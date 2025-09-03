Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σε μια σκηνή που έμοιαζε περισσότερο με αστυνομική σειρά παρά με διπλωματικό πρωτόκολλο, ένα βίντεο που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο δείχνει το προσωπικό της Βόρειας Κορέας να τρίβει και να απολυμαίνει με μανία κάθε αντικείμενο που άγγιξε ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.

Το ασυνήθιστο θέαμα εκτυλίχθηκε την Τετάρτη, λίγο μετά τις συνομιλίες των ηγετών της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, που ακολούθησαν μια μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, όπου ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επέδειξε την αυξανόμενη διπλωματική επιρροή της χώρας του.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram δείχνει δύο βοηθούς του Κιμ να αναλαμβάνουν άμεσα δράση μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντηση.

Δεν άφησαν επιφάνεια

Ένας υπάλληλος γυάλισε προσεκτικά την πλάτη της καρέκλας που είχε καταλάβει ο Κιμ, ενώ ένας άλλος απομάκρυνε το ποτήρι του σε ένα δίσκο με την ακρίβεια ενός εγκληματολόγου.

Καμία επιφάνεια δεν έμεινε άθικτη – τα ξύλινα μπράτσα της καρέκλας, η ταπετσαρία και ακόμη και το τραπεζάκι καθαρίστηκαν εντατικά μέχρι να μην υπάρχει κανένα ίχνος της παρουσίας του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

«Μετά τις διαπραγματεύσεις, το προσωπικό που συνόδευε τον επικεφαλής της ΛΔΚ κατέστρεψε προσεκτικά όλα τα ίχνη της παρουσίας του Κιμ», ανέφερε ο Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γιουνάσεφ στο κανάλι του Yunashev Live.

«Πήραν το ποτήρι από το οποίο έπινε, σκούπισαν την ταπετσαρία της καρέκλας και τα μέρη των επίπλων που άγγιξε ο Κορεάτης ηγέτης».

Σύμφωνα με τον Γιουνάσεφ, η επίσημη συνάντηση έληξε με θετικό πρόσημο, με τον Κιμ και τον Πούτιν να φεύγουν «πολύ ικανοποιημένοι» πριν απολαύσουν μαζί τσάι σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον.

Ο ακριβής λόγος για την απολύμανση σε επίπεδο εγκληματολογικής έρευνας του ηγέτη της Βόρειας Κορέας παραμένει ασαφής.

Κάποιοι εικάζουν ότι μπορεί να ήταν προληπτικό μέτρο έναντι των ισχυρών υπηρεσιών ασφαλείας της Ρωσίας, ενώ άλλοι υποδηλώνουν ανησυχία για την εμβέλεια της παρακολούθησης της Κίνας.

🚨‼🔥They even guard his DNA! South Korean leader Kim Jong Un’s guards are removing all traces of the leader in Beijing.👍 pic.twitter.com/j2LrDzKRn5 — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) September 3, 2025

Κλοπή DNA;

Ωστόσο, ο Κιμ δεν είναι ο μόνος αρχηγός κράτους που προστατεύει σθεναρά τα βιολογικά του ίχνη.

Ο ίδιος ο Πούτιν λέγεται ότι καταβάλλει εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατευθεί από την κλοπή DNA.

Σύμφωνα με αναφορές, οι σωματοφύλακές του συλλέγουν τα ούρα και τα κόπρανα του σε σφραγισμένες σακούλες κάθε φορά που ταξιδεύει στο εξωτερικό, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στη Μόσχα σε ειδικές βαλίτσες.

Η πρακτική αυτή, που φαίνεται να εφαρμόζεται από το 2017, πιστεύεται ότι έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει εχθρικές δυνάμεις από το να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του Ρώσου προέδρου.

Παρόμοια μέτρα φέρεται να ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της σημαντικής συνάντησης του Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Ρώσοι υπάλληλοι ασφαλείας φέρεται να μετέφεραν τα περιττώματα του προέδρου στη Μόσχα σε βαλίτσες, υπογραμμίζοντας την εμμονή του Κρεμλίνου να προστατεύει ακόμη και τις πιο προσωπικές λεπτομέρειες της υγείας του ηγέτη.

Μία ισχυρή συμμαχία

Στις συνομιλίες του Πεκίνου, ο Κιμ πήγε πέρα από την προσεκτική υγιεινή, δεσμευόμενος να υποστηρίξει πλήρως τον Πούτιν.

«Αν υπάρχει κάτι που μπορώ ή πρέπει να κάνω για εσάς και τον ρωσικό λαό, το θεωρώ καθήκον μου ως αδελφική υποχρέωση», είπε ο Κιμ στον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος τον αποκάλεσε θερμά «Αγαπητέ Πρόεδρε των Κρατικών Υποθέσεων».

Ο Πούτιν ευχαρίστησε την Πιονγιάνγκ για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, αν και σύμφωνα με αναφορές περίπου 2.000 από τους 13.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες που αποστάλησαν για να υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας έχουν ήδη σκοτωθεί.

Η επίσκεψη αυτή ήταν η πρώτη γνωστή επίσκεψη του Κιμ στην Κίνα μετά την πανδημία και η πρώτη του ευκαιρία να συναντήσει ταυτόχρονα τον Πούτιν και τον Σι, καθώς και να συναναστραφεί με περισσότερους από δύο δωδεκάδες άλλους ηγέτες του κόσμου που είχαν συγκεντρωθεί για την επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δεμένες από μια συνθήκη αμοιβαίας άμυνας που υπογράφηκε το 2024, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα βρίσκονται τώρα πιο στενά συμμαχικές από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή τις τελευταίες δεκαετίες, ενωμένες από την κοινή απομόνωση υπό βαριές διεθνείς κυρώσεις – η Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Πιονγιάνγκ για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της.