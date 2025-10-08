Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus
Stories 08 Οκτωβρίου 2025 | 14:20

Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus

«Ο τρόπος που ντυνόμαστε και τα σχέδια που κάνουμε έχουν γίνει ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Η οικονομική αβεβαιότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό το φαινόμενο» γράφει η Susana Molina στην El País.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

«Τον Μάρτιο του 2023, δύο γεγονότα συνέπεσαν τυχαία και σηματοδότησαν μια στροφή στον τρόπο που ντυνόμαστε: η πρεμιέρα της τέταρτης και τελευταίας σεζόν της σειράς Succession και η δίκη της Γκουίνεθ Πάλτροου για ένα ατύχημα που είχε στο σκι» παρατηρεί η Susana Molina στην El País στο άρθρο της με τίτλο «Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι;» και συνεχίζει τη σκέψη της:

«Τόσο οι χαρακτήρες της σειράς του HBO όσο και η καλιφορνέζα ηθοποιός και επιχειρηματίας έγιναν viral για τα ρούχα τους: ένα στυλ που ονομάζεται “σιωπηλή πολυτέλεια” και που, αν και αρχικά ήταν προσβάσιμο μόνο στις ελίτ, τελικά διαδόθηκε στο street style χάρη στo fast fashion.

»Αυτή η αισθητική χαρακτηρίζεται από ουδέτερους τόνους (που κυμαίνονται από λευκό και μαύρο έως μπεζ, γκρι ή μπλε), πολύ καθαρές γραμμές, απουσία λογότυπων ή έντονων εκτυπώσεων και — εδώ είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά — υλικά κορυφαίας ποιότητας, όπως κασμίρ ή μαλλί μερινό, από μάρκες όπως The Row, Celine ή Loro Piana».

Κοιτάξτε τι γίνεται στα σόσιαλ μίντια

Τίποτα εντελώς καινούργιο θα πει κάποιος -πρώτα ο Steve Jobs και μετά άλλοι γκουρού της τεχνολογίας είχαν ήδη επιλέξει να ντύνονται με ομοιόμορφα ρούχα — που φαίνονται απλά αλλά στην πραγματικότητα κοστίζουν μια περιουσία — για να δείξουν διακριτικότητα και να συσχετιστούν με μια εικόνα επιτυχίας που επιτεύχθηκε χωρίς να τραβήξουν την προσοχή.

«Τώρα, καθώς η οικονομική ανισότητα συνεχίζει να αυξάνεται, φαίνεται ότι οι υπόλοιποι από εμάς θέλουμε να μιμηθούμε το 1% του πληθυσμού που κατέχει περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πλούτου, σύμφωνα με την έκθεση The Law of the Richest της Oxfam» εξηγεί η Susana Molina στην El País.

«Αρκεί να κοιτάξετε γύρω σας στα γραφεία ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το διαπιστώσετε. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από περιεχόμενο που προσφέρει κόλπα για να κάνετε το σπίτι ή την ντουλάπα σας να φαίνονται ακριβά με πολύ λίγα χρήματα».

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξεταστεί μέσω της θεωρίας του habitus του Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu, ο οποίος όρισε το συμβολικό κεφάλαιο ως την αναγνώριση και την αξία που αποδίδουμε σε ένα άτομο, η οποία δεν βασίζεται στην υλική αξία αλλά στην κοινωνική αντίληψη και αποδοχή

YouTube thumbnail

Φταίει όμως και το White Lotus

«Πρόκειται για μια αισθητική που, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει από τότε που υπάρχουν άνθρωποι με χρήματα, και δεν τη θεωρώ τάση, αλλά μάλλον μια καταναλωτική στάση που έχει γίνει της μόδας λόγω ορισμένων πολιτιστικών γεγονότων ή τάσεων, όπως οι σειρές», εξηγεί η Coro Saldaña, διευθύντρια μόδας και λιανικής πώλησης, αναφερόμενη στην επιτυχία της σειράς Succession, καθώς και σε άλλες παραγωγές όπως The White Lotus, Nine Perfect Strangers ή Big Little Lies.

