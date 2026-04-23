Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 09:04
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 08:46
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 08:55

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Spotlight

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου αναμένεται να διεξαγάγουν σήμερα στην Ουάσιγκτον νέο, τον δεύτερο κατά σειρά, κύκλο συνομιλιών, σε επίπεδο πρεσβευτών, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με τη Βηρυτό να επιδιώκει να εξασφαλίσει παράταση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου.

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ. Η ίδια οργάνωση είναι η μεγάλη απούσα των διαπραγματεύσεων, τις οποίες απορρίπτει.

Οι δυο χώρες -που παραμένουν από τυπική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση- είχαν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον τη 14η Απριλίου, τις πρώτες από το 1993, στο πλαίσιο της προσπάθειας να λάβει τέλος ο πόλεμος στον οποίο σύρθηκε ο Λίβανος τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ κατόπιν ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 10 ημερών, στον πόλεμο αυτό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους κι έχει αναγκάσει να εκτοπιστούν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη λιβανική πλευρά.

Όπως και στην πρώτη συνάντηση, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συντονίσει τις συνομιλίες των πρεσβευτών στην Ουάσιγκτον του Ισραήλ Γιεχιέλ Λέιτερ και του Λιβάνου Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ. Εκτός από την πρεσβεύτρια του Λιβάνου, παρών θα είναι επίσης ο αμερικανός πρεσβευτής στον Λίβανο, ο Μισέλ Ίσα. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αυτή τη φορά σχεδιάζεται να συμμετάσχει επίσης ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι.

Η συνάντηση αναμένεται να γίνει ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο. Χθες, σκοτώθηκε στην κοινότητα Ατ Τίρι, στον νότο, η δημοσιογράφος Άμαλ Χαλίλ και τραυματίστηκε η φωτοειδησεογράφος Ζέιναμπ Φαράζ, σύμφωνα με το μέσο για το οποίο εργάζονταν, την εφημερίδα Αλ Άχμπαρ, και ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για άλλους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς σε ισραηλινές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Μόνο ένα εμπόδιο»

Στην Ουάσιγκτον, «ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για έναν μήνα, την αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την αναστολή από το Ισραήλ των επιχειρήσεων (…) καταστροφής (σ.σ. σπιτιών, άλλων κτιρίων, υποδομών) στις περιοχές όπου έχει παρουσία», δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη λιβανική κυβέρνηση.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν. Κατ’ αυτόν σκοπός των μελλοντικών διαπραγματεύσεων είναι «να τερματιστούν πλήρως οι ισραηλινές επιθέσεις» και να υπάρξει «αποχώρηση του Ισραήλ» από το έδαφος της χώρας.

Οι δυο χώρες συμφώνησαν, μετά τον πρώτο κύκλο συνομιλιών, να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ενόψει της αποκατάστασης διαρκούς ειρήνης, σε τόπο και χρόνο που μένει να οριστεί. Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέθεσε στον Σιμόν Καράμ, έμπειρο διπλωμάτη, να ηγηθεί αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις αυτές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με αυτή του Λιβάνου.

«Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο για την ειρήνη και την εξομάλυνση (των σχέσεων) ανάμεσα στις δυο χώρες: η Χεζμπολάχ», πρόσθεσε, καλώντας τη λιβανική κυβέρνηση σε «συνεργασία εναντίον του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολάχ στο έδαφός σας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει στο έδαφος του Λιβάνου κι ανακοίνωσε πως δημιούργησε «κίτρινη γραμμή» διαχωρισμού στον νότο, όπως ακριβώς στη Λωρίδα της Γάζας, για να προστατεύσει τον πληθυσμό του βόρειου Ισραήλ, όπως λέει.

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση προχθές Τρίτη στην περιοχή αυτή, σε ανταπόδοση για τις «κατάφωρες» ισραηλινές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε την προηγουμένη δυο «τρομοκράτες» που είχαν «περάσει την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας και πλησίαζαν στρατιώτες» του.

Μιλώντας περί όρων της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ διατείνεται πως έχει δικαίωμα να δρα εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων στη λιβανική επικράτεια.

Την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απαιτούσε η Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή της μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ενόψει του τερματισμού του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε πως οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα είναι «χωριστές» από τις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη πως παρατείνει μέχρι νεοτέρας διαταγής την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, με φόντο τις οξυμένες εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η κατάσταση παραμένει ωστόσο συγκεχυμένη – δεν έχουν ξαναρχίσει, όπως υποτίθεται ότι θα γινόταν στις αρχές της εβδομάδας, οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Economy
Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Vita.gr
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Κόσμος
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
Στο Χίλεροντ 23.04.26

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 23.04.26

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Κόσμος 23.04.26

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Πίσω από τις απελάσεις κρατουμένων σε ξένες φυλακές αποκαλύπτεται μια ανησυχητική πρακτική όπου το κράτος δικαίου των ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί ή να παρακάμπτεται μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Υποβαθμίζουν οι ΗΠΑ 23.04.26

Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Δημοσιεύματα 23.04.26

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

ΝΑΤΟ: Συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρούτε – «Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία
Συνάντηση με Ερντογάν 23.04.26

«Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία, λέει ο Ρούτε

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
Στο Χίλεροντ 23.04.26

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Αναζωπύρωση ανησυχίας 23.04.26

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, πάρα το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, πάρα το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
Interview 23.04.26

Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι

Λάβρος κατά της κυβέρνησης με το γνωστό πομπώδες ύφος και καταγγελτικό τόνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, τονίζει, εστιάζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο «ποινικό θέμα» των απευθείας αναθέσεων. Ασκώντας κριτική και καταγγέλλοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη για σειρά λόγων, «κι ας μου κάνει 15 μηνύσεις», επιμένει ότι αυτός κυβερνά τη ΝΔ. Για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και τις «απανωτές εκλογές» από τον Οκτώβριο, μιλά ακόμη ο κ. Βελόπουλος, που απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει
Ελλάδα 23.04.26

Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει

Ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην 43χρονη Ελευθερία στην Κρήτη – Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο δράστης ζήλευε την 43χρονη, καθώς στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της.

Συνταγή: Κέικ βανίλιας
Απόλαυση 23.04.26

Συνταγή: Κέικ βανίλιας

Μια συνταγή για ένα γλυκό απολαυστικό και ότι πρέπει για αυτή την περίοδο

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 23.04.26

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Καύσιμα: «Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα – Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία – Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Eurostat 23.04.26

«Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα - Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία - Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μάρτης γδάρτης… με την τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 24,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Τα στοιχεία της Eurostat για τα καύσιμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
20 ερωταπαντήσεις 23.04.26

Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα και τα μπαλκόνια σήμερα - Ποιος έχει την ευθύνη σε μια πολυκατοικία και ποιος πληρώνει αν πέσει ένα κομμάτι και τραυματιστεί διερχόμενος - Τα κόστη των επισκευών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

