαν επιπλέον χρήματα για να καθίσουν σε θέσεις με «παράθυρο», αλλά τελικά κατέληξαν σε θέσεις δίπλα σε έναν άδειο «τοίχο» του αεροπλάνου.

Οι ομαδικές αγωγές κατατέθηκαν κατά της United στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο και κατά της Delta στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με τους καταγγέλλοντες να απαιτούν εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες σε κάθε αερομεταφορέα.

Οι επιβάτες δήλωσαν ότι η Delta και η United δεν επισημαίνουν αυτές τις θέσεις κατά τη διαδικασία κράτησης, ακόμη και όταν τις χρεώνουν με δεκάδες ή ενίοτε και εκατοντάδες δολάρια

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι ορισμένα αεροσκάφη Boeing 737, Boeing 757 και Airbus A321 διαθέτουν καθίσματα που κανονικά θα περιείχαν παράθυρα, αλλά δεν διαθέτουν τέτοια καθίσματα λόγω της τοποθέτησης των αγωγών κλιματισμού, των ηλεκτρικών αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων.

Χωρίς επισήμανση οι επίμαχες θέσεις σε Delta – United

Οι επιβάτες δήλωσαν ότι η Delta και η United δεν επισημαίνουν αυτές τις θέσεις κατά τη διαδικασία κράτησης, σε αντίθεση με ανταγωνιστές όπως η Alaska Airlines και American Airlines, ακόμη και όταν χρεώνουν δεκάδες ή περιστασιακά εκατοντάδες δολάρια για αυτά.

Οι αγωγές αναφέρουν ότι οι άνθρωποι αγοράζουν καθίσματα δίπλα στο παράθυρο για διάφορους λόγους, όπως για να αντιμετωπίσουν τον φόβο της πτήσης ή της ναυτίας, να απασχολήσουν ένα παιδί, να έχουν επιπλέον φως ή να παρακολουθήσουν τον κόσμο από ψηλά.

«Αν οι ενάγοντες και τα μέλη της τάξης γνώριζαν ότι οι θέσεις που αγόραζαν (ήταν) χωρίς παράθυρα, δεν θα τις είχαν επιλέξει — πόσο μάλλον δεν θα είχαν πληρώσει επιπλέον», ανέφερε η καταγγελία της United. Η καταγγελία της Delta περιείχε παρόμοια διατύπωση.

Η Delta έχει έδρα την Ατλάντα και η United στο Σικάγο.

Τα συμπληρωματικά έσοδα από την επιλογή θέσης, τα τέλη αποσκευών, τις αναβαθμίσεις καμπίνας, τα σαλόνια αεροδρομίων και άλλες υπηρεσίες βοηθούν τους αερομεταφορείς να αποκομίζουν περισσότερα χρήματα όταν πετούν, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές τιμές χαμηλότερες.

Ο Κάρτερ Γκρίνμπαουμ, δικηγόρος του οποίου η εταιρεία κατέθεσε τις δύο αγωγές, δήλωσε ότι η δυνατότητα εύρεσης πληροφοριών από ιστότοπους τρίτων δεν δικαιολογεί τη συμπεριφορά της Delta και της United.

«Μια εταιρεία δεν μπορεί να παρουσιάζει με λανθασμένο τρόπο τη φύση των προϊόντων που πωλεί και στη συνέχεια να βασίζεται σε κριτικές τρίτων για να πει ότι ένας πελάτης θα έπρεπε να γνωρίζει ότι έλεγε ψέματα», ανέφερε.

