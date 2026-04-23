Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοινότητα Αλ Ταϊρί του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, παρότι παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, η δολοφονημένη από τις ισραηλινές δυνάμεις δημοσιογράφος Αμάλ Χαλίλ).

Μεταξύ των νεκρών είναι μια λιβανέζα δημοσιογράφος, ενώ μια συνάδελφός της τραυματίστηκε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και τους διασώστες του Ερυθρού Σταυρού που έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα

Amal Khalil, Al Akhbar correspondent, was executed tonight by the Israeli army. pic.twitter.com/7VXr29hcJX — courtneybonneauimages (@cbonneauimages) April 22, 2026

Οι δύο δημοσιογράφοι, η Αμάλ Χαλίλ και η Ζέιναμπ Φάρατζ, αναζήτησαν καταφύγιο σε κτίριο, το οποίο επλήγη ακολούθως από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οταν διασώστες του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν στη βομβαρδισμένη περιοχή, δέχθηκαν ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Slain Lebanese journalist Amal Khalil describes being targeted by Israeli drone in 2024 ‘First time to lose her nerves’ in the field She died today after being targeted again by Israeli strike pic.twitter.com/kYC5kydBza — Russian Market (@runews) April 22, 2026

Η Φάρατζ διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ωστόσο, έπειτα από λίγες ώρες η Χαλίλ εντοπίστηκε νεκρή στα χαλάσματα.

«Τρομοκράτες»

Ο θάνατος της δημοσιογράφου επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα Al Akhbar στην οποία εργαζόταν.

Israel murdered journalist Amal Khalil in Lebanon today and stun-grenaded the Red Cross trying to retrieve her

Wondering if President Aoun and PM Salam will say anything or if their voices only work when it’s Israel’s bidding pic.twitter.com/UfSSdUf0PJ — GBX (@GBX_Press) April 22, 2026

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως επλήγησαν οχήματα και ένα «κτίριο στο οποίο κατέφυγαν τρομοκράτες».

Διέψευσαν τις αναφορές ότι εμπόδισαν ασθενοφόρα με διασώστες να φθάσουν στο σημείο και ότι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