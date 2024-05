Τι είναι οι αναταράξεις στα αεροπλάνα; Και πόσο επικίνδυνες είναι για τους επιβάτες;

Ένας επιβάτης σκοτώθηκε και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν την Τρίτη λόγω αναταράξεων σε πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, ένα σπάνιο αλλά όχι πρωτοφανές περιστατικό.

Οι αναταράξεις στη διάρκεια πτήσεων συνήθως είναι απλά ενοχλητικέςμ ή μπορεί να φέρουν ναυτία. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις όμως μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή και βλάβες στο αεροσκάφος.

Οι περισσότεροι στην Ελλάδα θα θυμούνται το δυστύχημα με το υπηρεσιακό Falcon της ελληνικής κυβέρνησης το 1999, όταν το αεροπλάνο έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις πάνω από το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του και ακόμα τέσσερα άτομα.

A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured. pic.twitter.com/MIYPmMEWYK

— Rudra 🔱 (@invincible39) May 21, 2024