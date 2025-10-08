Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus

«Τον Μάρτιο του 2023, δύο γεγονότα συνέπεσαν τυχαία και σηματοδότησαν μια στροφή στον τρόπο που ντυνόμαστε: η πρεμιέρα της τέταρτης και τελευταίας σεζόν της σειράς Succession και η δίκη της Γκουίνεθ Πάλτροου για ένα ατύχημα που είχε στο σκι» παρατηρεί η Susana Molina στην El País στο άρθρο της με τίτλο «Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι;» και συνεχίζει τη σκέψη της:

«Τόσο οι χαρακτήρες της σειράς του HBO όσο και η καλιφορνέζα ηθοποιός και επιχειρηματίας έγιναν viral για τα ρούχα τους: ένα στυλ που ονομάζεται “σιωπηλή πολυτέλεια” και που, αν και αρχικά ήταν προσβάσιμο μόνο στις ελίτ, τελικά διαδόθηκε στο street style χάρη στo fast fashion.

»Αυτή η αισθητική χαρακτηρίζεται από ουδέτερους τόνους (που κυμαίνονται από λευκό και μαύρο έως μπεζ, γκρι ή μπλε), πολύ καθαρές γραμμές, απουσία λογότυπων ή έντονων εκτυπώσεων και — εδώ είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά — υλικά κορυφαίας ποιότητας, όπως κασμίρ ή μαλλί μερινό, από μάρκες όπως The Row, Celine ή Loro Piana».

Κοιτάξτε τι γίνεται στα σόσιαλ μίντια

Τίποτα εντελώς καινούργιο θα πει κάποιος -πρώτα ο Steve Jobs και μετά άλλοι γκουρού της τεχνολογίας είχαν ήδη επιλέξει να ντύνονται με ομοιόμορφα ρούχα — που φαίνονται απλά αλλά στην πραγματικότητα κοστίζουν μια περιουσία — για να δείξουν διακριτικότητα και να συσχετιστούν με μια εικόνα επιτυχίας που επιτεύχθηκε χωρίς να τραβήξουν την προσοχή.

«Τώρα, καθώς η οικονομική ανισότητα συνεχίζει να αυξάνεται, φαίνεται ότι οι υπόλοιποι από εμάς θέλουμε να μιμηθούμε το 1% του πληθυσμού που κατέχει περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πλούτου, σύμφωνα με την έκθεση The Law of the Richest της Oxfam» εξηγεί η Susana Molina στην El País.

«Αρκεί να κοιτάξετε γύρω σας στα γραφεία ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το διαπιστώσετε. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από περιεχόμενο που προσφέρει κόλπα για να κάνετε το σπίτι ή την ντουλάπα σας να φαίνονται ακριβά με πολύ λίγα χρήματα».

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξεταστεί μέσω της θεωρίας του habitus του Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu, ο οποίος όρισε το συμβολικό κεφάλαιο ως την αναγνώριση και την αξία που αποδίδουμε σε ένα άτομο, η οποία δεν βασίζεται στην υλική αξία αλλά στην κοινωνική αντίληψη και αποδοχή

Φταίει όμως και το White Lotus

«Πρόκειται για μια αισθητική που, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει από τότε που υπάρχουν άνθρωποι με χρήματα, και δεν τη θεωρώ τάση, αλλά μάλλον μια καταναλωτική στάση που έχει γίνει της μόδας λόγω ορισμένων πολιτιστικών γεγονότων ή τάσεων, όπως οι σειρές», εξηγεί η Coro Saldaña, διευθύντρια μόδας και λιανικής πώλησης, αναφερόμενη στην επιτυχία της σειράς Succession, καθώς και σε άλλες παραγωγές όπως The White Lotus, Nine Perfect Strangers ή Big Little Lies.

Άλλες αιτίες, λέει, περιλαμβάνουν τη μεταπανδημική διάθεση και το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, που ενθαρρύνει όσους διαθέτουν τους περισσότερους πόρους να ξοδεύουν τα χρήματά τους με μεγαλύτερη διακριτικότητα: «Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι επιδείξεις μόδας ήταν σαν πένθος, και αυτό είναι επίσης μια ανταπόκριση στην τρέχουσα συγκυρία για να δείξουμε λίγο σεβασμό».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Saldaña, το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια θετική προσωπική εικόνα στον χώρο εργασίας: «Παρατηρώ, ειδικά στις γυναίκες, ότι έχει να κάνει με το να έχεις μια συγκεκριμένη, πολύ προσεγμένη αισθητική που συνδέεται με τον ψηφιακό κόσμο».