Άλλες αιτίες, λέει, περιλαμβάνουν τη μεταπανδημική διάθεση και το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, που ενθαρρύνει όσους διαθέτουν τους περισσότερους πόρους να ξοδεύουν τα χρήματά τους με μεγαλύτερη διακριτικότητα: «Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι επιδείξεις μόδας ήταν σαν πένθος, και αυτό είναι επίσης μια ανταπόκριση στην τρέχουσα συγκυρία για να δείξουμε λίγο σεβασμό».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Saldaña, το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια θετική προσωπική εικόνα στον χώρο εργασίας: «Παρατηρώ, ειδικά στις γυναίκες, ότι έχει να κάνει με το να έχεις μια συγκεκριμένη, πολύ προσεγμένη αισθητική που συνδέεται με τον ψηφιακό κόσμο».

Αυτό πάλι, που όλοι βγαίνουμε στην κάμερα, που το πας;

Σε αυτό το πλαίσιο, η αισθητική είναι σκόπιμα διακριτική και μινιμαλιστική, σχεδιασμένη ώστε να μην τραβάει την προσοχή κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων, παρουσιάσεων ή φωτογραφιών, όπου τα φανταχτερά ή πολύπλοκα ρούχα μπορεί να αποσπούν την προσοχή ή να φαίνονται αντιεπαγγελματικά στην κάμερα.

Και εδώ μπαίνει η πίεση για την αναζήτηση έγκρισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον Saldaña, αυτή η αποστειρωμένη ή μινιμαλιστική αισθητική (η οποία επεκτείνεται και στην εσωτερική διακόσμηση) «ανταμείβεται περισσότερο από τον αλγόριθμο, καθιστώντας το περιεχόμενο πιο επαναχρησιμοποιήσιμο, επειδή μεγιστοποιεί την αφοσίωση και φαίνεται καλύτερο στο feed. Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους ψηφιακούς δημιουργούς να προωθήσουν λίγο περισσότερο αυτόν τον τύπο αισθητικής».

Μια «παράσταση» πλούτου

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα γόνιμο έδαφος για το παιχνίδι του φαίνεσθαι πλούσιος χωρίς να είσαι πραγματικά.

«Τα πολυτελή ταξίδια και οι μυστικές αποδράσεις φαίνεται να έχουν πάψει να είναι αποκλειστικά προνόμια, σχεδόν κανονικοποιώντας τον εαυτό τους στους ψηφιακούς χώρους, ενώ το 33,4% των Ισπανών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει διακοπές» σχολιάζει η Susana Molina στην El País, ενώ και στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ανάλογη, ένας στου δύο Έλληνες αδυνατεί να πάει διακοπές, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ.

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξεταστεί μέσω της θεωρίας του habitus του Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu, ο οποίος όρισε το συμβολικό κεφάλαιο ως την αναγνώριση και την αξία που αποδίδουμε σε ένα άτομο, η οποία δεν βασίζεται στην υλική αξία αλλά στην κοινωνική αντίληψη και αποδοχή.

«Αν και το συμβολικό κεφάλαιο μπορεί να είναι πολύ ελκυστικό στον ψηφιακό κόσμο, αν δεν καταφέρει να μετατραπεί σε οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτιστικό κεφάλαιο, μπορεί να είναι πολύ εύθραυστο», εξηγεί η Lu Beccassino, κολομβιανή ψυχολόγος με ειδίκευση στην κοινωνιολογία και τις πολιτικές επιστήμες.

Τα χρήματα από μόνα τους δεν αγοράζουν την τάξη

«Για να μπορέσεις να εκτιμήσεις αν μια εικόνα αξίζει περισσότερο από τα χρήματα, πρέπει να είσαι σε θέση να το μεταφράσεις σε ό,τι σου προσφέρει», συνεχίζει. «Κάτι έχει αξία στο βαθμό που επιτυγχάνει κάτι: πρόσβαση, εξουσία λήψης αποφάσεων, ελευθερία, κοινωνική εκτίμηση… Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου επιτρέπουν να δημιουργήσεις εμφανίσεις που μπορούν να σου προσφέρουν, για παράδειγμα, πρόσβαση σε αποκλειστικούς χώρους, ευκαιρίες ή αναγνώριση.

»Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χρήματα μπορούν επίσης να σου αγοράσουν το αντίστοιχο όλων αυτών. Σε άλλες, τα χρήματα δεν αρκούν και πρέπει να κατανοήσεις ορισμένους κοινωνικούς κώδικες. Εδώ μπαίνει η ιδέα ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν αγοράζουν την τάξη, όπως φαίνεται από τη διάκριση εναντίον των νεόπλουτων».

Το 1925, ο F. Scott Fitzgerald το απεικόνισε στο έργο του «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι» μέσω του πρωταγωνιστή του, Τζέι Γκάτσμπι, ενός άνδρα που συγκέντρωσε μια τεράστια περιουσία γρήγορα και μυστηριωδώς, χωρίς να ανήκει στην παραδοσιακή αριστοκρατία

Ο Τζέιμς Ρένι και η Φλόρενς Έλντριτζ στην θεατρική παράσταση της δραματοποίησης του Όουεν Ντέιβις του έργου «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι», 1926 / Public Domain

Ο νεόπλουτος του F. Scott Fitzgerald

Ο όρος nouveau riche προέρχεται από τα γαλλικά και σημαίνει «νέος πλούσιος». Χρησιμοποιήθηκε τον 19ο αιώνα από την ελίτ για να επικρίνει όσους είχαν πλουτίσει χάρη στην Βιομηχανική Επανάσταση.

Το 1925, ο F. Scott Fitzgerald το απεικόνισε στο έργο του «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι» μέσω του πρωταγωνιστή του, Τζέι Γκάτσμπι, ενός άνδρα που συγκέντρωσε μια τεράστια περιουσία γρήγορα και μυστηριωδώς, χωρίς να ανήκει στην παραδοσιακή αριστοκρατία.

Αν και ο Γκάτσμπι διοργάνωνε πολυτελείς δεξιώσεις με την ελπίδα να κερδίσει ξανά την αγάπη της Ντέιζι, δεν κατάφερε ποτέ να γίνει πλήρως αποδεκτός από εκείνους που είχαν γεννηθεί σε προνομιούχες κοινωνικές θέσεις.

«Όπως εξηγεί ο Bourdieu, ο habitus διαμορφώνεται μέσω διαδικασιών κοινωνικοποίησης: μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, μεταξύ φίλων και μέσω άλλων θεσμών που διαμορφώνουν τις διαθέσεις, τις προτιμήσεις και τους τρόπους με τους οποίους κινούμαστε στον κόσμο», λέει η Beccassino.

«Γι’ αυτό οι λεγόμενοι «νέοι πλούσιοι» έχουν συχνά διαφορετικό habitus, το οποίο οδηγεί στον αποκλεισμό, καθώς στερούνται του πολιτισμικού και συμβολικού κεφαλαίου που διακρίνει την ανώτερη τάξη με ιστορικό οικογενειακών προνομίων».

Προσθέτει: «Δεν έχουν τα γούστα, τον τρόπο ομιλίας ή τη συμπεριφορά της παραδοσιακής ανώτερης τάξης, κάτι που συχνά οδηγεί σε μορφές συμβολικής βίας, όπως η γελοιοποίηση, η περιφρόνηση ή η διάκριση. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι μια προσπάθεια διατήρησης της νομιμότητας και της εξουσίας της παραδοσιακής ελίτ, μέσω της διαφοροποίησής της από τους νεοφερμένους».

