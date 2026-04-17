Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Δίνοντας συνέχεια στις περιβόητες «πορείες του ενός εκατομμυρίου» εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές της Ανσάρ Αλλάχ, γνωστών και ως Χούθι μαζεύτηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά για να στείλουν μήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης υπέρ του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ.

Οι διαδηλωτές κυματίζοντας τις σημαίες της Υεμένης, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, του Ιράν και του Ιράκ, ανανέωσαν σύμφωνα με το πρακτορείο της Υεμένης Saba «την απόλυτη εντολή τους προς τον ηγέτη της επανάστασης, Σαγιέντ Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούθι και τόνισαν την ετοιμότητά τους για όλες τις πιθανές εξελίξεις στην αντιμετώπιση των εχθρών της χώρας: της Αμερικής, του Ισραήλ και των αντιπροσώπων τους».

Οι υποστηρικτές της Ανσάρ Αλλάχ ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τον όρκο τους «στον δρόμο του ιερού πολέμου και του άξονα της Αντίστασης» με την Χεζμπολάχ να αναφέρεται ως η Ισλαμική Αντίσταση στον Λίβανο.

Το πρακτορείο της Υεμένης έκανε λόγο για «συνέχιση της κινητοποίησης και της στρατολόγησης», θέτοντας σε περίοπτη και «πρώτη θέση» την παλαιστινιακή υπόθεση και το Τέμενος του Αλ-Ακσά, αναφέροντας πως αυτές οι πηγάζουν από την θρησκευτική ταυτότητα του λαού της Υεμένης.

Η Υεμένη θεωρεί πως η Χεζμπολάχ νίκησε το Ισραήλ

Τα περισσότερα συνθήματα ήταν αφιερωμένα στον Λίβανο, την Χεζμπολάχ, την Παλαιστίνη και φυσικά την Ανσάρ Αλλάχ. Την ίδια στιγμή η πλειονότητα των διαδηλωτών ανέφεραν πως η Χεζμπολάχ κέρδισε το Ισραήλ, καθώς οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού ακινητοποιήθηκε σε αρκετά σημεία του νοτίου Λιβάνου.

Μιλούσαν για το αραβικό έθνος ως ολότητα και χαρακτηριστικά ανέφεραν το σύνθημα πως «ο άξονας είναι το μεγάλο μας μέτωπο… δεν χωρίζουμε τη μία πλατεία από την άλλη», εννοώντας τις διαδηλώσεις στο Ιράν, το Ιράκ, τον Λίβανο και άλλες χώρες υπέρ του επονομαζόμενου Άξονα της Αντίστασης. Ουσιαστικά κάνοντας μια σύνδεση με τις διαδηλώσεις στις πόλεις του Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών.

Οι ομιλητές ανέφεραν πως δεν θα εγκαταλειφθούν οι ιεροί τους τόποι «με πρώτο μεταξύ αυτών το ευλογημένο τζαμί Αλ-Ακσά». Αντίστοιχα ορκίστηκαν πως δεν θα εγκαταλείψουν τους αδελφούς τους στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και «όλα τα μέτωπα του Ισλάμ στο πλαίσιο του άξονα της τζιχάντ και της αντίστασης».

Τέλος δήλωσαν «προσηλωμένοι στην αρχή των ενωμένων μετώπων» και πως δεν θα δεχτούν αυτό που αποκαλείται «αλλαγή της Μέσης Ανατολής» ή το σχέδιο του «Μεγάλου Ισραήλ».