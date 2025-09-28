newspaper
28.09.2025
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
28.09.2025
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Μακροζωία: Πώς οι πλούσιοι και οι ισχυροί σχεδιάζουν να ζήσουν για πάντα
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025

Μακροζωία: Πώς οι πλούσιοι και οι ισχυροί σχεδιάζουν να ζήσουν για πάντα

Ενώ το ευρύ κοινό μπορεί να αγωνίζεται με τη γήρανση, οι υπερπλούσιοι απολαμβάνουν ήδη προνομιακή πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες για την μακροζωία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Όταν ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιάστηκαν από το μικρόφωνο να συζητούν για την μακροζωία πιθανότητα να ζήσουν για πάντα, ακουγόταν σαν το σενάριο μιας ιστορίας επιστημονικής φαντασίας.

Ωστόσο, για ορισμένους που κατέχουν θέσεις τεράστιας εξουσίας, ο θάνατος δεν είναι πλέον αναπόφευκτος.

Φανταστείτε ότι είστε ο ηγέτης μιας από τις πιο ισχυρές χώρες του πλανήτη. Έχετε πλούτο, επιρροή και πόρους στη διάθεσή σας, αλλά ο χρόνος σας στην κορυφή είναι περιορισμένος.

Η απειλή δεν είναι μόνο η πολιτική αναταραχή ή η εκλογική ήττα, αλλά η μόνη βεβαιότητα της ζωής: η θνησιμότητα.

Η ειλικρινής συζήτηση του Σι και του Πούτιν για την παράταση της ζωής υπογραμμίζει μια αυξανόμενη εμμονή με την απόδραση από τα φυσικά όρια της ανθρώπινης ζωής.

Η αναζήτηση της αιώνιας ζωής

Τον Σεπτέμβριο, ο Σι και ο Πούτιν φέρεται να συζήτησαν μεθόδους για να παραμείνουν νέοι και ενδεχομένως να επιτύχουν την αθανασία.

Ο Πούτιν εξήγησε, μέσω διερμηνέα: «Με την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς και οι άνθρωποι μπορούν να ζουν όλο και νεότεροι, ακόμη και να επιτύχουν την αθανασία. Υπάρχει η πιθανότητα να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια».

Αν και αυτό ακούγεται σαν ένα τραβηγμένο και μια ρεαλιστικό σενάριο, η αναζήτηση της μακροζωίας δεν είναι καινούργια, σύμφωνα με τον Guardian.

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η ανθρωπότητα έχει αξιοποιήσει όλο και πιο εξελιγμένη τεχνολογία για να παρατείνει τη ζωή. Μόνο στον 20ό αιώνα, οι καινοτομίες στον τομέα της δημόσιας υγείας και της ιατρικής επέτρεψαν στα παιδιά να ζουν περισσότερο και να έχουν πιο υγιεινή ζωή από ποτέ. Ωστόσο, για μερικούς αυτό δεν είναι αρκετό — δεν αναζητούν μόνο μια μακρύτερη ζωή, αλλά μια ζωή χωρίς όρια.

Η Silicon Valley και το όνειρο της αθανασίας

Δισεκατομμυριούχοι επενδυτές τεχνολογίας από τη Silicon Valleyείναι μεταξύ εκείνων που διερευνούν τη ριζική παράταση της ζωής.

Αυτοί οι «αθανατιστές» οραματίζονται έναν κόσμο στον οποίο η διάρκεια της ανθρώπινης ζωής θα παραταθεί δραματικά ή θα γίνει ακόμη και άπειρη. Χτίζουν την τεχνολογική υποδομή που θα το καταστήσει δυνατό, από την ιατρική που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη έως την πειραματική βιοτεχνολογία.

Υπάρχουν διάφορες πτυχές αυτού του κινήματος αθανασίας. Μερικοί στοχεύουν στη συγχώνευση με την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν μετα-ανθρώπινες οντότητες, που θα υπάρχουν επ’ αόριστον σε ψηφιακή ή επαυξημένη κατάσταση.