Στερούνται του πολιτισμικού και συμβολικού κεφαλαίου

«Όπως εξηγεί ο Bourdieu, ο habitus διαμορφώνεται μέσω διαδικασιών κοινωνικοποίησης: στην οικογένεια, στο σχολείο, στον κύκλο των φίλων και σε άλλους θεσμούς που διαμορφώνουν τις διαθέσεις, τις προτιμήσεις και τους τρόπους συμπεριφοράς μας στον κόσμο», λέει η Beccassino.

«Επομένως, οι λεγόμενοι νεόπλουτοι έχουν συχνά έναν ξεχωριστό habitus, και αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό, καθώς στερούνται του πολιτισμικού και συμβολικού κεφαλαίου που διακρίνει την ανώτερη τάξη με οικογενειακή ιστορία προνομίων».

Εξηγεί: «Δεν έχουν τα γούστα, τον τρόπο ομιλίας ή συμπεριφοράς της παραδοσιακής ανώτερης τάξης, και αυτό συχνά οδηγεί σε μορφές συμβολικής βίας, όπως χλευασμός, περιφρόνηση ή διάκριση. Αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να προσπαθούν να διατηρήσουν τη νομιμότητα και τη θέση εξουσίας της παραδοσιακής ελίτ, διαφοροποιώντας τον εαυτό τους από τους νεοφερμένους».

Η εμμονή με τα «παλιά χρήματα»

Ακόμη και μεταξύ των πλουσίων υπάρχουν κοινωνικές τάξεις. Ενώ οι μεγιστάνες της τεχνολογίας — ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους — έχουν καταφέρει να υιοθετήσουν την αισθητική της σιωπηλής πολυτέλειας, τα παλιά χρήματα — μια άλλη τάση που κυριαρχεί στα κοινωνικά μέσα — είναι πολύ πιο πριβέ.

Μερικοί χρήστες του TikTok παρουσιάζουν ακόμη και τα ρούχα τους, αστειευόμενοι: «Όταν η εμφάνιση των παλιών μου χρημάτων μετατρέπεται σε εμφάνιση “χρειάζομαι χρήματα”».

«Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για το στυλ των παλαιών πλούσιων ως μια αισθητική που υποτίθεται ότι αντανακλά την κληρονομική περιουσία, αλλά είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της εμφάνισης ενός habitus και του πραγματικού συμβολικού κεφαλαίου», λέει η Beccassino. «Το να φοράς ένα polo shirt ή μια πλισέ φούστα μπορεί να μιμείται ορισμένους οπτικούς κώδικες της ελίτ, αλλά δεν ισοδυναμεί με το να ανήκεις σε αυτήν.

» Οι ελίτ τείνουν να προστατεύουν την προνομιακή τους θέση μετατοπίζοντας συνεχώς τα νόμιμα σημάδια διάκρισης προς μορφές που είναι πιο δύσκολο να μιμηθούν: να έχουν σπουδάσει σε συγκεκριμένα ιδρύματα, να έχουν αναγνωρισμένο επώνυμο, να κάνουν διακοπές σε αποκλειστικά μέρη ή να είναι μέλη κοινωνικών λεσχών με περιορισμένη πρόσβαση. Αυτές οι πρακτικές υποδηλώνουν μια πορεία και ένα αίσθημα ανήκειν, όχι μόνο μια αισθητική χειρονομία». Αλλά το γεγονός ότι είναι απρόσιτο δεν φαίνεται να μας εμποδίζει να προσπαθούμε να μιμηθούμε αυτό το στυλ.

