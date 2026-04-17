Ο πρόεδρος Αούν προχώρησε σε διάγγελμα με αιχμές εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόσεφ Αούν μίλησε σε διάγγελμα για τις διαπραγματεύσεις και τις πιθανές παραχωρήσεις ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην Χεζμπολάχ και το Ιράν.
ο πρόεδρος του Λιβάνου ξεκίνησε το διάγγελμά του λέγοντας ότι οι «διαπραγματεύσεις δεν σημαίνουν, ούτε θα σημαίνουν ποτέ, την παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα, την παραχώρηση οποιασδήποτε αρχής, ούτε την υπονόμευση της κυριαρχίας αυτής της πατρίδας». Έστειλε μήνυμα για τους χιλιάδες Λιβανέζου που σκοτώθηκαν λέγοντας «πως αυτοί είναι οι γιοι μας και δεν θα τους ξεχάσουμε».
Ο πρόεδρος του Λιβάνου ανέφερε πως δεν θα επιτρέψει «να πεθάνει ούτε ένας Λιβανέζος από σήμερα και στο εξής, ούτε να συνεχιστεί η αιμορραγία του λαού και της πατρίδας, για χάρη των συμφερόντων της επιρροής άλλων ή των υπολογισμών των αξόνων κοντινών ή μακρινών δυνάμεων» αφήνοντας μια σαφέστατη αιχμή εναντίον του Ιράν.
Ο Τζόσεφ Αούν δήλωσε στο διάγγελμα ότι οι Λιβανέζοι βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο στάδιο, το στάδιο της μετάβασης από την προσπάθεια να σταματήσουν τα πυρά και «την προσπάθεια για μόνιμες συμφωνίες που θα διαφυλάσσουν τα δικαιώματα του λαού μας, την ενότητα της γης μας και την κυριαρχία της πατρίδας μας».
Ο Αούν μίλησε για τον σεχταρισμό της κοινωνίας του Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους να μην επιτρέψουν «στις φωνές της αμφιβολίας και της προδοσίας να σπείρουν διχόνοια» ανάμεσά τουςς, και μην παρασυρθούν από εκείνους που εκμεταλλεύονται τα συναισθήματά σας για να χτίσουν τη δόξα τους εις βάρος της σταθερότητάς τους.
Θα επιστρέψετε στα σπίτια σας είπε ο Αούν στους εκτοπισμένους κατοίκους του Λιβάνου
Στην συνέχεια απευθύνθηκε στο διάγγελμά του προς τους εκτοπισμένους λέγοντας ότι «θα επιστρέψετε στα σπίτια σας», και σε όσους παραμένουν στα σπίτια τους εν μέσω κινδύνου είπε πως «Οι θυσίες σας δεν θα πάνε χαμένες».
Απηύθυνε τον λόγο σε «όσους παίζουν με τη μοίρα του Λιβάνου και τις ζωές των Λιβανέζων», λέγοντας: «Αρκετά! Το κρατικό σχέδιο στο Λίβανο είναι το ισχυρότερο, το πιο ανθεκτικό και το ασφαλέστερο για όλους». Αναφέρθηκε ακόμα σε όλο τον κόσμο λέγοντας ότι «ο Λίβανος δεν θα καταρρεύσει, ο λαός του δεν θα χαθεί και το δίκιο του θα επικρατήσει».
Συνέχισε το διάγγελμά του λέγοντας πως «όλοι οι Λιβανέζοι βρίσκονται στο ίδιο πλοίο» επομένως, «είτε θα το οδηγήσουμε με σύνεση μέχρι να φτάσουμε στην ασφαλή ακτή, είτε θα το βυθίσουμε και θα βυθιστούμε όλοι μαζί του».
Λίγο πριν το τέλος άφησε ξανά αιχμές ενάντια στην Χεζμπολάχ, αναφερόμενος στην βύθιση του πλοίου, λέγοντας πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διαπράξει αυτό το έγκλημα ούτε με το πρόσχημα ενός συνθήματος, ούτε από μια αυτοκτονική τάση, ούτε από αφοσίωση σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Λίβανο και τον λαό του».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις