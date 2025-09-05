Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία

Είναι δυνατόν να γίνει κανείς αθάνατος με τη βοήθεια μεταμοσχεύσεων οργάνων; Αυτό ήταν το απροσδόκητο θέμα συζήτησης αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν συναντήθηκαν σε μια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Ένας μεταφραστής, μιλώντας στα μανδαρινικά εκ μέρους του Πούτιν, εξήγησε στον Σι πώς τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται επανειλημμένα «έτσι ώστε κάποιος να γίνεται όλο και νεότερος» παρά την ηλικία του, και μπορεί ακόμη και να αποτρέψει τη γήρανση «επ’ αόριστον».

«Προβλέπεται ότι σε αυτόν τον αιώνα θα είναι δυνατό να ζήσει κανείς μέχρι τα 150», πρόσθεσε.

Κοντά τους, ο Κιμ Γιονγκ-ουν της Βόρειας Κορέας – τρία δεκαετίες νεότερος από τους δύο 72χρονους – φάνηκε να παρακολουθεί με ένα χαμόγελο.

Hot-mic moment at the Beijing parade. Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.” Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.” Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Η μετά θάνατον εξουσία

Σύμφωνα με τον Guardian, η στιγμή του ανοιχτού μικροφώνου στο Πεκίνο έχει προκαλέσει φήμες για τη διάρκεια ζωής των ηγετών και, αναπόφευκτα, συζητήσεις για το πόσο μακριά θα φτάσουν για να εμποδίσουν το πέρασμα του χρόνου.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι κάποιος από τους τρεις ηγέτες σκοπεύει να αφήσει την εξουσία.

Ο καθένας φαίνεται αποφασισμένος να κυβερνά για όσο αντέχει το σώμα του, και κανένας δεν έχει παρουσιάσει ένα σαφές σχέδιο διαδοχής.

Σύμφωνα με τις συνταγματικές αλλαγές που προώθησε το 2020, ο Πούτιν θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2036, όταν θα είναι 83 ετών – ξεπερνώντας ακόμη και τη θητεία του Ιωσήφ Στάλιν.

Ο Σι, μέσω εκκαθαρίσεων τόσο των συμμάχων όσο και των αντιπάλων του, έχει καταργήσει την παράδοση του Κομμουνιστικού Κόμματος να προετοιμάζει διαδόχους.

Και στην Βόρεια Κορέα, η διαδοχή καθορίζεται παραδοσιακά μόνο από τον θάνατο.

Η προσπάθεια των ηγετών για μακροζωία δεν είναι κάτι καινούργιο.

Οι ηγέτες αναζητούν από καιρό τρόπους να παρατείνουν τη ζωή και την εξουσία τους.

Το ελιξίριο της νεότητας

Ο πρώτος αυτοκράτορας της Κίνας, ο Τσιν Σι Χουάνγκ (259-210 π.Χ.), έστειλε αποστολές στο μυθικό όρος Πενγκλάι αναζητώντας ελιξίρια αιώνιας ζωής – αν και τα μείγματα υδραργύρου που κατάπιε μπορεί στην πραγματικότητα να επιτάχυναν το θάνατό του.

Ο Μέγας Αλέξανδρος, σύμφωνα με τον μύθο, περιπλανήθηκε στη «Γη του Σκότους», ένα μυθικό και αιώνια σκοτεινό δάσος, στην αναζήτησή του για το νερό της ζωής.

Πολλούς αιώνες αργότερα, ο Ιταλός Σίλβιο Μπερλουσκόνι προσέγγισε το ίδιο πρόβλημα με τη συνήθη του εκκεντρικότητας – μεταμοσχεύσεις μαλλιών, αισθητικές επεμβάσεις και θεραπείες με αίμα – στην προσπάθειά του να εμφανίζεται ανίκητος στην πολιτική σκηνή.

Περίπου την ίδια εποχή, ο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάεφ, ο αυταρχικός πρόεδρος του Καζακστάν, διέταξε ένα ινστιτούτο στην Αστάνα να μελετήσει την «αναζωογόνηση του οργανισμού», το ανθρώπινο γονιδίωμα και τα φάρμακα που βασίζονται στα γονίδια.

«Όσον αφορά την ιατρική του μέλλοντος, οι άνθρωποι της ηλικίας μου ελπίζουν πραγματικά ότι όλα αυτά θα συμβούν το συντομότερο δυνατό», παρακάλεσε ο Ναζαρμπάεφ τους τοπικούς επιστήμονες του Καζακστάν το 2010.

Ο Μπερλουσκόνι τελικά πέθανε σε ηλικία 86 ετών, μετά από μάχη με μια συνηθισμένη λοίμωξη των πνευμόνων.

Ο Ναζαρμπάεφ παραμερίστηκε μετά από αναταραχές στο Καζακστάν το 2022, η οικογένειά του εκδιώχθηκε από την εξουσία και σήμερα είναι 85 ετών.