H δημοσιογράφος Lisa Birnbach εξέδωσε το The Official Preppy Handbook, ένα βιβλίο που περιγράφει τα ρούχα, τη μουσική, τη διακόσμηση και τον τρόπο ομιλίας όσων ενσαρκώνουν φυσικά το στυλ preppy

Wikimedia Commons

True Prep: It’s a Whole New Old World

Στη δεκαετία του 1960, ο ιδιοκτήτης της ιαπωνικής μάρκας Van Jacket έστειλε έναν φωτογράφο και μια ομάδα συγγραφέων στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποτυπώσουν την ουσία του στυλ Ivy League: Yale, Princeton, Harvard και άλλα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο Take Ivy, το οποίο έγινε τόσο δημοφιλές που εξαντλήθηκε αρχικά, στη συνέχεια έγινε συλλεκτικό αντικείμενο και, περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο ανεξάρτητος εκδοτικός οίκος powerHouse Books το επανέκδωσε.

Το 1980, το φαινόμενο επαναλήφθηκε: η δημοσιογράφος Lisa Birnbach εξέδωσε το The Official Preppy Handbook, ένα βιβλίο που περιγράφει τα ρούχα, τη μουσική, τη διακόσμηση και τον τρόπο ομιλίας όσων ενσαρκώνουν φυσικά το στυλ preppy — ένας όρος που προέρχεται από τα προπαρασκευαστικά σχολεία, ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου τα παιδιά της ελίτ των ΗΠΑ προετοιμάζονται για τα πανεπιστήμια της Ivy League.

Αν και αρχικά γράφτηκε με ειρωνεία, το βιβλίο έγινε ένας οδηγός στυλ που παρέμεινε στη λίστα των μπεστ σέλερ της εφημερίδας The New York Times για 38 εβδομάδες. Το 2010, η Birnbach ενημέρωσε τον οδηγό με το βιβλίο True Prep: It’s a Whole New Old World, το οποίο εξηγούσε τις τάσεις που διαμόρφωναν τη νέα γενιά της ελίτ, από τη γιόγκα και τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τα ριάλιτι σόου.

Φτωχός και ταπεινωμένος

«Σύμφωνα με όσα πρότεινε ο Αμερικανός φιλόσοφος, Michael Sandel, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για να ξεφύγεις από τη διπλή σκληρότητα της φτώχειας σήμερα: δεν είσαι απλώς φτωχός, αλλά και ταπεινωμένος επειδή είσαι φτωχός», λέει η Beccassino.

«Σου λένε ότι φταις εσύ, λόγω έλλειψης προσπάθειας ή νοοτροπίας. Δεν υποφέρεις μόνο από οικονομική αβεβαιότητα, αλλά και από έλλειψη κοινωνικής εκτίμησης. Σε αυτό το σενάριο, η προσπάθεια να φαίνεσαι πλουσιότερος από ό,τι είσαι στην πραγματικότητα μπορεί να είναι μια προσπάθεια να ξεφύγεις από τον δεύτερο τύπο αβεβαιότητας: αυτόν της κοινωνικής αναγνώρισης και εκτίμησης».

Συνεχίζει: «Από τη θεωρία του Bourdieu, αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια μορφή συμβολικής βίας: η αποτυχία παρουσιάζεται ως ατομική ευθύνη και οι δομικές συνθήκες γίνονται αόρατες. Όχι μόνο η έλλειψη χρημάτων περιφρονείται, αλλά και ο habitus που συνδέεται με τις εργατικές τάξεις: ο τρόπος που μιλούν, ντύνονται, κινούνται…

»Παρουσιάζονται ως άτομα χωρίς κοινωνική αξία. Και, σε αυτό το πλαίσιο, η προσποίηση της επιτυχίας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος διεκδίκησης κοινωνικής εκτίμησης σε ένα πεδίο που τιμωρεί την κοινωνική προέλευση. Δεν πρόκειται απλώς για το να καυχιέσαι ότι ταξιδεύεις ή ότι έχεις ρούχα σχεδιαστών, αλλά μάλλον για το να ξεφύγεις από το στίγμα της επισφάλειας».

Γιατί, τελικά, είτε μας αρέσει είτε όχι, «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανοίγουν ένα πεδίο στο οποίο αυτοί οι κώδικες ενδυναμώνουν τους ανθρώπους και δημιουργούν ένα είδος κεφαλαίου που μπορεί να τους εξασφαλίσει πρόσβαση σε επαφές, προνομιακούς χώρους και χρήματα».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Lawrence Krowdeed / Unsplash

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Φυσικό αέριο
LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Μοτοσικλέτα, ακίνητο; 07.10.25

Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική ασθένεια» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική ασθένεια» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέρας του Λοχ Νες: Αναζητώντας το θρύλο, έναν αιώνα τώρα – «Η επιστήμη δεν σκοτώνει μύθους»
Ανεξήγητο 06.10.25

Τέρας του Λοχ Νες: Αναζητώντας το θρύλο, έναν αιώνα τώρα – «Η επιστήμη δεν σκοτώνει μύθους»

Το Τέρας του Λοχ Νες συνεχίζει να γοητεύει τους τουρίστες και να προβληματίζει τους επιστήμονες για δεκαετίες. Μια φευγαλέα μαρτυρία από μια συνεσταλμένη ξενοδόχο το 1933 ήταν αρκετή για να γεννήσει τον σύγχρονο θρύλο που στοιχειώνει τη Σκωτία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»
«Οι ίδιοι απατεώνες» 06.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»

Ο Λάιονελ Ρίτσι γνωρίστηκε με τον Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν ακόμη νέοι - Τώρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής αναπολεί τα χρόνια που έζησαν μαζί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Πουριτανισμός 05.10.25

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» - Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σήκωσε τον πήχυ»: Η ολυμπιονίκης και δημιουργός του OnlyFans Αλίσα Νιούμαν για τη σεξουαλικοποίηση, την αυτοδιάθεση και την προσφορά
«Ένιωσα Βίκινγκ» 03.10.25

«Σήκωσε τον πήχυ»: Η ολυμπιονίκης και δημιουργός του OnlyFans Αλίσα Νιούμαν για τη σεξουαλικοποίηση, την αυτοδιάθεση και την προσφορά

Από το ολυμπιακό βάθρο του άλματος επί κοντώ στις σελίδες του Maxim, η αθλήτρια που έσπασε τα ταμπού με τη συμμετοχή της στο OnlyFans, Αλίσα Νιούμαν ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να είναι πολλά. Και σέξι και χρυσή και ό,τι η ίδια θελήσει να κατακτήσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Ιστορία 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα
Μαθουσάλας & Κροίσος 03.10.25

Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα

Κάποτε θεωρούταν ως ισορροπία μεταξύ γενετικής κληρονομικότητας και τρόπου ζωής, ενώ σήμερα θεωρείται ως αγώνας για προνόμια που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση, την αναστολή της εξέλιξης της νόσου και την αναστροφή των βλαβών. Και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
Στη Θεσσαλονίκη 08.10.25

Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Η καταδίκη αφορά βιασμό, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου, συχνά μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Ο 40χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και πλέον θεωρείται φυγόποινος

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είχε προειδοποιήσει τον Κρίστιαν Πούλισικ για τον τρόπο που εκτελεί τα πέναλτι, πριν την μοιραία χαμένη εκτέλεση στο ντέρμπι της Μίλαν με τη Γιουβέντους.

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» – Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ
Φοινικούντα 08.10.25

«Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» - Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ» - Τι λέει ο ανηψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)

Σαν σήμερα πριν μια δεκαετία, ο Γιούργκεν Κλοπ αναλαμβάνει τις τύχες της Λίβερπουλ και επαναφέρει σταδιακά τους «ρεντς» στις ημέρες δόξας του παρελθόντος.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
Πολιτική 08.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Τέμπη: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης – Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο
Τέμπη 08.10.25

Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης - Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο

Ο Παύλος Ασλανίδης μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση που διενεργείται για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα

Η ECA γίνεται EFC όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της και ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, και ο Λαπόρτα δείχνει τον δρόμο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο