Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου αναμένεται να διεξαγάγουν σήμερα στην Ουάσιγκτον νέο, τον δεύτερο κατά σειρά, κύκλο συνομιλιών, σε επίπεδο πρεσβευτών, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με τη Βηρυτό να επιδιώκει να εξασφαλίσει παράταση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου.

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ. Η ίδια οργάνωση είναι η μεγάλη απούσα των διαπραγματεύσεων, τις οποίες απορρίπτει.

Οι δυο χώρες -που παραμένουν από τυπική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση- είχαν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον τη 14η Απριλίου, τις πρώτες από το 1993, στο πλαίσιο της προσπάθειας να λάβει τέλος ο πόλεμος στον οποίο σύρθηκε ο Λίβανος τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ κατόπιν ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 10 ημερών, στον πόλεμο αυτό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους κι έχει αναγκάσει να εκτοπιστούν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη λιβανική πλευρά.

Όπως και στην πρώτη συνάντηση, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συντονίσει τις συνομιλίες των πρεσβευτών στην Ουάσιγκτον του Ισραήλ Γιεχιέλ Λέιτερ και του Λιβάνου Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ. Εκτός από την πρεσβεύτρια του Λιβάνου, παρών θα είναι επίσης ο αμερικανός πρεσβευτής στον Λίβανο, ο Μισέλ Ίσα. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αυτή τη φορά σχεδιάζεται να συμμετάσχει επίσης ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι.

Η συνάντηση αναμένεται να γίνει ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο. Χθες, σκοτώθηκε στην κοινότητα Ατ Τίρι, στον νότο, η δημοσιογράφος Άμαλ Χαλίλ και τραυματίστηκε η φωτοειδησεογράφος Ζέιναμπ Φαράζ, σύμφωνα με το μέσο για το οποίο εργάζονταν, την εφημερίδα Αλ Άχμπαρ, και ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για άλλους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς σε ισραηλινές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Μόνο ένα εμπόδιο»

Στην Ουάσιγκτον, «ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για έναν μήνα, την αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την αναστολή από το Ισραήλ των επιχειρήσεων (…) καταστροφής (σ.σ. σπιτιών, άλλων κτιρίων, υποδομών) στις περιοχές όπου έχει παρουσία», δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη λιβανική κυβέρνηση.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν. Κατ’ αυτόν σκοπός των μελλοντικών διαπραγματεύσεων είναι «να τερματιστούν πλήρως οι ισραηλινές επιθέσεις» και να υπάρξει «αποχώρηση του Ισραήλ» από το έδαφος της χώρας.

Οι δυο χώρες συμφώνησαν, μετά τον πρώτο κύκλο συνομιλιών, να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ενόψει της αποκατάστασης διαρκούς ειρήνης, σε τόπο και χρόνο που μένει να οριστεί. Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέθεσε στον Σιμόν Καράμ, έμπειρο διπλωμάτη, να ηγηθεί αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις αυτές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με αυτή του Λιβάνου.

«Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο για την ειρήνη και την εξομάλυνση (των σχέσεων) ανάμεσα στις δυο χώρες: η Χεζμπολάχ», πρόσθεσε, καλώντας τη λιβανική κυβέρνηση σε «συνεργασία εναντίον του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολάχ στο έδαφός σας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει στο έδαφος του Λιβάνου κι ανακοίνωσε πως δημιούργησε «κίτρινη γραμμή» διαχωρισμού στον νότο, όπως ακριβώς στη Λωρίδα της Γάζας, για να προστατεύσει τον πληθυσμό του βόρειου Ισραήλ, όπως λέει.

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση προχθές Τρίτη στην περιοχή αυτή, σε ανταπόδοση για τις «κατάφωρες» ισραηλινές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε την προηγουμένη δυο «τρομοκράτες» που είχαν «περάσει την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας και πλησίαζαν στρατιώτες» του.

Μιλώντας περί όρων της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ διατείνεται πως έχει δικαίωμα να δρα εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων στη λιβανική επικράτεια.

Την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απαιτούσε η Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή της μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ενόψει του τερματισμού του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε πως οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα είναι «χωριστές» από τις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη πως παρατείνει μέχρι νεοτέρας διαταγής την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, με φόντο τις οξυμένες εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η κατάσταση παραμένει ωστόσο συγκεχυμένη – δεν έχουν ξαναρχίσει, όπως υποτίθεται ότι θα γινόταν στις αρχές της εβδομάδας, οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.