Ο Πούτιν, που γνώριζε καλά και τους δύο άνδρες, φαίνεται να προχωράει ακόμη πιο μακριά, ακολουθώντας τον πιο φιλόδοξο και πλούσια χρηματοδοτούμενο δρόμο προς τη μακροζωία και την επιστήμη της παράτασης της ζωής.

Οι επενδύσεις του Πούτιν στη ζωή του

Ο Ρώσος ηγέτης έχει από καιρό εμμονή με την υγεία: λέγεται ότι βασίζεται στην ομάδα των γιατρών του και στρέφεται στην εναλλακτική ιατρική.

Όμως, όσοι τον μελετούν λένε ότι δεν πρόκειται απλώς για το να παραμείνει υγιής, αλλά για την παράταση της ίδιας της ζωής.

«Στη συνομιλία του με τον Σι, ο Πούτιν μίλησε για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει πραγματικά», είπε ο Μιχαήλ Ρούμπιν, Ρώσος δημοσιογράφος που πρόσφατα συνέγραψε μια βιογραφία του προέδρου.

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ακόμη και τη στιγμή αυτής της συζήτησης, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι υπήρχε μια ολόκληρη ομάδα γιατρών κάπου κοντά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιν, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο Πούτιν χρειάζεται συνεχή ιατρική φροντίδα. Φαίνεται υγιής για την ηλικία του, αλλά εξακολουθεί να ταξιδεύει συστηματικά με μια μεγάλη συνοδεία γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.

«Αυτό υποδηλώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι απορροφημένος από την υγεία και τη μακροζωία του», δήλωσε ο Ρούμπιν.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν ονειρεύεται να κυβερνήσει για πολλά ακόμη χρόνια και εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στην πρόοδο της σύγχρονης ιατρικής», πρόσθεσε.

Κυνηγώντας την μακροζωία

Ο Πούτιν δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον του για την παράταση της ζωής και την Τετάρτη δεν δίστασε να επαναλάβει τις προσωπικές του σκέψεις για τη μακροζωία σε συνέντευξη Τύπου.

«Τα σύγχρονα μέσα και μέθοδοι βελτίωσης της υγείας, ακόμη και διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν αντικατάσταση οργάνων, επιτρέπουν στην ανθρωπότητα να ελπίζει ότι… η προσδόκιμη ζωή θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

Ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, ένας μακροχρόνιος φίλος της οικογένειας που συχνά περιγράφεται ως ο αγαπημένος επιστήμονας του Πούτιν, λέγεται ότι ηγείται της ρωσικής έρευνας για την αθανασία.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Meduza, ο Κοβάλτσουκ έχει ιδρύσει διάφορα ινστιτούτα με εκατομμύρια σε κρατική χρηματοδότηση για να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης οργάνων με κύτταρα που έχουν αναπτυχθεί σε εργαστήριο για τη δημιουργία οργάνων αντικατάστασης.

Η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, Μαρία Βοροντσόβα, εκπαιδευμένη ενδοκρινολόγος, έχει επίσης λάβει μεγάλες κρατικές επιχορηγήσεις για να μελετήσει την παράταση της ανθρώπινης υγείας και μακροζωίας, και συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα γενετικής έρευνας που συνδέεται με τον Κοβάλτσουκ.

In Ivan Filippov’s dystopian novel Mouse, no one is safe. For The @MoscowTimes, @amuchnik explains why the Kremlin sees Filippov’s portrayal of Moscow during a deadly zombie pandemic as a threat. The book has been pulled from Russian bookstore shelves.https://t.co/qhVuohlGqq pic.twitter.com/lVwsoYmp6c — RAAM – op Rusland, Oekraïne en Belarus (@platformraam) August 1, 2024

Προορατικότητα ή εμμονή;

Η αναζήτηση της αιώνιας ζωής από την γηράσκουσα ελίτ της Ρωσίας έχει ήδη διεισδύσει στην ποπ κουλτούρα της χώρας.

Αυτή ήταν η υπόθεση ενός σατιρικού μυθιστορήματος του 2024 του Ρώσου συγγραφέα Ιβάν Φιλίποβ, με τίτλο «Ποντίκι», που αφηγείται την ιστορία ενός μολυσμένου τρωκτικού που δραπετεύει από ένα επιστημονικό ινστιτούτο όπου ερευνητές αναπτύσσουν ένα φάρμακο για να παρατείνουν τη ζωή του Πούτιν.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν με εξέπληξε και τόσο [τα σχόλια του Πούτιν που ακούστηκαν από το ανοιχτό μικρόφωνο]», δήλωσε ο Φιλίποβ στη Guardian.

«Επειδή η ιστορία μου γεννήθηκε από την πραγματικότητα. Και με τον Πούτιν, είναι προφανές: είναι σχεδόν εμμονικός με την ιδέα να ζήσει για πάντα, ή τουλάχιστον περισσότερο από όσο του επιτρέπει η μοίρα», είπε.

«Στο βιβλίο μου, αυτή η εμμονή καταλήγει άσχημα για όλους», πρόσθεσε ο Φιλίποβ.