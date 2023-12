Ισχυρές αναταράξεις σε πτήση οδήγησαν 11 επιβάτες στο νοσοκομείο

Ισχυρές έως και τρομακτικές αναταράξεις σημειώθηκαν σε αεροπορική πτήση από τα Μπαρμπέιντος με προορισμό το Μάντσεστερ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 επιβατών.

Στην πτήση της εταιρείας Maleth Aero επέβαιναν συνολικά 225 άτομα. Οι αναταράξεις σημειώθηκαν σχεδόν 2 ώρες μετά την απογείωση με αποτέλεσμα οι πιλότοι να ζητήσουν έκτακτη προσγείωση στις Βερμούδες, όπου όλοι οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Κατά την προσγείωση, οι τραυματισμένοι επιβάτες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Τα 13 μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν.

A #MalethAero Flight 1975 from #Barbados to #Manchester experienced severe ‘clear-air turbulences’ while cruising at 38,000 ft. The flight diverted to #Bermuda , and passengers spent the Christmas & Boxing Day there (with 11 seriously injured) #avgeeks #airlines pic.twitter.com/AEBqRLoMhq

Η πτήση 1975 της Maleth Aero είχε απογειωθεί από τα Μπαρμπέιντος με μία ώρα καθυστέρηση και αναμενόταν να φθάσει στο Μάντσεστερ λίγο πριν από τις 6 το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Independent, η πτήση έφτασε στον προορισμό της τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (27/12).

📰Eleven passengers sustained minor injuries during an unexpected turbulence incident on an Airbus A330-200 (Reg. 9H-MF) operated by Maleth Aero operating flight DB1975 traveling from Bridgetown, Barbados, to Manchester, UK.✈️

— RadarBox (@RadarBoxCom) December 27, 2023