Αυτό πάλι, που όλοι βγαίνουμε στην κάμερα, που το πας;

Σε αυτό το πλαίσιο, η αισθητική είναι σκόπιμα διακριτική και μινιμαλιστική, σχεδιασμένη ώστε να μην τραβάει την προσοχή κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων, παρουσιάσεων ή φωτογραφιών, όπου τα φανταχτερά ή πολύπλοκα ρούχα μπορεί να αποσπούν την προσοχή ή να φαίνονται αντιεπαγγελματικά στην κάμερα.

Και εδώ μπαίνει η πίεση για την αναζήτηση έγκρισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον Saldaña, αυτή η αποστειρωμένη ή μινιμαλιστική αισθητική (η οποία επεκτείνεται και στην εσωτερική διακόσμηση) «ανταμείβεται περισσότερο από τον αλγόριθμο, καθιστώντας το περιεχόμενο πιο επαναχρησιμοποιήσιμο, επειδή μεγιστοποιεί την αφοσίωση και φαίνεται καλύτερο στο feed. Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους ψηφιακούς δημιουργούς να προωθήσουν λίγο περισσότερο αυτόν τον τύπο αισθητικής».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rudi-Lee McCarthy (@rudilee.mccarthy)

Μια «παράσταση» πλούτου

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα γόνιμο έδαφος για το παιχνίδι του φαίνεσθαι πλούσιος χωρίς να είσαι πραγματικά.

«Τα πολυτελή ταξίδια και οι μυστικές αποδράσεις φαίνεται να έχουν πάψει να είναι αποκλειστικά προνόμια, σχεδόν κανονικοποιώντας τον εαυτό τους στους ψηφιακούς χώρους, ενώ το 33,4% των Ισπανών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει διακοπές» σχολιάζει η Susana Molina στην El País, ενώ και στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ανάλογη, ένας στου δύο Έλληνες αδυνατεί να πάει διακοπές, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ.

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξεταστεί μέσω της θεωρίας του habitus του Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu, ο οποίος όρισε το συμβολικό κεφάλαιο ως την αναγνώριση και την αξία που αποδίδουμε σε ένα άτομο, η οποία δεν βασίζεται στην υλική αξία αλλά στην κοινωνική αντίληψη και αποδοχή.

«Αν και το συμβολικό κεφάλαιο μπορεί να είναι πολύ ελκυστικό στον ψηφιακό κόσμο, αν δεν καταφέρει να μετατραπεί σε οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτιστικό κεφάλαιο, μπορεί να είναι πολύ εύθραυστο», εξηγεί η Lu Beccassino, κολομβιανή ψυχολόγος με ειδίκευση στην κοινωνιολογία και τις πολιτικές επιστήμες.

Τα χρήματα από μόνα τους δεν αγοράζουν την τάξη

«Για να μπορέσεις να εκτιμήσεις αν μια εικόνα αξίζει περισσότερο από τα χρήματα, πρέπει να είσαι σε θέση να το μεταφράσεις σε ό,τι σου προσφέρει», συνεχίζει. «Κάτι έχει αξία στο βαθμό που επιτυγχάνει κάτι: πρόσβαση, εξουσία λήψης αποφάσεων, ελευθερία, κοινωνική εκτίμηση… Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου επιτρέπουν να δημιουργήσεις εμφανίσεις που μπορούν να σου προσφέρουν, για παράδειγμα, πρόσβαση σε αποκλειστικούς χώρους, ευκαιρίες ή αναγνώριση.

»Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χρήματα μπορούν επίσης να σου αγοράσουν το αντίστοιχο όλων αυτών. Σε άλλες, τα χρήματα δεν αρκούν και πρέπει να κατανοήσεις ορισμένους κοινωνικούς κώδικες. Εδώ μπαίνει η ιδέα ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν αγοράζουν την τάξη, όπως φαίνεται από τη διάκριση εναντίον των νεόπλουτων».

Το 1925, ο F. Scott Fitzgerald το απεικόνισε στο έργο του «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι» μέσω του πρωταγωνιστή του, Τζέι Γκάτσμπι, ενός άνδρα που συγκέντρωσε μια τεράστια περιουσία γρήγορα και μυστηριωδώς, χωρίς να ανήκει στην παραδοσιακή αριστοκρατία

Ο νεόπλουτος του F. Scott Fitzgerald

Ο όρος nouveau riche προέρχεται από τα γαλλικά και σημαίνει «νέος πλούσιος». Χρησιμοποιήθηκε τον 19ο αιώνα από την ελίτ για να επικρίνει όσους είχαν πλουτίσει χάρη στην Βιομηχανική Επανάσταση.

Το 1925, ο F. Scott Fitzgerald το απεικόνισε στο έργο του «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι» μέσω του πρωταγωνιστή του, Τζέι Γκάτσμπι, ενός άνδρα που συγκέντρωσε μια τεράστια περιουσία γρήγορα και μυστηριωδώς, χωρίς να ανήκει στην παραδοσιακή αριστοκρατία.