Άλλοι επικεντρώνονται στη χρήση της βιοτεχνολογίας για τη διατήρηση της σωματικής νεότητας, ενώ μια τρίτη ομάδα —όπως ο Σι και ο Πούτιν— πιστεύει στην επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης μέσω της προηγμένης ιατρικής επιστήμης

Επαναπροσδιορίζοντας τη γήρανση και την υγεία

Η γήρανση συνήθως συνδέεται με απώλεια: δύναμης, όρασης, μνήμης ή κινητικότητας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την «υγιή γήρανση» ως τη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας που επιτρέπει την ευημερία στην τρίτη ηλικία.

Η λειτουργική ικανότητα, ή «εγγενής ικανότητα», μετρά όχι μόνο τη μακροζωία αλλά και την ποιότητα ζωής — αν κάποιος μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτό που επιθυμεί.

Η τρέχουσα αιχμή της έρευνας για τη γήρανση επικεντρώνεται στην «διάρκεια της υγείας» και όχι στη διάρκεια της ζωής.

Η διάρκεια της υγείας δίνει έμφαση στη διατήρηση της ζωτικότητας και στη μείωση των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, και οι ερευνητές διερευνούν πώς να παρέμβουν βιολογικά στη διαδικασία της γήρανσης.

Η επιστήμη πίσω από την αναζωογόνηση

Στη δεκαετία του 1990, η μοριακή βιολόγος Cynthia Kenyon και η ομάδα της ανακάλυψαν ότι η τροποποίηση ενός μόνο γονιδίου σε ένα είδος σκουληκιού μπορούσε να διπλασιάσει τη διάρκεια της ζωής του.

Εμπνευσμένοι από τέτοιες ανακαλύψεις, ερευνητές όπως η Irina και ο Mike Conboy στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ έχουν διερευνήσει εάν οι ιστοί του σώματος γερνούν ομοιόμορφα λόγω συστημικών σημάτων.

Τα πειράματά τους με την παραβίωση — τη σύνδεση των κυκλοφορικών συστημάτων νεαρών και ηλικιωμένων ποντικών — έδειξαν ότι το νεαρό αίμα μπορούσε να αναζωογονήσει τους ηλικιωμένους ιστούς των μυών, του ήπατος και του εγκεφάλου.

Αν και δεν κατάλαβαν πλήρως γιατί αυτό λειτουργούσε, τα ευρήματά τους υποδείκνυαν μια βιολογική οδό προς την αναστροφή των πτυχών της γήρανσης.

Η μακρά ιστορία των πειραμάτων για τη μακροζωία του ανθρώπου

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν είναι καινούργια.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Charles-Édouard Brown-Séquard πειραματίστηκε με την ένεση εκχυλισμάτων από όρχεις ζώων, ισχυριζόμενος ότι ανακτούσε τη ζωτικότητά του. Ο μαθητής του Serge Voronoff μεταμόσχευσε αργότερα όρχεις πιθήκων σε ηλικιωμένους άνδρες, αναφέροντας δραματική αναζωογόνηση.

Αν και αυτά τα πρώιμα πειράματα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικά, έθεσαν τις εννοιολογικές βάσεις για τις σύγχρονες βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις της γήρανσης.

Θεραπεία με νεανικό αίμα και σύγχρονα πειράματα

Το 2016, ο Jesse Karmazin ίδρυσε την Ambrosia Health για να δοκιμάσει αν οι μεταγγίσεις νεανικού πλάσματος μπορούσαν να αναζωογονήσουν τους ανθρώπους.

Χρεώνοντας τους συμμετέχοντες χιλιάδες δολάρια, οι κλινικές του Karmazin έγιναν αντικείμενο αντιπαράθεσης και τελικά βρέθηκαν υπό την εποπτεία της FDA. Παρά αυτές τις αναποδιές, ορισμένοι biohackers συνεχίζουν να πειραματίζονται με το νεανικό αίμα ως πιθανή θεραπεία κατά της γήρανσης, υπογραμμίζοντας τη γοητεία της παράτασης της ανθρώπινης ζωτικότητας μέσω της πειραματικής επιστήμης.

Αγώνας ενάντια στον χρόνο

Biohackers όπως ο Bryan Johnson δεν στοχεύουν στην αθανασία, αλλά στην «ταχύτητα διαφυγής μακροζωίας».

Αυτή η έννοια περιγράφει μια κατάσταση όπου οι ιατρικές παρεμβάσεις παρατείνουν τη ζωή ταχύτερα από ό,τι προχωρά η γήρανση, επιτρέποντας ενδεχομένως στους ανθρώπους να ξεπεράσουν τον θάνατο.

Ο Johnson συνδυάζει συμπληρώματα, άσκηση και πρωτόκολλα τρόπου ζωής για να μειώσει τη βιολογική του ηλικία, προσπαθώντας να συμβαδίσει με την ταχέως εξελισσόμενη ιατρική τεχνολογία.

Η τεχνολογική υπόσχεση και τα όριά της

Η αισιοδοξία των αθανατιστών της Silicon Valley βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υπόθεση ότι η τεχνολογική πρόοδος, όπως ο νόμος του Moore στην πληροφορική, μπορεί να επιταχύνει εκθετικά τις ιατρικές εξελίξεις.

Θεωρητικά, η ανακάλυψη φαρμάκων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η ιατρική ακριβείας και η προηγμένη βιοτεχνολογία θα μπορούσαν σύντομα να αντιμετωπίσουν ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία και που

Ωστόσο, όπως προειδοποιούν ο νομπελίστας Βένκι Ραμακρίσναν και άλλοι, το ανθρώπινο σώμα είναι πιο περίπλοκο από τον κώδικα ενός υπολογιστή.

Ο θάνατος επηρεάζεται όχι μόνο από βιολογικές διαδικασίες, αλλά και από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που η τεχνολογία δεν μπορεί να λύσει εύκολα. Η εμμονή με τα δεδομένα και τη μηχανική μπορεί να παραβλέπει τη θεμελιώδη απρόβλεπτη φύση και την πολυπλοκότητα της ζωής.

Εξουσία, πλούτος και πρόσβαση στην αθανασία

Ενώ το ευρύ κοινό μπορεί να αγωνίζεται με τη γήρανση, οι υπερπλούσιοι απολαμβάνουν ήδη προνομιακή πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες μακροζωίας.

Ο Σι και ο Πούτιν και οι δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley μπορούν να αντέξουν οικονομικά εξατομικευμένα πρωτόκολλα, πειραματικές θεραπείες και, αν το επιλέξουν, μεταγγίσεις νεαρού αίματος.

Πραγματικά, όλες αυτές οι ριζοσπαστικές τεχνολογικές και διαχειριστικές καινοτομίες δεν θα βοηθήσουν τους υπόλοιπους από εμάς να ζήσουμε περισσότερο και να έχουμε πιο υγιή ζωή.

Αυτές οι ελίτ ομάδες αγωνίζονται αποτελεσματικά για την παράταση της διάρκειας ζωής, αφήνοντας πίσω την πλειονότητα της ανθρωπότητας.

Η αλληλεπίδραση της τεχνολογίας, της πολιτικής και του πλούτου εγείρει επίσης ηθικά ζητήματα.

Ρυθμιστικές αρχές όπως η FDA έχουν παρακαμφθεί ή αποδυναμωθεί, επιτρέποντας ιδιωτικά πειράματα που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος και το κύρος έναντι της δημόσιας ευημερίας.

Αυτή η επιλεκτική πρόσβαση θέτει το ερώτημα: ποιος πραγματικά ωφελείται από την αναζήτηση της αθανασίας;

Φιλοσοφία της αθανασίας

Το κίνημα των «αθανατιστών» αμφισβητεί θεμελιώδεις παραδοχές σχετικά με τη ζωή, το θάνατο και την κοινωνική ευθύνη. Ενώ οι τεχνολόγοι της Silicon Valley και οι παγκόσμιοι ηγέτες εξερευνούν τρόπους για να ξεγελάσουν το θάνατο, το υπόλοιπο της κοινωνίας συνεχίζει να αγωνίζεται με τη φυσική γήρανση.

Η αναζήτηση της αθανασίας προωθεί επίσης μια μηχανιστική άποψη για τους ανθρώπους — ως προγραμματιζόμενες μηχανές και όχι ως σύνθετα, ζωντανά όντα με ηθικές, συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις.

