Είκοσι πέντε άνθρωποι που επέβαιναν σε πτήση της Delta Air Lines από το Σολτ Λέικ Σίτι προς το Άμστερνταμ τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Μινεάπολης στις ΗΠΑ, έπειτα από ισχυρές αναταράξεις του αεροπλάνου.

Περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση, ο πιλότος αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το διεθνές αεροδρόμιο Μινεάπολις-Σεν Πολ, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Το Airbus A330-900 προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης γύρω στις 19:45 τοπική ώρα. Στην πτήση επέβαιναν 275 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου προσέγγισε το αεροσκάφος μαζί με τους τραυματιοφορείς, οι οποίοι μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία για αξιολόγηση της κατάστασής τους και θεραπεία.

«Άνθρωποι που δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας πετάχτηκαν από τις θέσεις τους. Χτύπησαν στην οροφή και στη συνέχεια έπεσαν στο δάπεδο», δήλωσε μία επιβάτιδα στο ABC News. «Και τα καροτσάκια χτύπησαν επίσης στην οροφή και έπεσαν στο δάπεδο και άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αυτό συνέβη αρκετές φορές, ήταν πραγματικά τρομακτικό» πρόσθεσε.

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» ανέφερε η Delta σε ανακοίνωσή της διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται δίπλα στους επιβάτες, προσφέροντας άμεση υποστήριξη για να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες.

25 people onboard Delta flight 56 were taken to hospital after the flight experienced what the airline is calling “significant turbulence” and diverted to Minneapolis. Details and data: https://t.co/MXMV7CHQl8 pic.twitter.com/4WZ9ccRusZ

— Flightradar24 (@flightradar24) July 31, 2025