Αν και ο Γκάτσμπι διοργάνωνε πολυτελείς δεξιώσεις με την ελπίδα να κερδίσει ξανά την αγάπη της Ντέιζι, δεν κατάφερε ποτέ να γίνει πλήρως αποδεκτός από εκείνους που είχαν γεννηθεί σε προνομιούχες κοινωνικές θέσεις.

«Όπως εξηγεί ο Bourdieu, ο habitus διαμορφώνεται μέσω διαδικασιών κοινωνικοποίησης: μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, μεταξύ φίλων και μέσω άλλων θεσμών που διαμορφώνουν τις διαθέσεις, τις προτιμήσεις και τους τρόπους με τους οποίους κινούμαστε στον κόσμο», λέει η Beccassino.

«Γι’ αυτό οι λεγόμενοι «νέοι πλούσιοι» έχουν συχνά διαφορετικό habitus, το οποίο οδηγεί στον αποκλεισμό, καθώς στερούνται του πολιτισμικού και συμβολικού κεφαλαίου που διακρίνει την ανώτερη τάξη με ιστορικό οικογενειακών προνομίων».

Προσθέτει: «Δεν έχουν τα γούστα, τον τρόπο ομιλίας ή τη συμπεριφορά της παραδοσιακής ανώτερης τάξης, κάτι που συχνά οδηγεί σε μορφές συμβολικής βίας, όπως η γελοιοποίηση, η περιφρόνηση ή η διάκριση. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι μια προσπάθεια διατήρησης της νομιμότητας και της εξουσίας της παραδοσιακής ελίτ, μέσω της διαφοροποίησής της από τους νεοφερμένους».

Στερούνται του πολιτισμικού και συμβολικού κεφαλαίου

«Όπως εξηγεί ο Bourdieu, ο habitus διαμορφώνεται μέσω διαδικασιών κοινωνικοποίησης: στην οικογένεια, στο σχολείο, στον κύκλο των φίλων και σε άλλους θεσμούς που διαμορφώνουν τις διαθέσεις, τις προτιμήσεις και τους τρόπους συμπεριφοράς μας στον κόσμο», λέει η Beccassino.

«Επομένως, οι λεγόμενοι νεόπλουτοι έχουν συχνά έναν ξεχωριστό habitus, και αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό, καθώς στερούνται του πολιτισμικού και συμβολικού κεφαλαίου που διακρίνει την ανώτερη τάξη με οικογενειακή ιστορία προνομίων».

Εξηγεί: «Δεν έχουν τα γούστα, τον τρόπο ομιλίας ή συμπεριφοράς της παραδοσιακής ανώτερης τάξης, και αυτό συχνά οδηγεί σε μορφές συμβολικής βίας, όπως χλευασμός, περιφρόνηση ή διάκριση. Αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να προσπαθούν να διατηρήσουν τη νομιμότητα και τη θέση εξουσίας της παραδοσιακής ελίτ, διαφοροποιώντας τον εαυτό τους από τους νεοφερμένους».

Η εμμονή με τα «παλιά χρήματα»

Ακόμη και μεταξύ των πλουσίων υπάρχουν κοινωνικές τάξεις. Ενώ οι μεγιστάνες της τεχνολογίας — ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους — έχουν καταφέρει να υιοθετήσουν την αισθητική της σιωπηλής πολυτέλειας, τα παλιά χρήματα — μια άλλη τάση που κυριαρχεί στα κοινωνικά μέσα — είναι πολύ πιο πριβέ.

Μερικοί χρήστες του TikTok παρουσιάζουν ακόμη και τα ρούχα τους, αστειευόμενοι: «Όταν η εμφάνιση των παλιών μου χρημάτων μετατρέπεται σε εμφάνιση “χρειάζομαι χρήματα”».

«Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για το στυλ των παλαιών πλούσιων ως μια αισθητική που υποτίθεται ότι αντανακλά την κληρονομική περιουσία, αλλά είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της εμφάνισης ενός habitus και του πραγματικού συμβολικού κεφαλαίου», λέει η Beccassino. «Το να φοράς ένα polo shirt ή μια πλισέ φούστα μπορεί να μιμείται ορισμένους οπτικούς κώδικες της ελίτ, αλλά δεν ισοδυναμεί με το να ανήκεις σε αυτήν.

» Οι ελίτ τείνουν να προστατεύουν την προνομιακή τους θέση μετατοπίζοντας συνεχώς τα νόμιμα σημάδια διάκρισης προς μορφές που είναι πιο δύσκολο να μιμηθούν: να έχουν σπουδάσει σε συγκεκριμένα ιδρύματα, να έχουν αναγνωρισμένο επώνυμο, να κάνουν διακοπές σε αποκλειστικά μέρη ή να είναι μέλη κοινωνικών λεσχών με περιορισμένη πρόσβαση. Αυτές οι πρακτικές υποδηλώνουν μια πορεία και ένα αίσθημα ανήκειν, όχι μόνο μια αισθητική χειρονομία». Αλλά το γεγονός ότι είναι απρόσιτο δεν φαίνεται να μας εμποδίζει να προσπαθούμε να μιμηθούμε αυτό το στυλ.

H δημοσιογράφος Lisa Birnbach εξέδωσε το The Official Preppy Handbook, ένα βιβλίο που περιγράφει τα ρούχα, τη μουσική, τη διακόσμηση και τον τρόπο ομιλίας όσων ενσαρκώνουν φυσικά το στυλ preppy

True Prep: It’s a Whole New Old World

Στη δεκαετία του 1960, ο ιδιοκτήτης της ιαπωνικής μάρκας Van Jacket έστειλε έναν φωτογράφο και μια ομάδα συγγραφέων στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποτυπώσουν την ουσία του στυλ Ivy League: Yale, Princeton, Harvard και άλλα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο Take Ivy, το οποίο έγινε τόσο δημοφιλές που εξαντλήθηκε αρχικά, στη συνέχεια έγινε συλλεκτικό αντικείμενο και, περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο ανεξάρτητος εκδοτικός οίκος powerHouse Books το επανέκδωσε.

Το 1980, το φαινόμενο επαναλήφθηκε: η δημοσιογράφος Lisa Birnbach εξέδωσε το The Official Preppy Handbook, ένα βιβλίο που περιγράφει τα ρούχα, τη μουσική, τη διακόσμηση και τον τρόπο ομιλίας όσων ενσαρκώνουν φυσικά το στυλ preppy — ένας όρος που προέρχεται από τα προπαρασκευαστικά σχολεία, ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου τα παιδιά της ελίτ των ΗΠΑ προετοιμάζονται για τα πανεπιστήμια της Ivy League.

Αν και αρχικά γράφτηκε με ειρωνεία, το βιβλίο έγινε ένας οδηγός στυλ που παρέμεινε στη λίστα των μπεστ σέλερ της εφημερίδας The New York Times για 38 εβδομάδες. Το 2010, η Birnbach ενημέρωσε τον οδηγό με το βιβλίο True Prep: It’s a Whole New Old World, το οποίο εξηγούσε τις τάσεις που διαμόρφωναν τη νέα γενιά της ελίτ, από τη γιόγκα και τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τα ριάλιτι σόου.

Φτωχός και ταπεινωμένος

«Σύμφωνα με όσα πρότεινε ο Αμερικανός φιλόσοφος, Michael Sandel, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για να ξεφύγεις από τη διπλή σκληρότητα της φτώχειας σήμερα: δεν είσαι απλώς φτωχός, αλλά και ταπεινωμένος επειδή είσαι φτωχός», λέει η Beccassino.

«Σου λένε ότι φταις εσύ, λόγω έλλειψης προσπάθειας ή νοοτροπίας. Δεν υποφέρεις μόνο από οικονομική αβεβαιότητα, αλλά και από έλλειψη κοινωνικής εκτίμησης. Σε αυτό το σενάριο, η προσπάθεια να φαίνεσαι πλουσιότερος από ό,τι είσαι στην πραγματικότητα μπορεί να είναι μια προσπάθεια να ξεφύγεις από τον δεύτερο τύπο αβεβαιότητας: αυτόν της κοινωνικής αναγνώρισης και εκτίμησης».

Συνεχίζει: «Από τη θεωρία του Bourdieu, αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια μορφή συμβολικής βίας: η αποτυχία παρουσιάζεται ως ατομική ευθύνη και οι δομικές συνθήκες γίνονται αόρατες. Όχι μόνο η έλλειψη χρημάτων περιφρονείται, αλλά και ο habitus που συνδέεται με τις εργατικές τάξεις: ο τρόπος που μιλούν, ντύνονται, κινούνται…

»Παρουσιάζονται ως άτομα χωρίς κοινωνική αξία. Και, σε αυτό το πλαίσιο, η προσποίηση της επιτυχίας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος διεκδίκησης κοινωνικής εκτίμησης σε ένα πεδίο που τιμωρεί την κοινωνική προέλευση. Δεν πρόκειται απλώς για το να καυχιέσαι ότι ταξιδεύεις ή ότι έχεις ρούχα σχεδιαστών, αλλά μάλλον για το να ξεφύγεις από το στίγμα της επισφάλειας».

Γιατί, τελικά, είτε μας αρέσει είτε όχι, «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανοίγουν ένα πεδίο στο οποίο αυτοί οι κώδικες ενδυναμώνουν τους ανθρώπους και δημιουργούν ένα είδος κεφαλαίου που μπορεί να τους εξασφαλίσει πρόσβαση σε επαφές, προνομιακούς χώρους και χρήματα».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Lawrence Krowdeed / Unsplash